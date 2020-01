LIVE TMW - D'Aversa: "Nel secondo tempo avremmo meritato il pari"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

Dopo la gara dell'Allianz Stadium contro la Juventus, si presenta in conferenza stampa il tecnico del Parma Roberto D'Aversa. Di seguito le sue parole.

La consola che esce a testa alta?

"Non credo si sia perso per sfortunata. Si poteva fare meglio sul primo goal e soprattutto nel secondo tempo per la seconda rete. Nel primo goal eravamo in dieci, si doveva fare più attenzione. Nel secondo tempo i ragazzi avrebbero anche meritato il pareggio. Dispiace anche se abbiamo perso con la capolista".

Cosa è successo a Inglese?

"Ha sentito tirare il flessore, domani valuteremo".

Cosa portate di buono da questa partita?

"Sul finale abbiamo fatto occasioni, abbiamo dato la sensazione di mettere in difficoltà la Juventus. Abbiamo anche riposato meno rispetto alla Juventus dopo la Coppa Italia. Pur se non abbiamo fatto un risultato positivo, abbiamo comunque provato a creare le condizioni per farlo".

