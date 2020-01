LIVE TMW - Dal Pino è Presidente di Lega. Abete: "Obiettivo raggiunto"

Fonte: hanno collaborato da Milano, Simone Bernabei e Antonio Vitiello

18.11 - Abete: "Obiettivo raggiunto Si esaurisce così il compito di Giancarlo Abete, commissario tecnico della Lega di A. "L'obiettivo era quello di ripristinare gli organi della Lega, l'obiettivo è stato raggiunto al primo colpo della prima data utile dell'8 gennaio. E' motivo di soddisfazione per la Lega che riprende un percorso di normalità dopo le dimissioni di novembre di Miccichè ed è importante anche per la Federazione che mi ha nominato commissario. Il mandato era questo, sapete che era un commissariamento tecnico e non straordinario".

17.40 - Via Marotta e Cairo Stanno uscendo alla spicciolata i Presidenti e dirigenti dei club di Serie A. Da pochi istanti, via da Via Rosellini anche Marotta, Cairo e Carnevali.

17.30 - Escono i protagonisti Dopo l'Assemblea che si è tenuta in Via Rosellini, che ha portato all'elezione di Paolo Dal Pino alla guida della Lega di Serie A, stanno uscendo i protagonisti e i presidenti dei club di A. Il primo a lasciare la sede è stato Claudio Lotito, da pochi istanti anche Sticchi Damiani del Lecce che ha parlato di mercato coi media presenti.

16.39 - Assemblea sempre in corso - L'Assemblea è sempre in corso ma intanto arrivano i dettagli. Dal Pino è stato eletto come nuovo numero uno della Lega di A.

DAL PINO NUOVO PRESIDENTE - Paolo Dal Pino è il nuovo Presidente della Lega di Serie A. E' stato eletto con 12 voti, per Gaetano Micciché 7, 1 scheda bianca. Per l'elezione servivano 11 voti.

15.56 - Esito incerto - L'esito è incerto, spiega l'agenzia ANSA. Secondo le previsioni della vigilia, parte delle società proverà a compattarsi di nuovo per Paolo Dal Pino, manager con un passato nel settore dell'editoria e delle telecomunicazioni, che nell'ultima assemblea il 16 dicembre ha sfiorato l'elezione ottenendo 13 voti. Un altro fronte punta invece sul ritorno di Gaetano Miccichè, che si è dimesso dalla presidenza della Lega il 19 novembre dopo l'inchiesta della Procura federale sulla sua elezione.

15.53 - Quorum a 11 - Può essere eletto il nuovo Presidente della Lega di Serie A, nell'Assemblea adesso in corso a Milano. Il quorum si è abbassato a 11 dopo la fumata nera dell'Assemblea dicembrina.

15.48 - Presenti tutti i club Sono presenti in Via Rosellini tutti i club. Altri nomi: oltre a Marotta, c'è anche l'AD Alessandro Antonello per Inter. Poi Antonio Percassi per Atalanta, Massimo Ferrero per Sampdoria, Stefano Campoccia per Udinese, Saverio Sticchi Damiani per Lecce, Luca Carra per Parma.

15.30 - Via all'Assemblea di Lega E' in corso in Via Rosellini a Milano l'Assemblea della Lega Serie A. All'ordine del giorno l'Elezione del Presidente della Lega, oltre ad altri punti come l'approvazione del verbale dell'Assemblea del 2 dicembre e del Bilancio di esercizio LNPA al 30 giugno 2019. Sono presenti tutte le società e i vertici di molti club: tra questi anche Andrea Agnelli per Juventus, Giuseppe Marotta per l'Inter, Paolo Scaroni per il Milan, Urbano Cairo del Torino, Enrico Preziosi del Genoa. L'Assemblea è iniziata alle 14:30.