LIVE TMW - De Leo: "Vittoria per Mihajlovic e per i tifosi"

Al termine di Bologna-SPAL 1-0 conferenza stampa del tattico dei felsinei Emilio De Leo

Cosa è piaciuto di più stasera?

"C'è stato un passo avanti rispetto a Verona. Abbiamo ritrovato ritmo e intensità. Aver sbloccato la gara negli ultimi minuti è stata la conseguenza. Ci tengo a dire che oggi Mihajlovic e il nostro pubblico meritavano questa gioia. Una nota tattica: siamo stati molto bravi ad essere corti e aggressivi. Abbiamo orientato bene le pressioni e siamo stati bravi a riconquistare la palla".

Come giudica la prova di Medel e Tomiyasu?

"Medel ci ha dato da subito una grande mano con grande personalità. Ha fatto un solo allenamento ma è così esperto e intelligente da captare in breve i nostri codici di gioco. Tomi lo stiamo vedendo molto bene. La comunicazione in campo dovrà migliorare ma credo stia facendo davvero bene sia in fase difensiva che offensiva. Non perde un'indicazione".

Il Bologna ha creato ma anche sprecato. Può diventare un problema?

"L'importante è aver avuto un atteggiamento propositivo e coraggioso. Se non si fosse sbloccata la partita non sarebbe stato un dramma. Io penso che quando si crei tanto prima o poi il gol può arrivare".

Come giudica il rigore non fischiato al Bologna?

"Premetto che non ho visto l'azione ma comunque eviterei di andare ad impelagarmi".

Un giudizio su Destro e Santander?

"La scelta di Destro era legata anche alle condizioni di Palacio e Santander che hanno avuto problemi in settimana. Ma comunque non abbiamo gerarchie definite, cerchiamo di sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri centravanti"

Come si pone Sinisa Mihajlovic nei confronti del gruppo?

"Il mister è andato via per motivi di salute, ovviamente. Al di là di ciò, è sempre vicino a noi. Sapete bene la presa che ha nel gruppo. Abbiamo fatto una partitina durante la rifinitura e alla fine Sinisa ha fatto i complimenti per lo spirito mostrato e ha dato fiducia e coraggio a tutti quanti".

Chi vedete meglio come compagno di reparto di Medel?

"Io mi sento di dire che Gary ha delle caratteristiche particolari e probabilmente uniche in rosa. Detto ciò, anche qui possiamo sfruttare giocatori diversi tra di loro in base alle loro qualità".

23.33 termina la conferenza stampa di De Leo