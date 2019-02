LIVE TMW - De Maio: "Udinese grande occasione". Sandro: "Qua c'è qualità"

© foto di bolognafc.it

Giornata di presentazioni in casa Udinese. Dalla sala stampa della Dacia Arena prenderanno la parola i neo acquisti Sebastian De Maio, Ben Wilmot e Sandro. Su TMW potrai seguire in diretta tutte le dichiarazioni dei neo giocatori dell'Udinese.

Prende la parola il dg Franco Collavino: "Come società siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questa sessione di mercato, abbiamo completato tutte le operazioni che ci eravamo posti. I 5 giocatori arrivati vanno a colmare quelle lacune che erano state evidenziate, siamo riusciti a prendere giocatori che rispondono esattamente alle nostre ricerche. Inoltre abbiamo ceduto 10 giocatori, questo per dare spazio a quelli che non avevano avuto modo di mettersi in mostra. Così potranno crescere. Poi parlo del momento della stagione: è un momento di difficoltà con una situazione di classifica complicata, ma ribadisco il forte impegno da parte di tutte le componenti per uscire da questa situazione. C'è grande attenzione per cercare di migliorare la classifica. Pradé ha detto che non ci dormiamo la notte ed è vero, ma qua ogni giorno lavorano circa 160 persone per il bene dell'Udinese".

E' il turno di Pradé: "Abbiamo scelto De Maio perché ci porta esperienza ed è un ragazzo con grande intelligenza. Ci porterà una crescita anche per tutti gli altri del reparto. Su Sandro c'è poco da dire, per lui parla la sua carriera. E' un calciatore forte che ci darà qualcosa in più dal punto di vista della personalità. Wilmot è giovane, mi piace e spero che con lui possa esserci un percorso comune molto lungo. Sandro volevo già prenderlo alla Roma, tanti anni fa, ma lui scelse il Tottenham. Ora sono felice di averlo qua".

Inizia a parlare De Maio sul debutto: "E' stato positivo, a livello personale. La squadra ha fatto bene, ha interpretato ciò che ha detto il mister. La Serie A ci insegna che ogni partita è diversa, ora anche a Torino dovremo fare bene. Per me l'Udinese rappresenta una grande opportunità per far vedere quelle che sono le mie qualità. A Bologna non sono riuscito a mettermi in mostra, ora voglio dare una mano alla squadra".

De Maio sulla corsa salvezza: "Già la gara di Torino sarà fondamentale, siamo arrivati ad un punto della stagione in cui tutte le gare sono importanti".

Sandro sulle sue condizioni: "Sono felice di essere qua, conosco bene questo club. Dovremo cercare di conquistare punti in ogni gara e soprattutto di vincere quelle in casa. Lo scorso anno a Benevento abbiamo combattuto fino all'ultimo, qua vedo una rosa di qualità. Personalmente mi sento bene, credo che molto presto potrò aiutare la squadra".

Wilmot sul suo arrivo: "Per me sarà importante giocare, così potrò imparare sempre di più. Sono un centrale di difesa e spero di avere il mio spazio. Sono felice di questa opportunità all'Udinese".

Sandro sulla squadra: "Quando si lotte per non retrocedere serve essere squadra, ogni singola palla è fondamentale. Dovremo essere decisi e servirà affinità con i compagni. Lo spirito di squadra è la cosa più importante su cui lavorare".

De Maio sulla salvezza: "Quando si lotta per questi obiettivi è tutto importante, ma questa squadra ha dei valori. Se crescerà la convinzione riusciremo nel nostro intento".

Wilmot sulla salvezza: "Quello che conterà di più è concentrarsi su noi stessi. Non dobbiamo assolutamente guardare gli altri ma migliorare il nostro modo di giocare".

De Maio sulla gara col Bologna: "Per me non sarà una partita normale, lì ho tanti amici quindi è chiaro che la vivrò in modo diverso".

Wilmot sui suoi modelli: "Mi piace molto essere me stesso, non voglio imitare altri giocatori. Mi ispiro a Busquets, David Silva e tutti quei giocatori tecnici che possono dare l'esempio. Io voglio solo lavorare su me stesso però e cercare di migliorare le qualità difensive".

Wilmot sull'opportunità Udinese: "Al Watford mi trovavo bene nonostante il salto in Premier League. Il fatto che Okaka e Zeegelaar fossero qua mi ha aiutato, ora mi interessa solo allenarmi duramente e finire bene la stagione".