LIVE TMW - De Rossi day, l'Olimpico in lacrime saluta il capitano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

23.10 - Terminata la cerimonia per Daniele De Rossi, da stasera ex calciatore ed ex capitano della Roma. Quella contro il Parma è stata la sua ultima partita in maglia giallorossa, dopo aver disputato 616 battaglie con la casacca dei capitolini. De Rossi non ha rinnovato il contratto e da domani cercherà una nuova avventura da calciatore, in futuro - questo sembra praticamente certo - tornerà alla Roma con un altro ruolo.

23.07 - De Rossi abbraccia Osvaldo, presente allo stadio per salutare l'ex compagno. L'ormai ex capitano poi, per l'ultima volta da calciatore della Roma, scende le scalette e si dirige verso gli spogliatoi.

23.06 - Suona l'inno giallorosso, "Grazie Roma" di Antonello Venditti. Non dovrebbe esserci un discorso da parte del numero 16, che a breve rientrerà negli spogliatoi dopo aver salutato l'Olimpico.

23.05 - Significativo anche l'abbraccio di Sarah, la moglie di De Rossi, a Francesco Totti. Quasi a ringraziare l'ex capitano per la sua presenza al momento dell'addio di suo marito.

23.02 - De Rossi è di nuovo al centro del campo, inchinandosi verso ogni settore dell'impianto. Standing-ovation continua per il numero 16.

La Curva Sud e quel bacio indimenticabile ❤️#DDR16 pic.twitter.com/ApybNJklmV — AS Roma (@OfficialASRoma) 26 maggio 2019

22.58 - Piccola curiosità: tutte le musiche per questo post-gara sono state scelte da De Rossi, che continua a salutare i tifosi presenti all'Olimpico.

22.56 - "Noi vogliamo undici De Rossi", è un altro coro intonato dai supporters capitolini.

22.55 - Inchino di De Rossi di fronte la Curva Sud, tanti tifosi in lacrime sugli spalti. Non si tratta solo di un abbraccio ideale, perché qualche sostenitore riesce ad abbandonare il proprio settore per entrare in campo avvicinandosi al campione. Intanto De Rossi bacia il terreno in segno di rispetto.

22.52 - Continua il giro di campo, il numero 16 va a salutare tutti i settori dello stadio Olimpico che continua a intonare il suo nome, "Daniele De Rossi, Daniele De Rossi", il coro che arriva dagli spalti dell'impianto.

22.47 - Inizia il giro di campo per De Rossi, accompagnato da sua moglie e dai suoi figli.

22.44 - Ancora affetto per il capitano, con lo staff della Roma e l'intera rosa che indossano una maglia con il suo nome. Meraviglioso l'abbraccio con Ranieri prima, con Conti e Totti poi.

22.42 - Torna in campo De Rossi, che guadagna il centro del campo tra gli applausi dei compagni di oggi e di ieri in maglia giallorossa. Tanta gente in lacrime sugli spalti.

LIVE: l'ultimo abbraccio di Daniele De Rossi ai compagni di squadra 💛©️❤️#DDR16 #ASRoma pic.twitter.com/ueXG99qq82 — AS Roma (@OfficialASRoma) 26 maggio 2019

22.41 - Proiettato un video di ringraziamento ai tifosi da parte di DDR. Ancora applausi da parte dell'Olimpico, commozione per Bruno Conti e Francesco Totti.

22.40 - C'è grande emozione all'Olimpico, il più tranquillo - a giudicare dal volto - sembra proprio De Rossi.

22.38 - Vengono intanto proiettati i gol segnati da DDR con la casacca dei capitolini. Applausi e cori da ogni settore dell'Olimpico.

22.35 - Va in scena la festa per l'arrivederci di De Rossi all'Olimpico. Presente sul rettangolo verde l'ex Totti ma anche vecchie glorie della Roma.

22.30 - Amici di Tuttomercatoweb.com, è tutto pronto allo stadio Olimpico per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano della Roma, dopo aver giocato la partita contro il Parma, lascerà la formazione giallorossa per proseguire altrove la sua carriera.