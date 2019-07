LIVE TMW - #DeLigtDay: visite mediche terminate. Attesa l'ufficialità

16.05 - Visite terminate - Visite mediche terminate per Matthijs De Ligt, accolto da una vera e propria ovazione dei suoi nuovi tifosi all'uscita del J Medical. Adesso il difensore visiterà la Continassa e poi firmerà il contratto, prima dell'ufficialità.

15.20 - Le visite su Twitter - Attraverso il proprio profilo Twitter la Juventus ha postato un video di Matthijs De Ligt intento a svolgere le visite mediche. Tra poco il difensore terminerà i test e visiterà la Continassa prima di firmare il suo nuovo contratto,

14.56 - I tifosi a Raiola: "Portaci Pogba" - Dopo Matthijs de Ligt, i tifosi della Juventus chiedono anche Paul Pogba all'agente Mino Raiola. In occasione del ritorno al J Medical, i sostenitori bianconeri presenti all'esterno della struttura medica hanno chiesto in coro al procuratore: "Portaci Pogba". Il francese, ora al Manchester United, rappresenta dunque il sogno dei sostenitori della Vecchia Signora. In basso le immagini raccolte dal nostro inviato:

📢 "Mino portaci #Pogba" cosi i tifosi della #Juve salutano #Raiola Pubblicato da Tuttomercatoweb.com su Mercoledì 17 luglio 2019

14.28 - Video di saluto all'Ajax - Matthijs de Ligt si congeda dai suoi ex tifosi con un video di oltre un minuto, dove sono stati raccolti i migliori momenti con la maglia dell'Ajax, tra cui il gol con il quale proprio il difensore ha eliminato la Juventus dalla Champions League. E poi le istantanee dove alza al cielo il trofeo dell'Eredivisie, la Coppa d'Olanda e il premio Golden Boy. Il tutto chiuso con una semplice parola: "Grazie!". Oggi il giocatore ha svolto le visite mediche con la Juve, dove inizierà un nuovo percorso.

13.57 - Il programma della giornata - Dopo pranzo De Ligt continuerà e terminerà le visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni ai bianconeri.

13.00 - Arrivata la fidanzata di De Ligt - Da pochi minuti è arrivata al J Medical anche la fidanzata di Matthijs De Ligt, che pranzerà con il difensore nel suo primo giorno da giocatore della Juventus.

11.40 - Endt su De Ligt - Lo storico team manager dell'Ajax, David Endt, ai microfoni di TMW, ha detto la sua su Matthijs De Ligt: "Un tipo motivato. Carico. Ambizioso, sempre. Ma non solo adesso che è stato capitano dell'Ajax e che lo ha guidato in Champions: era così, un perno, un riferimento, anche a quattordici anni".

11.12 - Visite lunghe - Sarà una giornata intensa per Matthijs De Ligt: dopo essere arrivato in mattinata al J Medical per le visite di rito il difensore dovrà poi visitare la Continassa e firmare il suo contratto con i bianconeri. Secondo quanto riportato da Sky Sport gli esami dureranno fino al primo pomeriggio, con l'olandese che poi continuerà la sua prima giornata torinese.

10.54 - Il mercato in difesa - L'ombra di Matthijs De Ligt su Leonardo Bonucci. Il Corriere dello Sport scrive che la Juventus ha rassicurato il suo difensore nonostante l'importante esborso per l'olandese arrivato dall'Ajax, anche perché Giorgio Chiellini andrà gestito vista l'età non più giovanissima. Al momento, salvo offerte irrinunciabili (ancora non all'orizzonte), il club bianconero vuole trattenere l'ex Milan. In maniera tale da affidargli - insieme a Chiellini - il ruolo di guida sicura per De Ligt ma anche per Daniele Rugani e Merih Demiral. Un ruolo che potrebbe andargli stretto, almeno lo sperano il Paris Saint-Germain e il Manchester City che sono in attesa di un segnale che Bonucci non ha lanciato. Almeno al momento.

10.26 - Il Corriere di Torino - Il Corriere di Torino oggi in edicola pone in prima pagina un'immagine di Matthijs De Ligt sorridente appena atterrato all'aeroporto di Torino. "Ciao bianconeri", queste le prime parole pronunciate in un video dal difensore olandese, davanti ai circa 150 tifosi che lo hanno atteso fino alle 22.10, orario del suo arrivo. Oggi le visite mediche poi domani la presentazione ufficiale, un anno dopo la presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, ecco che a Torino arriva un altro fenomeno, stavolta in difesa.

10.07 - L'apertura del QS - "L'altro Ronaldo". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sull'arrivo di Matthijs de Ligt alla Juventus. È arrivato il giorno dell'olandese che ieri è arrivato a Torino ed oggi sosterrà le visite prima di diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero: è il colpo che assicura il futuro alla squadra di Maurizio Sarri.

10.00 - La Stampa sulla Juve - La Stampa dedica uno spazio alla Juventus e all'arrivo di Matthijs de Ligt a pagina 34 con il seguente titolo: "L'oro in difesa". Non solo il classe '99 dall'Ajax ai bianconeri per 75 milioni: sempre più decisivi, i difensori sono i nuovi pezzi pregiati del mercato. La clausola dell'olandese sarà di 150 milioni e il suo contratto prevede che ne guadagnerà ben 12 all'anno.

9.55 - La Gazzetta dello Sport su De Ligt - "De Ligt è atterrato sul pianeta Juve", questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per sottolineare l'arrivo del difensore olandese, atterrato ieri sera a Torino -Oggi sosterrà le consuete visite mediche di rito poi metterà la propria firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri. "Sono felice di essere qui", queste le sue prime parole pronunciate pochi secondi dopo essere sceso dall'aereo. Oggi ci si attende un bagno di folla davanti all'ingresso del J Medical. Domani la presentazione ufficiale alla stampa, poi la partenza per la tournèe in Asia.

9.41 - L'apertura di Tuttosport - "Bentornato Golden Boy!" Questo il titolo di apertura di Tuttosport questa mattina in edicola su Matthijs de Ligt. Il classe '99 è arrivato a Caselle ieri sera alle 22.13 ed ha potuto riabbracciare Torino, dove in dicembre - si legge - aveva ricevuto il premio di Tuttosport, fra l'entusiasmo dei tifosi: questa mattina le visite mediche, domani la presentazione, venerdì la partenza per l'Asia con la Juventus: "Sono molto felice di essere qui".

9.30 - Parla Raiola - Arrivato al J Medical insieme a Matthijs de Ligt, che effettuerà le visite mediche di rito con la Juventus, l'agente Mino Raiola ha parlato della trattativa che ha portato il difensore in Italia. "Cosa è stato decisivo per De Ligt in bianconero? Il progetto sportivo. Se era già del Barcellona? Avete scritto tante cazzate (riferendosi ai giornalisti presenti, ndr), la Juventus è il club che fa per lui e per le sue idee. E' ideale per la sua carriera, per un difensore arrivare in Italia è importante. E' una tappa necessaria nella sua carriera, nella sua testa vuole diventare il più forte al mondo. Se può diventare il numero 1? Tra i giovani lo è già, poi ci vuole poco per dimostrare di essere il numero uno anche ad alto livello. Tuttavia deve lavorare. E' il calciatore che più si avvicina, forse lo supera, a Nedved come mentalità e a Zlatan Ibrahimovic come ambizione. Ha tutto per diventare ciò che vuole. Lui con Bonucci e Chiellini? I grandi campioni convivono sempre bene. Ronaldo gli ha davvero chiesto di raggiungerlo alla Juve? Questo bisogna chiederlo a CR7, io non lo so".

9.20 - Visite al J Medical - Matthijs de Ligt è arrivato al J Medical, dove sosterrà le visite mediche con la Juventus. Il difensore, sbarcato ieri sera a Torino, nelle prossime ore firmerà con i bianconeri e poi sarà presentato ufficialmente a stampa e tifosi.

9.15 - De Ligt a Torino da ieri sera - Matthijs De Ligt è arrivato all'Aeroporto di Caselle nella serata di ieri . Primissime parole da bianconero per il difensore che attraverso i canali social della Juve ha dichiarato: "Ciao bianconeri, sono Matthijs e sono davvero felice di essere qui".