LIVE TMW - Deschamps: "Prestazione positiva. L'Italia ha fatto bene"

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole contro l'Italia. Queste le sue parole: "Il bilancio e i risultati sono positivi. Potevamo segnare più gol ma l'Italia ha fatto bene. A livello difensivo abbiamo fatto buone cose e abbiamo concluso bene la prima parte della preparazione per il Mondiale".

Quali sono le impressioni sulla squadra e su Pogba?

"Valuto il collettivo e la squadra. Tolisso ha giocato bene e anche Pogba anche se ha fatto cose meno buone. In difesa ha dato molto alla squadra e la concorrenza farà molto bene a tutti".

Cosa pensa dell'Italia?

"Sicuramente ancora deve crescere ma ha un gruppo di giovani di qualità. Penso soprattutto a Chiesa che ha fatto molto bene, le qualità ci sono e serve tempo. Noi pensiamo ad altro, dobbiamo giocare il Mondiale, mentre gli azzurri devono ripartire".

Quanto tempo ci vorrà all'Italia per tornare a essere quella di un tempo?

"Anche noi abbiamo passato un periodo simile, serve tempo e i giocatori devono crescere. Queste tre partite saranno utili a Mancini in vista delle gare ufficiali. L'Italia ha giocatori di qualità ma la mancata qualificazione ai Mondiali non è una cosa semplice da superare. Gli esperti poi hanno smesso e per i giovani non sarà facile. L'obiettivo deve essere quello di qualificarsi agli Europei".

Le è piaciuto l'attacco?

"Dembele ha fatto ottime cose, con gli altri due hanno fatto bene ma dobbiamo migliorare ancora in vista del Mondiale".

Cosa è successo a inizio secondo tempo?

"Abbiamo concesso qualcosa ma abbiamo anche creato. Dobbiamo evitare queste cose in futuro".