LIVE TMW - Di Carlo: "Ritrovato lo spirito Chievo, Pellissier simbolo ripartenza"

Fonte: Dal San Paolo di Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

17.49 - Arrivato Di Carlo in conferenza.

Come ha preparato questa gara? "Abbiamo ritrovato lo spirito garibaldino, a squadra ha cambiato modo di pensare e di andare in campo. Negli allenamenti non ci sono riuscito nei primi 2-3 giorni, poi ci siamo ritrovati. Questo è lo spirito Chievo. Abbiamo provato a mandare il Napoli al cross, perché nelle zone centrali hanno grande qualità. Abbiamo difeso bene nel primo tempo, concedendo poco. La squadra mi è piaciuta, ho chiesto compattezza e coraggio. Siamo stati sul pezzo per 95', sull'aspetto tecnico-tattico sapevamo anche di poter concedere qualche corner in più. Ne abbiamo concessi troppi, ci prendiamo il pari e l'abbiamo sudato contro una grande squadra. Il Napoli prenderà spunto dalla gara di oggi, mercoledì conquisterà una grande vittoria".

Che sensazioni prova dopo il nuovo esordio col Chievo e dopo il pari contro il Napoli? "Sul piano emotivo mi dà la chance di continuare a lavorare, questa è una squadra che ha anche qualità. Il Chievo non merita questa classifica per la qualità che ha, ora bisogna trovare un po' di gioco. Abbiamo una certa qualità in diversi interpreti, aspettando anche qualche rientro dall'infortunio".

Ha cambiato sistema di gioco in corsa, poi s'è pentito perché il Chievo s'è abbassato. "Era un po' programmata, perché contro una grande squadra alla lunga puoi prendere gol. Oggi ai ragazzi avevo detto di puntare a essere la sorpresa della giornata, tutti ci davano per spacciati contro il Napoli e invece siamo stati una sorpresa a metà. Anche se portiamo a casa un punto. C'era in programma di metterci a cinque in difesa, ma un calciatore non ha capito di dover far salire la squadra. Bisognava essere un po' più alti con gli esterni, bisogna migliorare. Ora voglio ripartire dalle certezze, sono tante".

Anche Pellissier è una certezza? "Ho detto che bisognava ripartire dallo spirito Chievo, a tutti ho chiesto di giocare per il compagno e di dare l'esempio. L'ho fatto anche per i giovani. Pellissier è il capitano e il simbolo della ripartenza, oggi abbiamo ritrovato lo spirito Chievo".

Ha sentito il presidente? "Nello spogliatoio i ragazzi erano contenti, i ragazzi sapevano di dover soffrire qui. L'hanno fatto. Col presidente c'è poco da dire, tra poco lo abbraccerò. Lo merita lui, i ragazzi e l'ambiente Chievo".

17.55 - Terminata la conferenza.