LIVE TMW - Di Francesco: "Abbiamo il dovere di provare a fare un miracolo"

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

Alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Si partirà dal 4-1 dell'andata, ai giallorossi servirà una vera e propria impresa per accedere alla semifinale. Queste le parole del tecnico:

Sulla responsabilità nei confronti dei tifosi: "Ogni volta è una responsabilità, dobbiamo giocare sempre al meglio. Dobbiamo rispondere al 4-1 subito all'andata. La gente deve essere la nostra arma in più, ma dobbiamo essere noi a trascinarli".

Sulla settimana prima della partita contro la Fiorentina: "Il mio pensiero è stato rispetto all'ultimo allenamento prima dei viola, dove abbiamo provato a sviluppare le soluzioni offensive. In allenamento se non hai cattiveria, lo riporti anche in partita. I ragazzi, a partire dal Barcellona ma anche contro la Fiorentina, sono mancati nel cinismo, che non si compra al supermercato, ma non nell'atteggiamento di squadra. Non concretizzare è un difetto. Ce lo portiamo avanti fin dall'inizio dell'anno. Non è vero però che non si allenano nel giusto modo".

Sul turn over: "Dobbiamo credere in qualcosa di importante e affrontarla con grande amore e passione. Giocheranno i migliori per confermare che possiamo fare anche un miracolo. Siamo sotto di tre gol e sarà un'impresa difficilissima, ma abbiamo il dovere di provarci, poi penseremo al derby".

Sull'impresa: "E' normale che sia difficile, ma dobbiamo crederci perché in Champions in casa siamo sempre stati squadra e il Barcellona fuori casa hanno un altro rendimento. All'andata abbiamo fermato Messi e dobbiamo provare a farlo anche domani, provando a togliergli la possibilità di determinare".

Su cosa manca nella mentalità dell'ambiente: "Della città non parlo, perché dobbiamo pensare sempre prima alla partita che abbiamo davanti. La mentalità la dobbiamo costruire a casa nostra, dentro a Trigoria. Poi penso spesso di 'mentalità vincente', qui abbiamo vinto pochissimo e dunque non c'è mai stata. Si crea col tempo, con un senso di appartenenza e con la continuità nel lavoro. Tu puoi trascinare la gente con i risultati, non con le chiacchiere. I risultati discontinui, che ci portiamo dietro da tempo, sono il motivo che blocca questa mentalità, non le chiacchiere della città o dei media. Dobbiamo trascinare l'ambiente con i risultati".

Su Under e Perotti e anche Schick: "Potrebbe essere la giornata giusta per Schick, perché ha il senso del gol e potrebbe essere anche lui della partita. Poi vediamo le risposte di Under nella rifinitura, oggi valuteremo definitivamente le condizioni. Sarà comunque tra i convocati. Perotti invece sarà out e speriamo di recuperarlo per il derby".

Su come costringere il Barcellona a commettere errori: "La qualità nelle squadre sta nello sbagliare meno degli altri e loro ce l'hanno. In tante situazioni li abbiamo portati all'errore ed è stato un merito, poi c'è il demerito della mancanza di concretezza. La preparazione della gara viene basata sui nostri errori, dobbiamo abbassare al massimo il coefficiente di errore. Prima di tutto non dobbiamo prendere gol, poi magari ci sarà qualche decisione in nostro favore anziché contraria. Ultimamente non accade ma qualcosa in più deve accadere per sognare il colpaccio".

Se si accontenterebbe della prestazione come all'andata: "Dobbiamo crederci all'interno del gruppo. Per me basta fargli vedere la partita in casa contro il Chelsea. Serve quella convinzione. L'atteggiamento va bene quello dell'andata, ma dobbiamo fare di più in concretezza. Non hanno mai perso e quindi magari, per la legge dei grandi numeri, può incappare in una sconfitta. Il Barcellona non nasce oggi, nasce negli anni, con una mentalità che parte dalle giovanili. E' la mentalità la vera forza del Barça".

Su cosa cambia rispetto alla Serie A: "Chi gioca con questa maglia addosso, non può non avere stimoli. Nella crescita di ogni gruppo deve passare la mentalità che ogni gara è quella più importante. E' normale che queste partite diano sensazioni diverse, ma ogni partita è importantissima e questa deve essere uno scatto di mentalità".

Sul sogno del miracolo: "Se facciamo una grande difesa e stiamo attaccati sotto la traversa è difficile fare gol. Non abbiamo grandissimi contropiedisti. La fase difensiva deve essere fatta al meglio, partendo dall'attacco. Da qui mi immagino una grande fase offensiva".

Sulla sottovalutazione del campionato rispetto alla Champions e la chiarezza degli obiettivi: "Io non sono nessuno e non decido niente. Cerco di portare la mia idea e la porto avanti fortemente. Non è un mio problema se non è giusto. Io ho grande passione, pregi e difetti e scelte giuste o sbagliate. Io devo sbagliare il meno possibile e basta. La squadra ha dimostrato di aver sottovalutato qualcosa ma evidentemente siamo mancati in qualcosa, ovvero nella cattiveria sotto porta. E' lì che siamo mancati. Non è vero che non abbiamo preparato le partite con la determinazione di vincere. Abbiamo fatto prestazioni peggiori rispetto a quella contro la Fiorentina e abbiamo vinto, e l'altro giorno non ce l'abbiamo fatta. Non è una questione di preparazione".