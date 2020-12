live Di Francesco: "C'è rammarico. Dobbiamo imparare a leggere i momenti"

22.55 - Il Cagliari conferma la cattiva tradizione all'Olimpico che vede la squadra rossoblu vincente solo due volte dagli anni 70. Oggi finisce 3-2 per la Roma e non è bastata la doppietta di Joao Pedro. Tra poco la conferenza di Eusebio Di Francesco:

23.00 - Inizia la conferenza

Che valutazione fai della partita?

"Sono molto arrabbiato, quando le partite si mettono in un certo modo bisogna approfittarne. Noi abbiamo battuto colpo su colpo. E' un peccato perché è un rammarico e mi sono un po' stufato. Dobbiamo capire quando una squadra è in difficoltà. Il risultato va accettato e dobbiamo ripartire dalla prestazione. Ci manca capire i momenti".

Cosa dovevate fare in più?

"Dovevamo fare di più, fare gol. Siamo andati a giocare nella metà campo della Roma con coraggio. Con questo sistema potevamo avere una buona aggressività, sapevo di poter fare male alla Roma in determinati movimenti".

Riproporrà la difesa a 3?

"Può essere, ma abbiamo preso comunque tre gol. Alla fine siamo sempre un po' in sofferenza. Sta a noi difendere meglio. Questo sistema l'ho adottato per dare maggiore fisicità in reparti in cui ne abbiamo meno. Ho avuto risultati importanti, ma non quello che mi aspettavo".

Come valuta la prestazione di Ceppitelli?

"E' stato molto bravo, ha retto novanta minuti e lo ha fatto con personalità. Si è posto con la giusta personalità, da qui a dire quello che succederà ce ne passa, lo vedremo insieme".

Cosa si porta per il futuro?

"Sto rosicando perché nell'ultimo periodo siamo stati sfortunati con il risultato. Serve più cattiveria per fare più gol, con le grandi squadre serve e quando pecchi ti mettono all'angolo. Sono sette partite che perdo facendo anche buone gare, solo il lavoro può farci passare un Natale migliore"

23.11 - Termina la conferenza stampa