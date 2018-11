LIVE TMW - Di Francesco: "De Rossi out anche in Champions. Ok Manolas"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di vigilia in casa Roma, con Eusebio Di Francesco che in conferenza stampa presenta la sfida contro la Fiorentina, in programma per domani alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui su TuttoMercatoWeb.com il live testuale dell'appuntamento tra il tecnico e i giornalisti da Trigoria.

13.15 - Inizia la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco.

Cosa vuole vedere di diverso?

"Voglio un atteggiamento differente e non dobbiamo abbassarci sempre. Dobbiamo trovare la continuità e anche l'atteggiamento tattico deve continuare a essere lo stesso".

Come stanno Pastore e Kluivert?

"Hanno lavorato entrambi con la squadra. L'infortunio di Kluivert era meno grave e per questo è più probabile che possa giocare. Saranno convocati tutti e due".

Come stanno De Rossi e Manolas?

"Daniele non sarà convocato e probabilmente non ci sarà neanche in Champions e nella prossima gara di campionato. Kostas è invece disponibile ma devbo valutare se farlo giocare o meno".

Possibile centrocampo a 3?

"Tutto è possibile ma se ripenso al secondo tempo di Napoli devo dire che non abbiamo fatto molto bene. Possibile che si possa continuare con il 4-2-3-1, non voglio cambiare tante cose".

Cristante può sostituire De Rossi?

"Ho letto che fisicamente sta peggio degli altri ma i test dicono che è tra i migliori della squadra. Conta anche l'aspetto psicologico. Deciderò la formazione domani, anche Pellegrini può giocare in quel ruolo, come ha fatto anche in passato".

Cosa cambia dal 4-2-3-1 al 4-3-3?

"Sono stufo di parlare di moduli, molto dipende dall'atteggiamento e non è detto che il 4-2-3-1 sia più offensivo. Si devono sempre formare dei triangoli, i numeri vanno a farsi friggere. Il Napoli per esempio di abbassa molto poco perché riesce a essere spesso aggressivo. Noi dobbiamo lavorare su questo, voglio che la squadra sia al top dal punto di vista dell'atteggiamento".

Qual è l'obiettivo della Roma?

"Siamo in ritardo rispetto alle altre ma c'è tutto il tempo per recuperare e agganciare chi ci sta davanti. Non mi piace parlare di obiettivo quarto posto adesso. Il Milan e l'Inter erano in crisi ma si sono riprese, noi dobbiamo ritrovare la fiducia, anche se abbiamo perso solo una delle ultime sette partite. Non sono del tutto contento, voglio di può sia dal punto di vista delle prestazioni che dell'atteggiamento".

Sarà contento a fine stagione se...

"Ci sono tre competizioni: la Coppa Italia deve cominciare, in Champions stiamo andando bene e in campionato siamo in ritardo. Oggi non so dire in che modo sarò contento ma io mi alzo ogni mattina per dare il 100%. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni".

Stessi punti della Fiorentina. Quanto sarebbe importante vincere?

"Non devo dare segnali alle altre ma dobbiamo darlo a noi stessi. Dobbiamo recuperare i punti che abbiamo perso per strada, a Firenze andremo per prenderci i tre punti. Dobbiamo provarci attraverso una grande prova tattica e mentale".

Perché siete in ritardo in campionato?

"Ci sono tante cose. A livello tattico non siamo sempre stati impeccabili, siamo mancati in continuità e dobbiamo trovare la forza stando nella metà campo avversaria. Questo è quello che ci manca più di tutto: non sono i punti a mancare ma le prestazioni".

Chi giocherà in difesa?

"Ancora non lo so, devo valutare. Fazio, Manolas e Juan Jesus si giocano due maglie, il greco si è allenato solo una volta con la squadra e devo fare tutte le mie considerazioni. Non penso solo alle caratteristiche dei calciatori: voglio l'atteggiamento giusto di tutta la squadra".

Possibile che Kolarov possa giocare a centrocampo?

"Nella sua carriera non lo ha mai fatto, se non in un'occasione quando vincevamo già 3-0. Non è il momento di fare troppi esperimenti e non ci sto certo pensando".

Potrebbe giocare Schick?

"Domani giocherà come centravanti Edin Dzeko ma Schick potrebbe giocare anche da esterno. Abbiamo tanti giovani che devono fare il loro percorso di crescita. Arriverà il tempo per tutti, i miei giocatori sono considerati nello stesso modo. Quando faccio le scelte valuto la crescita e i momenti. A volte servono giocatori con più esperienza, altri serve la spensieratezza. Alla lunga saranno coinvolti in tanti, in base però soprattutto a quello che vedrò in allenamento".

13.35 - Termina qui la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco.