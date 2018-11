LIVE TMW - Di Francesco duro: "Gara da chiudere, Roma ha scherzato troppo"

Premi F5 per aggiornare, segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com

21.15 - La Roma batte ancora il CSKA Mosca e si avvia a grandi passi alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Dalla sala stampa del Luzhniki Stadium Eusebio Di Francesco analizza così il successo colto dai suoi: "I ragazzi devono capire che le partite si devono chiudere, non era una sfida facile ma non mi accontento di questo risultato. Si è scherzato un po' troppo, dobbiamo crescere e i miei ragazzi devono recepire questo messaggio qua".

Le sostituzioni forse hanno dato questo messaggio alla squadra?

"Kluivert rientrava da un infortunio e non era più lucido, Under è ugualmente un attaccante, i primi due cambi sono stati di ruolo. Solo negli ultimi cinque minuti ho messo Juan Jesus perché loro puntavano sulle palle lunghe. Volevo vincere la partita ma senza andare a fare troppo il presuntuoso".

Ha parlato di non accontentarsi, più di una volta, come mai questa squadra ha questa tendenza?

"Tendiamo a gestire, ma non vuol dire fare sette palle orizzontali e darla al portiere. Dobbiamo dare dei segnali, questa è una partita da vincere con maggiore convinzione. Voglio di più, forse pretendo troppo, non lo so, ma voglio di più, punto e basta".

Che cosa è cambiato rispetto alla prima partita a Roma?

"Giocavamo a Mosca, in un clima differente e con tanti spettatori a favore loro. All'andata l'abbiamo chiusa prima, qui abbiamo bisogno dell'espulsione che comunque è arrivata per merito delle nostre verticalizzazioni anche se si era indirizzata subito bene".

