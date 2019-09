LIVE TMW - Di Francesco: "Mercato? Non basta Rigoni. Sono molto deluso"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.50 - Tra pochi minuti la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, dopo la sconfitta per 4-1 in casa del Sassuolo.

23.05 - Inizia la conferenza stampa.

Non si è ancora vista la tua Sampdoria in queste due partite.

"Siamo svaniti dopo il primo gol, nella prima mezz'ora abbiamo fatto bene. Non la vedo così in maniera negativa. Sono sempre sincero e non condivido. Abbiamo fatto una secondo parte di gara imbarazzante con un giocatore che ha determinato ma dire che il Sassuolo ci ha messo sotto nella prima mezz'ora non lo posso accettare".

Ha fiducia nel mercato?

"Dipende dagli obiettivi della società. Questa tarantella spero finisca presto. Non abbiamo bisogno di rinforzi in attacco, guardando le due gare, servono rinforzi in ogni reparto. In questo senso sono un po' preoccupato, non possiamo uscire così dalla partita".

C'è poco equilibrio. Qual è il problema dal punto di vista caratteriale?

"Potevamo essere più lucidi nel primo tempo. Il gol ha cambiato la partita in senso negativo per noi, in maniera positiva per loro e per Berardi. E' una questione di attenzione maggiore, bisogna essere pessimisti quando si difende, devi proprio pensarla così, il difensore deve agire così. Non possiamo essere questa squadra, dobbiamo lavorare".

A cosa è dovuto il calo dopo la prima mezz'ora?

"Il calciatore ha tante caratteristiche, i problemi psicologici si uniscono a quelli tecnico-tattici. I 20 minuti dove hai preso 4 gol, sei anche rimasto in 10, la partita poi è finita. Chi ha visto la partita nella prima mezz'ora ha un grande rammarico, almeno dalla nostra parte. Dopo il primo gol siamo andati in difficoltà".

Basta Rigoni? Come esci da questa sconfitta?

"Non basta solo Rigoni, le mie richieste vanno anche su altre zone del campo. Sono rammaricato e dispiaciuto. Voglio combattere ancora per migliorare questa situazione che non è facile. Sono incavolato a caldo, sotto tutti i punti di vista. Dopo il mercato faremo altre valutazioni, ma non sono soddisfatto in generale".

Promesse non mantenute?

"Non mi piace parlare di questo, mi piace parlare a quattr'occhi altrimenti ci creiamo degli alibi. Noi andiamo in campo e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, io in primis. Dobbiamo essere lucidi nelle valutazioni".

23.12 - Finisce la conferenza di Di Francesco.