LIVE TMW - Di Francesco: "Napoli superiore. Noi con margini di miglioramento"

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli:

Dopo l'ultimo turno di Champions come arrivano Roma e Napoli a questa sfida?

"Il Napoli ha fatto un'ottima prestazione, meritava la vittoria e ho visto una squadra in ottima condizione fisica e mentale. Anche noi abbiamo fatto un'ottima partita e ci siamo ritrovati dopo il ko con la SPAL".

Anche l'anno scorso la Roma andò a Napoli con lo stesso stato d'animo e vinse

"Mi aspetto una partita come quella dell'anno scorso. Loro hanno cambiato qualcosa nell'interpretare le gare, hanno un allenatore di grande esperienza e sono forti come l'anno scorso, con giocatori che si conoscono da anni".

Differenze Sarri-Ancelotti?

"Con Sarri maggiore ripetitività, anche se rivedo molte cose anche con Ancelotti. Cambia la tipologia di giocare, meno possesso e più verticalizzazione".

Sulle condizioni di De Rossi, Kolarov e Florenzi

"Migliorano. Kolarov si è allenato con la squadra. De Rossi ha giocato col CSKA e abbiamo pensato a farlo recuperare, vedremo le sue condizioni. Florenzi è disponibile".

Cambierà la formazione a seconda della presenza di Milik o Mertens in attacco?

"Devo chiamare Ancelotti per sapere chi gioca. Non posso pensare di fare una formazione in base agli avversari".

Sul cambio di atteggiamento della squadra fra campionato e coppa

"Bisogna prendere due schiaffi per avere risposte importanti ed è la cosa che mi fa rabbia. Non possiamo più permettercelo, perché più passa il tempo e meno partite di campionato restano".

Il Napoli è superiore alla Roma? Se sì, in cosa?

"Oggi dimostra di essere superiore, perché ha più punti di noi. Anche l'anno scorso ci era superiore, ma abbiamo fatto la semifinale di Champions League. Mi piacerebbe rispondere più avanti, quando ci sarà una crescita della struttura di squadra. Per me il Napoli è una squadra forte, è la principale antagonista della Juventus. Trasmette più sicurezza, insieme all'Inter, rispetto alle altre".

Ancelotti ha una grande carriera alle spalle. È stato mai un punto di riferimento sotto qualche aspetto?

"Quando guardo gli allenatori non ho la fortuna di poterli vedere allenare. È molto più importante. Mi piace tantissimo come si pone, la gestione del gruppo. Quando in tanti parlano bene di qualcuno, significa che ha qualcosa. Possiamo avere visioni differenti e menomale, ma dal punto di vista della gestione mi piace tantissimo. Mi piace scoprire come gestisce determinati momenti e calciatori. Chiedo spesso a chi posso chiedere".

La classifica parla chiaro: la Roma può recuperare punti?

"Ci dobbiamo credere e abbiamo una partita alle porte che ce lo può consentire. Noi abbiamo margini di crescita, loro si sono stabilizzati. Stiamo cercando le soluzioni per crescere e dobbiamo farlo. Negli anni passati la Juve ha avuto pochissimi antagonisti, l'anno scorso qualcosina si è visto e mi auguro che anche noi possiamo avvicinarci".

Cosa si devono aspettare le altre squadre quando incontrano la Roma?

"Secondo me hanno paura, non sanno chi si possano trovare davanti. Siamo imprevedibili e a volte la squadra è imprevedibile anche per me. Dobbiamo essere però bravi a ricercare una continuità che ci sta mancando. Dobbiamo sfruttare le occasioni, ne abbiamo una domani".

Il Napoli gioca a 4 a centrocampo, con Fabian a sinistra. Questo può dare fastidio all'impostazione data alla squadra, se non riuscirà a tenere le distanze giuste?

"Loro giocano con un centrocampista che si apre e due attaccanti in mezzo. Le cose si vanno a equilibrare. Siamo undici contro undici, la capacità è accorciare a seconda degli avversari. Dipende anche dall'atteggiamento, se gioca Zielinski ci sarà più uno contro uno rispetto a Fabian che è più costruttore. In Champions League hanno giocato con una finta linea a quattro, in campionato non l'hanno fatta spesso, cambia tanto nelle uscite, nelle aggressioni, stiamo preparando questa partita con entrambe le situazioni".

Insigne ha segnato in entrambi i match contro la Roma dell'anno scorso. Qual è la chiave tattica per fermarlo?

"Ha fatto la seconda punta e l'esterno a sinistra, meno il falso 9. È molto bravo a interpretare le varie situazioni a seconda di come si comporta la linea difensiva. Dobbiamo assorbirlo il prima possibile, ma non giochiamo solo contro di lui. Ci ha messo in difficoltà anche come esterno a sinistra. Gioca in un ruolo che sta interpretando molto bene. È il giocatore da circoletto rosso".

Ha pensato a difensori più veloci per fermare gli attaccanti del Napoli? Florenzi può giocare esterno alto?

"Se Ancelotti non mi dice nulla sulla formazione non posso dire nulla nemmeno io. Valuterò l'ultimo allenamento che è molto importante anche per le condizioni dei giocatori.