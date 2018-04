LIVE TMW - Di Francesco: "Perotti out, giocherà Defrel. Nainggolan in forse"

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della gara di domani contro la Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico giallorosso: "il primo giorno dopo il Barcellona non è stato facile, eravamo rammaricati per il risultato. Non meritavamo una sconfitta del genere ma guardiamo avanti e pensiamo alla Fiorentina, sapendo che poi ci sarà di nuovo il Barcellona e il derby":

Come stanno Under e Nainggolan?

"Il turco non ci sarà, spero di averlo col Barcellona-. Radja faràil provino decisivo oggi, poi decideremo".

Tanti errori sotto porta col Barcellona. Dal mercato pretenderà altro?

"Ci sarà tempo per parlarne, intanto dobbiamo migliorare visto che ci sono tante partite importanti ancora da disputare. Dobbiamo essere più cinici in zona gol".

Schick, Defrel e Gerson: chi dei tre le ha dato risposte positive e chi potrebbe giocare?

"Abbiamo un problemino con Perotti e non sarà convocato, spero di poterlo recuperare con il Barcellona. Tra i tre che ha nominato giocherà titolare Defrel".

È soddisfatto della squadra?

"Contro il Barcellona non siamo andati male e i blaugrana sono una squadra di quelle che mi piace affrontare. Non ci dobbiamo accontentare e non posso essere soddisfatto visto che abbiamo perso 4-1. Ci sono tante cose che dobbiamo migliorare e alcune scelte individuali ci hanno penalizzato".

Potremmo vedere Florenzi a centrocampo?

"Parliamo prima di Bruno Peres. È stato uno dei migliori contro il Barcellona e questo mi dà la possibilità di poter mettere Florenzi anche in mediana. Posso farlo però solo in alcune partite, quando serve ordine potrebbe andare in difficoltà. Mi ha sempre chiesto di giocare esterno".

Arriverà Pallotta. Di cosa spera di parlare con il Presidente?

"Ci parlo sempre tramite Monchi e ha detto di essere soddisfatto della prestazione con il Barcellona. Dovessi parlarci sarò contento di farlo ma non ho argomenti precisi".

È stata la squadra a far giocare male Messi?

"Certamente i nostri meriti ci sono. Se con Messi giochi come abbiamo fatto, togliendogli tanti passaggi tra le linee, riesci a togliergli molto".

C'è il rischio di avere un contraccolpo psicologico dopo il Barcellona?

"Non deve esserci assolutamente".

La gara di domani è più importante di quella di martedì?

"La più importante è sempre la prima anche se dobbiamo pensare anche alla seconda e continuare a crederci. Prima di giocare a Bologna abbiamo però forse sbagliato. Oggi pensiamo alla Fiorentina, poi ci concentreremo sulla Champions League. Domani servirà grandissima attenzione, visto che dobbiamo mantenere il terzo posto. Sto comunque già pensando al Barcellona".

Come sta Jonathan Silva?

"Si sta allenando meglio ma questo non vuol dire che giocherà dal primo minuto. Ci penserò tra oggi e domani".

Come sta Karsdorp?

"Ancora è troppo presto per capire i suoi tempi di recupero. Le ultime cose accadute ci consigliano di fare attenzione, vediamo per esempio cosa è accaduto a Conti del Milan. La rieducazione è importante e non avremo fretta. Pensiamo al prossimo anno".

Come si è allenato Schick?

"Dobbiamo lasciarlo tranquillo e non dargli troppe responsabilità. Non è facile in un ambiente come questo dove un ragazzo deve prendersele e crescere. Credo comunque che dovremo aspettarlo ancora un po', non siamo frettolosi. Non è detto che giochi ma se dovesse scendere in campo dovrà essere tranquillo".

Tornando a Pallotta. Si tirerà il bilancio della stagione?

"Ancora è troppo presto, non possiamo farlo adesso ma solo a fine campionato. Non mi piace dare tutto per scontato, mi piace parlare alla fine della stagione. Per il momento dobbiamo essere combattivi e non lasciare nulla al caso. Dobbiamo fare prestazioni più attente".