LIVE TMW - Di Francesco: "Razzismo? Intervenga lo Stato. Stop alle partite"

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. Queste le parole dell'allenatore direttamente da Trigoria, partendo dai fatti accaduti a Milano sabato sera: "Io sto con Ancelotti quando dice che dobbiamo fermare le partite. Se lo Stato non riesce a fare delle regole dobbiamo essere noi a fare qualcosa".

Cosa deve fare il calcio italiano, anche per tutelare i tifosi veri?

"Ribadisco sempre la stessa cosa. In Italia si va allo stadio più per offendere che per tifare. Questo succede ovunque e in queste cose deve essere lo stato a essere duro e deciso. Certi comportamenti non devono esistere e le squadre si devono fermare".

Come sta Schick?

"Dzeko è pronto, possono partire sia lui che Patrik dal primo minuto. ho tanti giocatori che non sono in condizioni ottimali, devo valutare".

Come sta El Shaarawy?

"Non ha i 90 minuti ma può giocare domani".

Perotti può giocare due partite di fila?

"Lo devo valutare, sono molto contento di come ha giocato. Oggi non era al top ma in 24 ore si può recuperare".

Pellegrini può giocare?

"Ha fatto ieri il primo allenamento ma il discorso è da rimandare a dopo la sosta. Devo fare una valutazione a 360°".

Cosa pensa di D'Aversa?

"Era un centrocampisti e i centrocampisti sono più intelligenti per fare gli allenatori. Lo stimo tantissimo, ha fatto tutta la gavetta e anche se fa un calcio diverso dal mio sta ottenendo grandi risultati, soprattutto con le grandi squadre".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Possiamo guardare tutti i reparti e molto dipenderà comunque dalle occasioni che si presenteranno. Oggi è prematuro parlare di questo, dobbiamo pensare solo al campo e a fare punti".

Si sente in corsa per il quarto posto?

"Certo che sì, siamo lì e dobbiamo crederci. Possiamo recuperare ancora e contro il Sassuolo abbiamo giocato la nostra miglior partita. Quella di domani sarà una gara totalmente diversa e dobbiamo interpretarla in maniera differenze".

Come sta Karsdorp?

"Ha subito un colpoieri e non è al top. È comunque un giocatore che tengo in considerazione".

Domani servirà pazienza?

"Un po' sì ma non troppa, dobbiamo fare gol e in alcuni casi dovremo forzare le giocate. Il rischio di subire ripartenze c'è dobbiamo essere bravi".

Come pensa di gestire Zaniolo quando rientrerà Pellegrini?

"Possono benissimo coesistere. Pellegrini può giocare in tanti ruoli e questa è una sua grande qualità. Ha una duttilità unica e sa fare le due fasi alla grande. Meno male che ho giocatori come lui e Nicolò".