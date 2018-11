LIVE TMW - Di Francesco: "Schick dal 1'. Con l'Udinese sarà dura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di vigilia in casa Roma, con il tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco, che ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato alla Dacia Arena contro l'Udinese di Davide Nicola. Queste le sue parole: "Qualche giocatore l'ho rivisto solo oggi, tranne gli infortunati la squadra l'ho vista abbastanza bene".

Che squadra si aspetta con Davide Nicola in panchina?

"Molto agguerrita, con Milan ed Empoli non meritava la sconfitta. Nicola lo conosco molto bene, a livello tattico sarà dura affrontarle l'Udinese".

Come stanno De Rossi e Perotti?

"I tempi non si sono allungati ma in passato siamo stati troppo frettolosi nel ributtare in campo alcuni giocatori. Diego rientrerà dopo la sosta, Daniele o prima o dopo la gara contro il Cagliari".

Come Stanno Kolarov e Santon?

"Aleksander sta bene, Davide ha avuto la febbre ma adesso è recuperato".

Come state preparando le prossime sfide?

"Non dobbiamo pensare al Real Madrid. La gara più importante delle prossime tre è quella di domani. Dobbiamo essere bravi ad approcciare al meglio la gara che dal punto di vista fisico sarà molto dura".

Come valutate il protocollo VAR?

"Abbiamo fatto una riunione ma non dobbiamo guardarci indietro per trovare alibi. Dobbiamo avere grande fiducia sull'operato degli arbitri".

A che punto è Schick?

"Domani partirà dall'inizio e questo ci fa capire tante cose. Sta crescendo ed ha una grande voglia di venire fuori. Domani spero che continui a crescere e il gol fatto in Nazionale è stato importante dal punto di vista mentale. Gli ho fatto i complimenti per la rete ma non basta e deve trovare la continuità dal punto di vista realizzativo".

Come sta Karsdorp?

"Si è allenato bene ma è stato fermo un mese quindi non partirà dall'inizio. Sta comunque crescendo e sono contento di lui".

Le prossime tre partite saranno fondamentali per la stagione?

"Tutti i periodi della stagione sono importanti. In campionato non possiamo sbagliare e dobbiamo cercare di restare aggrappati alla zona Champions. Non esistono partite facili, dobbiamo affrontare nel miglior modo possibile la gara di domani".

Come si prepara una partita contro una squadra che ha cambiato allenatore?

"Non preparo la partita solo sui dati, sono solo un aiuto. Le prepariamo sulle caratteristiche dei nostri avversari. Lasagna è bravo ad attaccare la profondità, De Paul non deve avere lo spazio per tirare in porta e per questo dovremo fare molto attenzione".

Santon può giocare a sinistra?

"Ha più possibilità di giocare a destra visto che a sinistra ci sarà Kolarov. Luca Pellegrini sta migliorando ed è a disposizione".

Come sta Manolas?

"Non ha recuperato e non sarà convocato, ha provato ieri ma non è a posto per quel che riguarda la caviglia. Proveremo a recuperarlo per la sfida di Champions League contro il Real Madrid".