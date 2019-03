LIVE TMW - Di Francesco sul derby: "Manolas c'è. Zaniolo? Resti concentrato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco presenta in sala stampa il derby di domani contro la Lazio, gara che inizierà alle ore 20.30. A breve potrai seguire su TMW tutte le dichiarazioni del tecnico della Roma dalla sala stampa di Trigoria.

Su come sta la squadra: "Dal punto di vista mentale hanno tutti voglia di partecipare alla gara. Hanno fatto tutti un'ottima settimana di lavoro".

Sulla sfida dal punto di vista tattico: "Difficile prevedere un derby. Troveremo una squadra abile nel ribaltare le transizioni, sarà una partita difficile. Affrontiamo una squadra con grande qualità e ottimi singoli come Correa, se dovesse giocare e dovesse essere in giornata riesce a creare tanto per la Lazio".

Sul modulo: "Non voglio dare vantaggi, posso dire che ultimamente abbiamo alternato due moduli sia dall'inizio che a gara in corso. Dipenderà molto dalle fasi di gioco, sono sempre le caratteristiche dei giocatori che caratterizzano i moduli".

Su Zaniolo ed il primo derby: "Non deve essere tranquillo, ma concentrato e cattivo come è stato in questa settimana. Io non ho caricato la gara, ci hanno pensato i suoi compagni. L'ho lasciato tranquillo ma sarà importante per la gara".

Su Manolas: "E' disponibile, ieri si è allenato interamente con la squadra perché ha recuperato dal problema alla caviglia".

Su El Shaarawy: "Abbiamo tanti giocatori importanti. E' quello che sta facendo meglio dal punto di vista del mettersi a disposizione dei compagni. Ha alzato la sua qualità e dà più continuità nel corso della gara ma questo non basta, deve migliorare ancora".

Sull'importanza dei giocatori romani: "A volte toglie, a volte dà. I giocatori romani hanno tanta esperienza di certe gare e credo potranno dare qualcosa in più ai compagni".

Su De Rossi: "Non so ancora. La mia partita più importante è la prossima, ovvero il derby. Ultimamente ha dato continuità e sta dando risposte in allenamento, magari ne giocherà una oppure entrambe".

Su Dzeko: "Sono molto felice di Edin, si mette sempre a disposizione dei compagni. La sua condizione ultimamente è cresciuta e lavora tanto per la squadra, poi se segna ovviamente sono più felice".

Sul modulo preferito: "Se guardo il primo tempo col Bologna il 4-3-3 non è andato troppo bene. Ripeto, dipende dagli interpreti e non dal modulo, anche se col 4-2-3-1 hanno trovato giovamento sia Dzeko che Pellegrini. Fermarmi sul sistema di gioco però è riduttivo, ogni partita guardo ciò che potrebbe succedere pronto nel caso a modificare la squadra a gara in corso".

Sugli infortuni: "Non mi piace parlare di dove saremmo potuti essere o crearmi degli alibi. La Roma ha 44 punti e sono quelli che si merita. Gli infortuni fanno parte del percorso, siamo dove meritiamo in campionato e ci stiamo giocando gli ottavi di Champions con il Porto".

Su quale squadra ha più pressione: "Entrambe. E' un derby sentitissimo, noi vogliamo restare in zona Champions e la Lazio vuol accorciare su quelle davanti. Perdere sarebbe un grande svantaggio per entrambe".

Su come si vince un derby: "I tifosi sono carichi, la garanzia che posso dare è quella di mettere in campo cuore e impegno. Quell'esultanza di Dzeko nel finale contro il Frosinone mi sembra che abbia riavvicinato un po' la tifoseria. Io mi auguro di fare una grande partita, dovremo mettere in campo prima il cuore e poi la testa".

Su Marcano, Juan Jesus e le gerarchie in difesa: "Si sono allenati entrambi benissimo, l'unica differenza è che Juan Jesus veniva da un periodo di stop più lungo. Marcano ha risposto bene, il suo rendimento è cresciuto, ma detto questo ho grande fiducia nelle qualità di Juan Jesus. Marcano di testa è più bravo e contro il Frosinone ho scelto lui per questo".