LIVE TMW - Dinamo Zagabria-Atalanta, Muriel in campo nella rifinitura

Fonte: hanno collaborato Andrea Losapio e Patrick Iannarelli, inviati a Zagabria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.37, Stamani la rifinitura dell'Atalanta - Rifinitura questa mattina per l’Atalanta, in campo anche Muriel. Nelle prossime ore si deciderà se verrà portato in panchina o meno. Presenti anche Luca Percassi, Antonio Percassi e Roberto Spagnolo.

11.59, esodo bergamasco a Zagabria - Il primo, storico, match dell'Atalanta in Champions League non poteva che essere seguito da una vera e propria folla di tifosi della Dea. Stando alle cifre emerse nelle ultime ore sarebbero infatti oltre tremila i supporters nerazzurri attesi al 'Stadion Maksimir' di Zagabria.

11.38, Parola al Papu Gomez - A poche ore dal match che segnerà l'esordio dell'Atalanta in Champions League Alejando 'Papu' Gomez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: "E' un'emozione enorme. E' la prima volta per l'Atalanta e per tanti giocatori della squadra. Un'emozione che cercheremo di trasmettere in campo. Che gara mi immagino? Immagino un'Atalanta come gli ultimi anni, pressing alto e tanti gol grazie al nostro gioco offensivo. La Dinamo Zagabria è una squadra pericolosa, è campione di Croazia, dobbiamo avere rispetto ma non paura. Percassi crede che sarà la mia notte? È un piacere che il presidente abbia questa fiducia in me. Spero che sia la mia notte e che possa aiutare la squadra a vincere la partita".

11.19, Dinamo-Atalanta: il precedente in Coppa UEFA - Non è il primo scontro europeo fra Dinamo Zagabria e Atalanta quello di questa sera. Il primo incrocio risale alla Coppa UEFA 1990/1991 quando le due formazioni si sfidarono nel primo turno della competizione. La qualificazione sorrise ai bergamaschi grazie alla regola del gol in trasferta dopo due pareggi (0-0 a Bergamo, 1-1 a Zagabria).

10.46, Le probabili formazioni - Per il turnover c'è ancora tempo, prima si pensa alla partita di questa sera. In difesa ci sono soltanto certezze, con Gollini tra i pali e Toloi, Djimsiti e Masiello in difesa. Il ballottaggio potrebbe essere tra il numero 5 e Palomino, ma il Gasp si affiderà probabilmente all'esperienza e alla solidità.

Rimane l'idea Kjaer per via dell'esperienza internazionale, ma almeno per questa sfida il tecnico degli orobici si affiderà all'usato sicuro. A centrocampo De Roon e Freuler hanno tirato il fiato nelle scorse gare, la sensazione è quella che giocheranno entrambi dal primo minuto. Gosens avrà una maglia da titolare, mentre Castagne e Hateboer si contenderanno l'unico posto disponibile sulla corsia esterna, con quest'ultimo favorito. In attacco non si tocca nulla, Gomez e Ilicic disegneranno calcio alle spalle di Duvan Zapata. Nella bolgia del Maksimir serviranno qualità ma anche quantità, il colombiano è l'uomo ideale per fare reparto da solo.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Dinamo Zagabria (4-1-4-1): Livakovic; Stojanovic, Theophille-Catherine, Dilaver, Leovac; Moro; Hajrovic, Ademi, Olmo, Orsic; Petkovic.

10.30 - Inizierà oggi l'avventura in Champions League per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, inseriti nel Gruppo C, affronteranno alle 21.00 al 'Stadion Maksimir' di Zagabria la Dinamo. Nello stesso girone sono presenti anche Manchester City e Shakhtar Donetsk che si sfideranno a loro volta alle 21. Segui il live di avvicinamento al match di San Siro su TUTTOMERCATOWEB.COM!