LIVE TMW - Dinamo Zagabria-Atalanta, quasi tutto pronto al Maksimir

Fonte: hanno collaborato Dimitri Conti e Andrea Losapio-Patrick Iannarelli, inviati a Zagabria

19.35, ultras atalantini bloccati al confine - All'appello, nel settore ospiti, mancano ancora diverse componenti della curva dell'Atalanta. Il problema è che ci sono ancora molti pullman trasportanti ultras dell'Atalanta che sono bloccati al confine. Il motivo? La polizia croata ha rinvenuto a bordo alcuni oggetti considerati pericolosi, tra cui aste non a norma e un cavatappi, e non intende permettere ai sostenitori bergamaschi di arrivare al Maksimir. L'intenzione delle forze dell'ordine croate sarebbe quella di far rientrare il mezzo in Italia attraverso la Slovenia.

19.32, il pullman dell'Atalanta al Maksimir - Quasi tutto pronto al Maksimir di Zagabria per la partita di stasera tra Dinamo e Atalanta. Nello stadio della capitale croata è arrivato anche il pullman che trasporta la squadra bergamasca.

19.05, cominciano ad entrare i tifosi bergamaschi - Intanto, quando mancano circa due ore al calcio d'inizio, che rappresenterà un momento unico nella storia dell'Atalanta dato che si tratta dell'esordio assoluto in Champions League per gli orobici, stanno cominciando ad entrare al Maksimir, o quantomeno a mettersi in coda per cominciare a farlo, i primi sostenitori della Dea. Eccoli nel video realizzato da TuttoMercatoWeb.com.

18.52, terzo tempo per la Primavera - Dopo la partita di UEFA Youth League, la Champions League delle squadre "primavera", i ragazzi dell'Atalanta e quelli della Dinamo Zagabria, come testimoniato dai canali social della squadra nerazzurra, si sono concessi un momento di distensione, con il consueto terzo tempo che vede i giocatori delle due squadre spendere momenti assieme gli uni con gli altri.

18.20, Simic introduce la sfida di stasera - Arriva anche un commento dell'ex difensore croato Dario Simic sulla gara di stasera: La Dinamo in questo momento è competitiva e può sperare anche contro una squadra forte come l'Atalanta, che di certo parte favorita: credo a un 60-40". Clicca qui per l'intervista completa!

17.55, parla Brambilla dopo la sconfitta - Questo un commento dell'allenatore Massimo Brambilla, dell'Atalanta Primavera, dopo la sconfitta in Youth League con la Dinamo Zagabria: "Peccato per il risultato perché non ci stava, sotto gli occhi di tutti il pari sarebbe stato più giusto ma accettiamo il risultato. Non siamo abituati a queste competizioni internazionali: all'inizio abbiamo sofferto la loro fisicità ma passando i minuti abbiamo cominciato a giocare".

Leggi qui l'intervista integrale!

17.05, finale dalla Youth League, vittoria Dinamo - L'Atalanta di mister Brambilla esce dal campo della Dinamo Zagabria con una sconfitta di misura: 1-0 nella gara di Youth League, in una partita segnata dall'equilibrio sin dai primi minuti di gioco. Nella prima frazione poche emozioni e molti errori in mezzo al campo, complice un terreno di gioco non al meglio. Nella ripresa Karrica si inventa un gol praticamente dal nulla, inutili gli assalti finali da parte dei nerazzurri.

16.40, Orsic: "Atalanta tipica italiana" - Parlando a Sportske Novosti, Mislav Orsic, attaccante della Dinamo, ha così introdotto la sfida di stasera: "Stiamo studiando i dettagli dell'Atalanta, non possiamo certo sottovalutarli. Sono una squadra tipica italiana: forti dietro, organizzati in mezzo, pericolosi davanti. Hanno difetti ma lasciate che non li sveli... ".

15.55, i Percassi alla Youth League - Appena concluso il primo tempo della sfida di Youth League, sul punteggio di 0-0. Ad assistere alla partita sono presenti Antonio e Luca Percassi, i due massimi esponenti della società orobica.

14.43, Il punto su Luis Muriel - Buone notizie per la Dea in vista del match di questa sera contro la Dinamo Zagabria. Secondo quanto raccolto dai nostri inviati Luis Muriel si è regolarmente allenato questa mattina e va verso la convocazione. Possibile che venga inserito nel secondo tempo in caso di necessità.

14.21, Le formazioni ufficiali della Youth League - Fischio d'inizio alle ore 15 per Dinamo Zagabria-Atalanta di Youth League. Ecco le formazioni ufficiali:

Dinamo Zagabria (4-3-3): Josipovic; Hrvoj, Sutalo, Gvardiol, Jurisic; Jankovic, Franjic, Krizmanic; Karrica, Sipos, Marin. Allenatore: Jovicevic

Atalanta (4-3-3): Gelmi; Ghislandi, Okoli, Guth, Ruggeri; Gyabuaa, Panada, Da Riva; Traore, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Brambilla

13.54, Sorpasso sulla fascia in casa Dinamo - Novità di formazione per la Dinamo Zagabria in vista del match di questa sera contro l'Atalanta. Secondo quanto raccolto dai nostri inviati nelle ultime ore sarebbero in risalita le quotazioni di Amer Gojak rispetto ad Izet Hajrovic sulla corsia destra del centrocampo nel 4-1-4-1 dei croato.

12.45, Via al pranzo ufficiale della UEFA -È iniziato pochi istanti fa il pranzo ufficiale UEFA fra le dirigenze di Dinamo Zagabria e Atalanta presso il ristorante 'Dubravnik Pit' di Zagabria. Presenti in rappresentanza del club orobico il vicepresidente Luca Percassi e il dt Umberto Marino, mentre per la società croata il presidente Mirko Barisic e il suo staff. Barisic, in esclusiva ai microfoni di TMW prima dell'ingresso nel locale ha dichiarato: "Sarà una partita importante, contro un avversario tosto. Le possibilità di vittoria però sono al 50%. Al Maksimir ci sarà una grande atmosfera e uno stadio pieno".

12.37, Stamani la rifinitura dell'Atalanta - Rifinitura questa mattina per l’Atalanta, in campo anche Muriel. Nelle prossime ore si deciderà se verrà portato in panchina o meno. Presenti anche Luca Percassi, Antonio Percassi e Roberto Spagnolo.

11.59, Esodo bergamasco a Zagabria - Il primo, storico, match dell'Atalanta in Champions League non poteva che essere seguito da una vera e propria folla di tifosi della Dea. Stando alle cifre emerse nelle ultime ore sarebbero infatti oltre tremila i supporters nerazzurri attesi al 'Stadion Maksimir' di Zagabria.

11.38, Parola al Papu Gomez - A poche ore dal match che segnerà l'esordio dell'Atalanta in Champions League Alejando 'Papu' Gomez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: "E' un'emozione enorme. E' la prima volta per l'Atalanta e per tanti giocatori della squadra. Un'emozione che cercheremo di trasmettere in campo. Che gara mi immagino? Immagino un'Atalanta come gli ultimi anni, pressing alto e tanti gol grazie al nostro gioco offensivo. La Dinamo Zagabria è una squadra pericolosa, è campione di Croazia, dobbiamo avere rispetto ma non paura. Percassi crede che sarà la mia notte? È un piacere che il presidente abbia questa fiducia in me. Spero che sia la mia notte e che possa aiutare la squadra a vincere la partita".

11.19, Dinamo-Atalanta: il precedente in Coppa UEFA - Non è il primo scontro europeo fra Dinamo Zagabria e Atalanta quello di questa sera. Il primo incrocio risale alla Coppa UEFA 1990/1991 quando le due formazioni si sfidarono nel primo turno della competizione. La qualificazione sorrise ai bergamaschi grazie alla regola del gol in trasferta dopo due pareggi (0-0 a Bergamo, 1-1 a Zagabria).

10.46, Le probabili formazioni - Per il turnover c'è ancora tempo, prima si pensa alla partita di questa sera. In difesa ci sono soltanto certezze, con Gollini tra i pali e Toloi, Djimsiti e Masiello in difesa. Il ballottaggio potrebbe essere tra il numero 5 e Palomino, ma il Gasp si affiderà probabilmente all'esperienza e alla solidità.

Rimane l'idea Kjaer per via dell'esperienza internazionale, ma almeno per questa sfida il tecnico degli orobici si affiderà all'usato sicuro. A centrocampo De Roon e Freuler hanno tirato il fiato nelle scorse gare, la sensazione è quella che giocheranno entrambi dal primo minuto. Gosens avrà una maglia da titolare, mentre Castagne e Hateboer si contenderanno l'unico posto disponibile sulla corsia esterna, con quest'ultimo favorito. In attacco non si tocca nulla, Gomez e Ilicic disegneranno calcio alle spalle di Duvan Zapata. Nella bolgia del Maksimir serviranno qualità ma anche quantità, il colombiano è l'uomo ideale per fare reparto da solo.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Dinamo Zagabria (4-1-4-1): Livakovic; Stojanovic, Theophille-Catherine, Dilaver, Leovac; Moro; Hajrovic, Ademi, Olmo, Orsic; Petkovic.

10.30 - Inizierà oggi l'avventura in Champions League per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, inseriti nel Gruppo C, affronteranno alle 21.00 al 'Stadion Maksimir' di Zagabria la Dinamo. Nello stesso girone sono presenti anche Manchester City e Shakhtar Donetsk che si sfideranno a loro volta alle 21. Segui il live di avvicinamento al match di San Siro su TUTTOMERCATOWEB.COM!