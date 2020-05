live DIRETTA BUNDESLIGA - Pareggia l'Eintracht, il Wolfsburg dilaga a Leverkusen

22.24 - Terminano tutti i match!

WERDER BREMA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-0

20.30 - PARTITI!

8' - Il Borussia Monchengladbach adesso prova a rendersi pericoloso. Thuram va via sulla destra e mette al centro. Il Werder se la cava con l'intervento di Pavlenka.

12' - Werder Brema pericoloso. Klaassen si inserisce da dietro e, perso dagli avversari, calcia di prima intenzione. Sommer respinge la conclusione centrale.

21' - Pallone in profondità per Thuram. Pavlenka va in uscita e non permette al francese di colpire la sfera.

27' - Neuhaus calcia verso la porta: facile l'intervento di Pavlenka.

35' - Wendt batte un calcio di punizione dalla sinistra e mette al centro, ma la difesa del Werder spazza via.

38' - Gran botta di Neuhaus da fuori area, ma Pavlenka si tuffa e ci arriva con i pugni.

21.16 - FINE PRIMO TEMPO!

21.33 - RIPARTITI!

51' - Rashica ci prova con una punizione da distanza interessante. Il tiro è indirizzato verso il basso a sinistra, però respinge con un bell'intervento da Yann Sommer.

60' - Plea semina il panico in mezzo a due, entra in area, ma alla fine non riesce a calciare.

68' - Kramer calcia in area un cross sperando di pescare uno dei suoi compagni ma non vi riesce.

77' - Bittencourt dalla sua metà campo arriva al limite dell'area e lascia partire una gran botta che termina appena sopra la traversa.

85' - Lainer parte da destra, rientra al centro e calcia. Parata più spettacolare che complicata quella di Pavlenka.

89' - Cross al centro, Selke prende la rincorsa, salta e dà forza al colpo di testa. Ma la traiettoria è precisa su Sommer che blocca.

22.23 - FINE PARTITA!

EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO 3-3

20.30 - PARTITI!

7' - Eintracht pericoloso. Kostic riceve e va alla conclusione, ma la chiusura provvidenziale del difensore cancella l'azione.

13' - Sinistro di Sallai dalla fascia, ma il suo tiro è lontano dallo specchio.

21' - Il Friburgo perde un brutto pallone. Rode ne approfitta e va da Dost, che guarda la porta e spara fuori da ottima posizione.

28' - GOL DI GRIFO! FRIBURGO IN VANTAGGIO E' Vincenzo Grifo a firmare la prima rete di questa serata di Bundesliga: il nazionale italiano parte da sinistra, rientra e calcia. Il tiro è così così, ma una deviazione impenna la traiettoria e la rende imprendibile per il portiere: 0-1 a Francoforte!

34' - Destro di Rode dai venti metri: il portiere blocca in sicurezza.

35' - GOL DI ANDRE' SILVA! PAREGGIA L'EINTRACHT FRANCOFORTE! Fa praticamente tutto Kamada, che va via sulla sinistra, si accentra e calcia. Il portiere respinge sulla schiena di un difensore e per André Silva, appostato lì, è un gioco da ragazzi spingere in rete di testa!

40' - Kostic esplode il tiro da posizione defilata: Schwolow ci arriva e respinge.

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.33 - RIPARTITI!

55' - Kostic mette uno splendido traversone al centro dell'area per l'accorrente André Silva, ma il suo colpo di testa esce di un soffio sulla destra.

62' - Attacca l'Eintracht in questa fase di partita. La squadra di casa spinge alla ricerca del vantaggio.

67' - GOL DEL FRIBURGO! PETERSEN TIMBRA IL CARTELLINO Calcio di punizione dalla fascia sinistra: pennellata di Gunter, colpo di testa di Petersen e palla che termina in fondo al sacco!

69' - GOL DI HOLER! TRIS DEL FRIBURGO! Imbucata perfetta per Holer, che sfrutta lo spazio e a tu per tu con Trapp non sbaglia!

79' - GOL DI KAMADA! ACCORCIA L'EINTRACHT! Serie di errori della difesa dell'Eintracht, che regala due volte il pallone a Kamada. Alla seconda, è un gioco da ragazzi per il centrocampista dell'Eintracht mettere la palla in fondo al sacco!

82' - PAREGGIA L'EINTRACHT! SEGNA CHANDLER! Kostic va al cross dalla fascia sinistra. Sul secondo palo sbuca Chandler, che di testa spinge dentro il 3-3. Che partita!

90' - Ancora una occasione per Kamada: va di nuovo lui al tiro, ma stavolta Schwolow para senza troppi problemi.

22.24 - FINE PARTITA!

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG 1-4

20.30 - PARTITI!

4' - Diaby attacca sulla sinistra. Casteels, senza alcun motivo, è fuori dall'area di rigore. L'esterno del Bayer tenta così il pallonetto, ma colpisce male la sfera.

10' - Il Wolfsburg attacca in questa fase di partita e colleziona un'occasione da gol. Joao Victor riceve in area, ma non calcia mai. Sul cross basso chiude la difesa.

13' - Conclusione di Arnold centrale, blocca il portiere.

15' - Dopo una carambola in area, Joao Victor si ritrova un pallone solo da spingere a rete. Hradecky però si abbassa bene, chiude lo specchio e ipnotizza l'attaccante del Wolfsburg.

19' - Havertz con una gran giocata va via in mezzo a due, poi viene steso irregolarmente da Arnold.

27' - Il Bayer Leverkusen regala palla a Steffen, che prova ad incunearsi in area, ma viene fermato in un secondo momento.

35' - Joao Vitor se ne va sulla sinistra, ma il suo cross è impreciso, come nell'azione precedente.

39' - Cross profondo per Havertz, che s'arrampica fino ad arrivare in cielo, ma riesce solo a spizzare. Palla a lato.

43' - WOLFSBURG AVANTI! PONGRACIC SPINGE IN RETE! Marcatura croata alla Volkswagen-Arena: pennellata di Arnold su un calcio di punizione dalla destra, Pongracic parte da dietro, prende il tempo a tutti e di testa fa 1-0!

21.17 - FINE PRIMO TEMPO!

21.33 - RIPARTITI!

55' - Conclusione di Arnold dalla distanza, ma il portiere blocca senza problemi.

62' - Demirbay fa tutto bene, ma sbaglia l'ultimo passaggio e regala la sfera al Wolfsburg.

65' - RADDOPPIA IL WOLFSBURG! A SEGNO ARNOLD! Arnold va alla battuta di un calcio di punizione, calcia e trova una deviazione che beffa Hradecky: 2-1!

68' - GOL DI STEFFEN! TRIS DEL WOLFSBURG! Fa tutto Joao Victor sulla fascia sinistra. Cross perfetto sul secondo palo, dove Steffen non manca l'appuntamento con il gol di testa!

75' - DOPPIETTA DI PONGRACIC! Il WOLFSBURG DILAGA! Basterebbe scrivere 'Vedi il suo primo gol'. La coppia Arnold-Pongracic ripropone la stessa e identica azione della rete del primo tempo: pennellata per la testa del centrale croato, che arriva col tempo giusto e di testa fa doppietta!

85' - GOL DI BAUMGARTLINGER! ACCORCIA IL BAYER LEVERKUSEN! Batti e ribatti nell'area di rigore del Wolfsburg. La risolve Baumgartlinger, che col mancino appoggia in rete!

22.21 - FINE PARTITA!

20.29 - Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di tutte le vittime del Coronavirus.

