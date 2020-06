live DIRETTA BUNDESLIGA - Tris Eintracht a Berlino: assist e gol di tacco per Andre Silva

COLONIA - UNION BERLINO 0-2

15.30 - Iniziata la partita.

6' - Prima chance della partita sul piede di Trimmel, ma l'esterno dell'Union, favorito da un rimpallo, non inquadra lo specchio.

31' - Assegnato un calcio di rigore a favore dell'Union, per via di un tocco con la mano di Czichos. Qualche dubbio sulla chiamata, e infatti il VAR chiede all'arbitro di andare a rivedersi l'episodio.

33' - L'arbitro torna sui suoi passi, e rivede la sua decisione. Niente rigore, solo calcio d'angolo.

39' - GOL! Dopo un primo tempo giocato meglio, ecco il vantaggio dell'Union, siglato da Friedrich. Sontuoso stacco aereo del centrale su corner.

16.18 - Finisce qui il primo tempo. Meglio gli ospiti per tutta la durata della prima frazione, con meritato vantaggio raggiunto nel finale di frazione su corner.

16.35 - Inizia il secondo tempo.

62' - Colonia che ormai da inizio ripresa sta decisamente provando a spingere. Ci ha provato qualche istante fa Kainz, venendo fermato però da Gikiewicz.

67' - GOL! Raddoppia l'Union con il gol di Gentner! Sugli sviluppi di corner, palla riscodellata dentro per Gentner che stoppa e di mancino insacca.

FORTUNA DUSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND 0-0

15.30 - Iniziata la partita.

17' - Che chance per Hakimi, sprecata! Violento contropiede del BVB da corner a sfavore, con il terzino di proprietà Real che viene mandato a tu per tu con Kastenmeier.

30' - Non un granché il Borussia Dortmund in questa prima mezz'ora. Il Fortuna sembra interpretare invece al meglio una sfida in cui deve provare a portare via almeno un punto.

16.17 - Finisce qui il primo tempo. L'unico campo in cui non si è segnato nei primi 45' è proprio quello di Dusseldorf. Match abbastanza scialbo, eccetto qualche accelerazione di Sancho non si è visto quasi nulla.

16.33 - Inizia il secondo tempo.

61' - Fatica ancora ad accendersi qui la partita. Favre decide allora di giocarsi la carta Haaland: a mezz'ora circa dalla fine, tocca al norvegese entrare al posto di Witsel.

67' - Dopo aver rischiato di subir gol da Sobotka, l'aveva sbloccata il BVB: tiro di Haaland murato: la sfera scende sul mancino coordinato bene di Guerreiro, che la sblocca. Ma il VAR annulla per un potenziale tocco di mano dell'esterno.

82' - Palo del Fortuna Dusseldorf! Che rischio per i giallo-neri, che sono stati salvati dal legno sul tiro da fuori di Skrzybski.

HERTHA - EINTRACHT 1-3

15.31 - Iniziata la partita.

14' - Prima vera chance della partita appannaggio dell'Eintracht. Punizione da buona posizione per Kostic: mancino alto, non di molto.

24' - GOL! Vantaggio dell'Hertha siglato da Piatek. L'ex Milan si libera in area di rigore grazie anche ad un rimpallo fortunato, prima di battere Trapp con freddezza.

45' - Momento potenzialmente fondamentale del match, con l'arbitro che indica il dischetto ed estrae il secondo giallo, e il rosso, per Boyata.

45'+1' - Cambia la decisione: da secondo giallo diventa rosso diretto per Boyata, e il motivo è nel fatto che il tocco falloso sia avvenuto fuori area. Niente rigore, perciò. Kostic poi sfiora la rete sul secondo tentativo da punizione.

16.20 - Finisce qui il primo tempo. L'Hertha è in vantaggio grazie al gol dell'ex milanista Piatek, ma dovrà giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica vista l'espulsione di Boyata.

16.37 - Inizia il secondo tempo.

51' - GOL! Pareggio dell'Eintracht. Sponda aerea di Andre Silva, entrato dopo l'intervallo, sul secondo palo dove c'è Dost che, in spaccata, infila in rete.

62' - GOL! Sorpasso Eintracht a firma Andre Silva. Gol di tacco dell'ex Milan, che sfrutta una sontuosa accelerazone di Kamada, prima di disimpegnarsi con un tocco di fino.

69' - GOL! L'Eintracht ha messo la freccia! Azione convulsa in area di rigore dei padroni di casa, finché non arriva N'Dicka a mettere ordine con una potente conclusione di mancina che si insacca bassa all'angolino.

PADERBORN - WERDER 1-4

15.30 - Iniziata la partita.

18' - Rigore per il Werder Brema. Punito un tocco di Collins con la mano a fermare l'avanzata di Sargent in area.

19' - Super Zingerle para il rigore a Rashica! Conclusione violentissima del kosovaro dal dischetto, ad incrociare col destro: il portiere intuisce e chiude lo specchio.

20' - GOL! E stavolta il Werder è passato davvero in vantaggio. Un minuto dopo l'errore su rigore di Rashica, ecco invece il gol di Klaassen. Stacco imperioso dell'olandese e incornata angolata che non lascia scampo a Zingerle.

34' - GOL! Raddoppia il Werder con un facile tap-in del giapponese Osako, abile e lesto a ribattere la ribattuta del portiere Zingerle. Poco prima era invece andato vicino al pari il Paderborn, con Strohdiek che ha mandato fuori sotto misura.

40' - GOL! Terzo centro del Werder, e doppietta per Klaassen. Gran gol dell'olandese ex Ajax, che si coordina e al volo sfonda la rete di Zingerle, sfruttando una sponda aerea su punizione. Match che pare già in cassaforte.

16.16 - Finisce qui il primo tempo. Non c'è storia, con il Werder Brema che si sta andando a prendere tre punti potenzialmente fondamentali per coltivare il sogno salvezza.

16.33 - Inizia il secondo tempo.

50' - Palo del Paderborn! Sotto un acquazzone esploso nell'intervallo, la squadra di casa ha provato a rientrare in gara con la zampata di Ritter, fermata però dal legno.

60' - GOL! Il Werder cala il poker grazie ad Eggestein, che è un falco nell'andare a ribattere in rete la conclusione di Sargent, su sontuoso assist di Klaassen, inizialmente parata da Zingerle.

66' - GOL! Accorcia il Paderborn con un gol che nasce da una mischia su calcio d'angolo. L'ultimo tocco è di Sabiri.

74' - Osako va a colpire in caduta un cross di Augustinsson da sinistra, mancando un'occasione piuttosto nitida. Palla alta, da due passi.

WOLFSBURG - FRIBURGO 2-2

15.30 - Iniziata la partita.

14' - GOL! Passa in vantaggio il Wolfsburg grazie al bel destro di prima di Weghorst, che impatta con potenza la palla al bacio di Steffen, mandando basso all'angolino.

23' - Raddoppio del Wolfsburg, firmato da Ginczek. Lunga azione che sfocia in un cross per Weghorst, il cui colpo di testa sbatte sulla traversa. Tap-in facile facile per Ginczek, ma l'arbitro controlla al VAR.

26' - Dopo un lungo conciliabolo, cambia la decisione: niente gol, ma comunque rigore per l'intervento ai danni di Weghorst. Andrà proprio lui dal dischetto.

27' - GOL! Apre il destro morbidamente, spiazzando il portiere, e il raddoppio dei padroni di casa alla fine arriva, firmato da Weghorst.

29' - Ancora gioia strozzata in gola per Ginczek. Aveva trovato nuovamente il gol, ma se l'è visto annullare per la seconda volta. Stavolta aveva toccato con la mano il pallone poi entrato in rete su sviluppi di calcio d'angolo.

43' - GOL! Torna in partita il Friburgo, con Grifo che trova spazio a destra trovando un bel cross al centro per Holer, abile a trovare spazio e segnare col colpo di testa in caduta.

16.19 - Finisce qui il primo tempo. Emozioni e tre gol, più i due annullati al Wolfsburg. Molto meglio i padroni di casa, che però sono avanti di una sola rete, visto il gol di Holer nel finale di frazione.

16.35 - Inizia il secondo tempo.

46' - GOL! Pochi secondi ed ecco che il Friburgo pareggia del tutto i conti! Holer sfrutta un liscio di Pongracic e impegna Casteels: sulla respinta Sallai colpisce in modo strano, ma efficace, di testa: la palombella inganna Brooks ed entra.

52' - Che chance per Brekalo! Sgassa tra le linee, centralmente, fino ad arrivare in area. Il suo mancino, però, si conclude a lato del palo. Di poco.

75' - Ritmi del match calati. Il Wolfsburg mantiene a lungo il possesso, ma sembra aver perso quasi tutta la veemenza dei primi 45 minuti. Gerhardt impegna Schwolow da fuori con un tiro sporco.

15.28 - Le squadre stanno prendendo posto sul rettangolo verde, tra qualche istante inizieranno gli incontri.

15.20 - Buon pomeriggio a tutti i lettori di TuttoMercatoWeb.com da Dimitri Conti, pronto a raccontarvi in diretta le cinque partite di oggi alle ore 15.30, inserite nel programma della 31^ giornata di Bundesliga.

