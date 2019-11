LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Vantaggio Wolfsburg! Tris Bayern Monaco

Union Berlino-Borussia M'Gladbach 1-0

1' Si parte!

15' GOOOOL UNION! UJAH! Vantaggio dei padroni di casa!

Fine primo tempo!

Bayer Leverkusen-Friburgo 1-1

1' Si parte!

5' GOOOOL FRIBURGO! HOLER! Cambia subito il risultato con il vantaggio degli ospiti con il colpo di testa del giocatore su cross di Gunter.

36' GOOOL BAYER LEVERKUEN! DIABY! Pareggio delle Aspirine con il sinistro da fuori area del centrocampista!

Fine primo tempo!

Eintracht Francoforte-Wolfsburg 0-1

1'Si parte!

19' GOOOOL WOLFSBURG! WEGHORST! Vantaggio degli ospiti, cambia il risultato anche a Francoforte!

Fine primo tempo!

Fortuna Dusseldorf-Bayern Monaco 0-3

1' Si parte!

11' VANTAGGIO BAYERN! SEGNA PAVARD! I campioni di Germania passano in vantaggio con il gol del terzino tedesco.

22' Lewandowski spreca una buona occasione. Tonico il Bayern in questo avvio di gara.

27' RADDOPPIO BAYERN! TOLISSO A SEGNO! Arriva anche il secondo gol per la squadra di Fink!

34' GOOOOL BAYERN! SEGNA GNABRY! Arriva anche il tris del Bayern, letteralmente scatenato!

Fine primo tempo!

Werder Brema-Schalke 04 0-1

1' Si parte!

15' Più Werder che Schalke 04 in questo avvio di gara.

43' GOOOL SCHALKE 04! HARIT! Arriva il vantaggio dello Schalke 04 con il destro preciso del giocatore francese!

Fine primo tempo!

15.15 Gentili lettrici e lettori di TuttoMercatoWeb.com, un caro saluto da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta Bundesliga valevole per la 12/a giornata.