LIVE TMW - DIRETTA EURO2020 - Finali! Doppiette per Lukaku e Elmas

OLANDA-IRLANDA DEL NORD 3-1

1' Si parte!

5' Spinge l'Olanda supportata dal tifo dei tifosi orange accorsi in massa a Rotterdam.

22' Metà della prima frazione spinge, ma non troppo, la squadra di casa fin qui mai davvero pericolosa.

30' Continua a spingere l'Olanda, ma il gol non arriva!

FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46' SI RIPARTE!

65' Passano i minuti, ma l'Olanda non riesce a trovare il varco per colpire. Molto attenta l'Irlanda del Nord.

75' GOOOOOOOOL IRLANDA DEL NORD!! MAGENNIS! Clamoroso vantaggio dei nord irlandesi, fischi dei tifosi dell'Olanda!

79' GOOOOOOOOL OLANDA!!! PAREGGIA DEPAY! Arriva il pari degli orange con il calciatore del Lione che mette a segno con un tocco preciso dentro l'area di rigore!

91' GOOOOOOOOL OLANDA!!! DE JONG! Arriva il vantaggio dell'Olanda proprio nei minuti di recupero!

94' GOOOOOOOL OLANDA!!! ARRIVA ANCHE IL TERZO! ANCORA DEPAY! Dilagano gli orange che trovano anche la terza rete!

FINALE!

SLOVACCHIA-GALLES 1-1

1' Si parte!

10' Gara equilibrata con padroni di casa pericolosi con Mak!

15' Ammonito Bale per gioco scorretto!

27' GOOOOOOOOL GALLES!!! SEGNA MOORE! Vantaggio dei gallesi con il preciso colpo di testa su assist di James!

36' Spinge la Slovacchia alla ricerca del pareggio, ma Mak non è ancora preciso.

FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46' SI RIPARTE!

55' GOOOOOOL SLOVACCHIA! PAREGGIA KUCKA! Arriva il vantaggio dei padroni di casa con il gol del centrocampista del Parma.

FINALE!

CROAZIA-UNGHERIA 3-0

1' Si parte!

3' Pericolosa la Croazia con Modric, ma il suo tiro finisce a lato da buona posizione.

4' GOOOOOL CROAZIA!!! SEGNA MODRIC! Vantaggio dei padroni di casa con il Pallone d'Oro che segna con un bel tiro di sinistro!

24' GOOOOOOOOL CROAZIA!!! SEGNA PETKOVIC!Raddoppiano i vice campioni del mondo con il tocco di tacco dell'ex Catania che sigla il 2-0!

37' Manovra la Croazia, mentre l'Ungheria non si è mai resa pericolosa.

41' GOOOOOOL CROAZIA!!! ANCORA PETKOVIC! Serata di doppiette in Europa arriva anche quella del centravanti della Dinamo Zagabria!

FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46' SI RIPARTE!

55' Perisic sbaglia un calcio di rigore: l'ex Inter si fa parare il tiro dagli undici metri!

FINALE!

RUSSIA-SCOZIA 4-0

1' Si parte!

14' Spingono i russi, gli scozzesi tutti protesi nella propria porzione di campo.

22' Più Russia in questo frangente, ma il gol non arriva.

37' Partita che scorre via senza grandi sussulti. La Scozia copre bene ogni varco.

FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46' SI RIPARTE!

56' GOOOOOOOOL RUSSIA!!! DZYUBA! Bel gol del numero 22 che devia in rete di sinistro su azione di calcio d'angolo!

59' GOOOL RUSSIA!!! RADDOPPIA OZDOEV! Arriva anche il secondo gol della Russia con il destro potente dal limite dell'area.

69' GOOOOOOOOL RUSSIA!!! ANCORA DZYUBA! Dilagano i russi e ancora a segno il numero 22 con un tocco di destro da pochi passi!

83' GOOOOOOOL RUSSIA! GOLOVIN! Gloria anche per l'attaccante russo! Quattro a zero per la Russia sulla Scozia!

FINALE!

BELGIO-SAN MARINO 9-0

1' Si parte!

3' Spingono subito forte i padroni di casa alla ricerca del gol!

6' Sinistro di Vanaken da buona posizione, palla fuori!

17' Belgio pericoloso con Lukaku, ma la mira non è precisa.

27' GOOOOOOOL BELGIO!!! LUKAKU!Vantaggio dei belgi con il destro potente sul primo palo dell'attaccante dell'Inter su cui il portiere però non è esente da colpe!

30' GOOOOOOOL BELGIO!!! CHADLI! Arriva il raddoppio dei belgi con il diagonale potente del centrocampista da fuori!

34' AUTOGOL SAN MARINO! TRIS PER IL BELGIO!!! Sfortunata autorete di Brolli, i padroni di casa dilagano!

41' GOOOOOOOL BELGIO! ANCORA LUKAKU! Tutto facile per la selezione di Martinez! Doppietta per il calciatore dell'Inter!

43' GOOOOOOOOL BELGIO!! SEGNA ALDERWEIRELD! Arriva la manita per i belgi, pratica San Marino ampiamente archiviata!

45' GOOOOOL BELGIO!!! A SEGNO TIELEMANS! Chiude il set il Belgio con la rete del centrocampista che va a segno con un destro potente!

FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46' SI RIPARTE!

47' Il Belgio inizia la ripresa come aveva iniziato il primo: attaccando!

65' La partita ha poco da dire, il Belgio attacca, ma ormai è un allenamento.

79' GOOOOOOOL BELGIO!!! BENTEKE! Arriva anche il settimo gol per il Belgio!

83' GOOOOOL BELGIO!!! SEGNA VERSCHAEREN! Arriva anche l'ottavo gol per i belgi con il rigore siglato dal giocatore.

87' GOOOOOL BELGIO!!! ARRIVA IL GOL DI CASTAGNE! Nono gol per i belgi!

FINALE! I Diavoli Rossi sono la prima nazionale qualificata per Euro 2020

LETTONIA-POLONIA 0-3

1' Si parte!

6' Manovra la Polonia, ma la Lettonia è attento in questo avvio di gara.

10' GOOOOOOL POLONIA!!! SEGNA LEWANDOWSKI! Il centravanti e capitano della nazionale triangola con un compagno e poi con il sinistro mette in rete!

14' GOOOOOOL POLONIA!!! ANCORA LEWANDOWSKI! Tutto facile per i polacchi con la rete del cannoniere del Bayern! Quarta marcatura in sette partite delle qualificazioni!

35' La Polonia gestisce il doppio vantaggio.

FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46' SI RIPARTE!

75' GOOOOOOOOOL POLONIA!!! GROSICKI! Terzo gol della Polonia e rete del centrocampista che mette a segno da pochi passi!

FINALE!

NORD MACEDONIA-SLOVENIA 2-1

1' Si parte!

13' Ilicic al tiro, palla che finisce a lato!

22' Prova a salir di ritmo la Slovenia, ma la Macedonia del Nord regge.

FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46' SI RIPARTE!5

50' GOOOOOOOOL MACEDONIA DEL NORD! SEGNA ELMAS! Vantaggio dei padroni di casa con il gol siglato dal talento del Napoli!

68' GOOOOOOOL MACEDONIA DEL NORD! ANCORA ELMAS! Scatenato il centrocampista che trova anche il raddoppio!

95' GOOOL SLOVENIA! ILICIC! Va a segno il calciatore dell'Atalanta su calcio di rigore!

FINALE!

AUSTRIA-ISRAELE 3-1

1' Si parte!

15' Hinterreger al tiro, ma non trova la porta!

32' GOOOOOOOOOOL ISRAELE!!! ZAHAVI! Che gol dell'ex Palermo che con il destro manda il pallone all'incrocio dei pali!

39' PAREGGIA L'AUSTRIA!!! LAZARO! Il calciatore dell'Inter trova il gol con un bel tocco di destro a scavalcare il portiere!

FINE PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

46' SI RIPARTE!

55' GOOOOOOOOOL AUSTRIA! HINTERREGER! L'Austria ribalta la gara con la rete del numero 4 abile a deviare in rete un cross dalla destra!

86' GOOOOOOL AUSTRIA!!! SABITZER! Arriva anche il terzo gol per l'Austria che chiude, verosimilmente, la gara.

FINALE!

20.25 Nel girone C, con la Germania a riposo, l'Olanda cerca l'aggancio in vetta contro l'Irlanda del Nord. Nel gruppo E la capolista Croazia prova la fuga in casa con l'Ungheria che insegue a -1. La Slovacchia cerca punti preziosi contro il Galles. Nel gruppo G la Polonia affronta in casa la Lettonia, mentre l'Austria sfida Israele. Il Belgio, a punteggio pieno nel gruppo I, ospita San Marino, la Russia seconda se la vedrà con la Scozia

20.20 - Ecco le partite che seguiremo questa sera:

Olanda-Irlanda del Nord

Slovacchia-Galles

Croazia-Ungheria

Russia-Scozia

Belgio-San Marino

Lettonia-Polonia

Macedonia-Slovenia

Austria-Israele

Già giocate

ore 16.00

Kazakistan-Cipro 1-2

ore 18.00

Bielorussia-Estonia 0-0

20.15 - Buona sera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Andrea Carlino, benvenuti in questa diretta testuale dei match di qualificazioni ad Euro 2020. Questa sera seguiremo in diretta ben sette partite.