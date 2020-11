live DIRETTA EURO2020 - Serbia ko ai rigori, Marshall regala gli Europei alla Scozia

vedi letture

E' l'ultima fase di qualificazione ai prossimi Europei. Questa sera conosceremo i nomi delle quattro nazionali che prenderanno parte alla competizione internazionale che si giocherà la prossima estate. Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per le finali playoff di Euro2020.

Finali playoff

Georgia-Macedonia del Nord 0-1 (56' Pandev) giocata alle 18

Irlanda del Nord-Slovacchia 1-2 (88' aut. Skriniar; 17' Kucka, 110' Duris)

Serbia-Scozia 5-6 dopo i calci di rigore (90' Jovic; 52' Christie)

Ungheria-Islanda 2-1 (88' Nego, 92' Szoboszlai; 11' G. Sigurdsson)

in grassetto le qualificate a Euro2020

IRLANDA DEL NORD-SLOVACCHIA 1-2

20.45 - Inizia il match.

2' - Parte subito forte l'Irlanda del Nord con una verticalizzazione di Magennis per Washington ma l'attaccante viene colto in posizione irregolare.

8' - McNair!! Occasione per l'Irlanda del Nord!! Colpo di testa del centrocampista che chiama alla grande respinta in tuffo Rodak.

10' - Rusnak!! Occasione per la Slovacchia!! Rispondono subito gli ospiti con il loro numero 10 che riceve un assist di Pekarík ma la sua conclusione termina di un soffio alta sopra la traversa.

12' - Si fa vedere ancora la Slovacchia con un cross verso Mak ma l'esterno non riesce ad agganciare il pallone.

17' - Gol di Kucka!! Slovacchia in vantaggio!! Il centrocampista del Parma approfitta di un errore difensivo per superare Peacock-Farrell con una conclusione angolata.

21' - McGinn!! Irlanda del Nord vicina al pareggio!! Conclusione dalla distanza da parte dell'esterno della nazionale di casa, deviazione provvidenziale di Rodak.

26' - Irlanda del Nord in avanti con Saville che scende sulla sinistra e prova un passaggio filtrante verso Magennis ma si chiude la difesa slovacca.

30' Mak!! Occasione per la Slovacchia!! Controllo e tiro da parte dell'esterno slovacco, Peacock-Farrell devia in calcio d'angolo.

35' - Ci prova l'Irlanda del Nord con una conclusione dalla distanza di McNair ma si chiude la difesa slovacca che respinge il tiro.

40' - Tocco elegante in area di rigore con il tacco da parte di Dallas ma il pallone termina lontano dallo specchio della porta difesa da Rodak.

21.30 - Non c'è più tempo. Senza recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Slovacchia avanti 1-0 sull'Irlanda del Nord.

21.46 - Inizia il secondo tempo.

48' - Accelerazione di Dallas sulla fascia destra. Il suo cross verso il centro dell'area viene letto bene da Rodak che esce e neutralizza.

50' - Ancora Dallas che riceve sulla destra ma il suo cross teso verso il centro dell'area non viene raccolto da nessun compagno di squadra.

54' - Washington!! Occasione per l'Irlanda del Nord!! Conclusione di prima intenzione dell'attaccante ma Rodak salva tutto e para.

60' - Scatto in profondità di Pekarik ma è tutto fermo per una sua posizione irregolare. Punizione per l'Irlanda del Nord.

63' - Ci prova Kucka con una conclusione dalla lunga distanza ma il centrocampista del Parma non inquadra lo specchio della porta.

68' - Duris!! Occasione per la Slovacchia!! Conclusione dalla distanza da parte dell'attaccante con Peacock-Farrell che respinge.

73' - Adesso è l'Irlanda del Nord che si fa vedere con Whyte che prova un suggerimento rasoterra dentro l'area ma spazzala difesa slovacca.

77' - Spinge l'Irlanda del Nord alla ricerca del pareggio che vorrebbe dire tempi supplementari ma si difende e riparte la Slovacchia.

81' - Hamsik!! Conclusine dal limite dell'area da parte dell'ex centrocampista del Napoli, pallone che termina a fondo campo.

86' - Thompson!! Occasione per l'Irlanda del Nord!! Conclusione rasoterra del centrocampista con il pallone che termina sul fondo non di molto.

87' - Autorete di Skriniar!! Il pareggio dell'Irlanda del Nord!! Deviazione sfortunata del difensore dell'Inter con il pallone che termina in porta.

90' - Palo di Whyte!! Occasione per l'Irlanda del Nord!! Conclusione dalla distanza di Whyte con il pallone che sbatte sul montante.

22.35 - Finiscono qui i tempi regolamentari. E' 1-1 il punteggio al termine del tempo regolamentare fra Irlanda del Nord e Slovacchia.

22.41 - Inizia l'extra-time.

92' - Parte forte l'Irlanda del Nord con Whyte che prova un passaggio filtrante verso un compagno ma si chiude la retroguardia slovacca.

94' - Traversone di Dallas per la testa di Boyce ma l'attaccante non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

101' - Lafferty!! Occasione per l'Irlanda del Nord!! Gran conclusione dall'interno dell'area dell'attaccante della Reggina, ma Rodak si distende con un gran riflesso e salva.

105' - Hamsik controlla e prova la conclusione in porta, nessun problema per Peacock-Farrell che blocca.

22.57 - Finisce qui il primo tempo supplementare con Irlanda del Nord e Slovacchia sempre ferme sull'1-1.

22.59 - Inizia il secondo tempo supplementare.

110' - Gol di Duris!! Slovacchia in vantaggio!! Ripartenza della nazionale ospite con l'attaccante che entra in area e supera Peacock-Farrell con una conclusione precisa.

112' - Adesso poco più di otto minuti di speranza per l'Irlanda del Nord se vuole prolungare il match ai calci di rigore. Otto minuti di sofferenza per la Slovacchia.

115' - Con la forza della disperazione l'Irlanda del Nord attacca con Davis ma il suo cross viene controllato da Rodak che può chiamare il pallone e farlo suo in uscita.

120' - Evans!! Che occasione per l'Irlanda del Nord!! Colpo di testa del difensore con Rodak che compie un grande intervento.

23.18 - Finisce qui! La Slovacchia accede alla fase finale di Euro2020 superando dopo i tempi supplementari l'Irlanda del Nord.

SERBIA-SCOZIA 5-6 dopo i calci di rigore

20.45 - Calcio d’inizio.

6' - Dykes si allarga sulla corsia di destra e va subito al traversone verso il centro dell'area. Il suo suggerimento è troppo potente e non viene raccolto da Christie.

11' - McGregor si incarica della battuta di un calcio di punizione dal lato sinistro del campo. La sua conclusione verso Rajkovic è debole, blocca il portiere serbo.

15' - Milinkovic-Savic prova ad innescare Lazovic sulla fascia destra. Robertson controlla l'esterno del Verona e può recuperare il pallone.

20' - Lukic!! Occasione per la Serbia!! Sponda di Mitrovic per il centrocampista del Torino ma il suo destro di prima intenzione si perde sul fondo di un soffio.

26' - Discesa sulla fascia sinistra di Kostic che va alla ricerca di Mitrovic al centro dell'area, McTominay stacca più in alto del suo avversario e lo anticipa.

31' - McGinn!! Scozia pericolosa!! Diagonale all'interno dell'area di rigore da parte del centrocampista ma la sua conclusione è debole e viene neutralizzata in due tempi da Rajkovic.

35' - Spinge la Serbia con Kostic che si fa vedere sulla sinistra, il suo cross verso Mitrovic viene allontanato dallo stacco di testa di Gallagher.

39' - Inserimento in area di McGinn che prova a girarsi su Gudelj e calcia in porta, tutto fermo però per un fallo in attacco del centrocampista scozzese.

44' - Tadic si incarica della battuta di un calcio di punizione dal limite dell'area. Il suo è un suggerimento verso il centro ma il pallone termina a fondo campo.

21.30 - Finisce qui un primo tempo senza grandi sussulti. Finisce senza reti a Belgrado fra Serbia e Scozia.

21.46 - Ripresa al via.

47' - Subito una discesa sulla destra di Lazovic. L'esterno del Verona prova un cross ma Gallagher allontana la minaccia a centro area.

50' - Robertson si divora il vantaggio!! Che occasione per la Scozia!! Gran lavoro di Dykes che taglia verso il centro dalla corsia di destra e serve in orizzontale l'accorrente capitano scozzese che calcia di prima intenzione da ottima posizione mettendo incredibilmente alto.

52' - Gol di Christie!! Scozia in vantaggio!! L'esterno lavora un buon pallone dal limite dell'area e calcia in porta con il pallone che dà un bacino al palo ed entra in rete.

58' - Mladenovic accelera sulla sinistra, prova l'ingresso in area ma la sua conclusione viene respinta da O'Donnell con il pallone che si perde a lato.

63' - Sponda di Mitrovic per l'inserimento centrale di Tadic. Il numero 10 della Serbia viene chiuso da due giocatori scozzesi.

68' McGregor!! Conclusione potente dell'esterno d'attacco scozzese con il pallone che termina sul fondo.

69' - Milinkovic-Savic!! Serbia ad un passo dal pareggio!! Stacco di testa dall'interno dell'area del centrocampista della Lazio, pallone che coglie l'esterno della rete.

71' - Christie!! Occasione per la Scozia!! L'autore del gol del vantaggio ospite calcia a giro dall'interno dell'area, pallone sul fondo.

75' - Si fa vedere la Serbia con Lukic che scodella un pallone in area per la testa di Mitrovic, la sua incornata si spegne sul fondo.

79' - Buono spunto di Lazovic sulla corsia di destra. L'esterno del Verona va al cross verso il centro, libera però la difesa scozzese.

80' - Siamo già dall'altra parte con Robertson che scende sulla sinistra. Il suo traversone verso il centro è impreciso. Blocca Rajkovic.

84' - Jovic!! Occasione per la Serbia!! Cross al centro di Mladenovic per la testa dell'attaccante del Real Madrid. Il pallone si spegne sul fondo di poco.

90' - Gol di Jovic!! Il pareggio della Serbia!! Colpo di testa dell'attaccante del Real Madrid con la sfera che rimbalza per terra e si insacca sotto la traversa.

22.32 - Arriva il fischio del direttore di gara. Si andrà a supplementari a Belgrado. 1-1 al termine dei 90 minuti fra Serbia e Scozia.

22.35 - Iniziano i tempi supplementari.

95' - La Serbia prova a chiudere la Scozia nella propria area di rigore. Lazovic prova un passaggio filtrante, Tierney chiude in calcio d'angolo.

98' - Gudelj!! Occasione per la Serbia!! Gran conclusione del difensore con Marshall che si supera deviando in corner con la punta delle dita.

102' - Katai!! Conclusione dalla distanza da parte del numero 2 della Serbia, il pallone termina a fondo campo non lontano dalla porta di Marshall.

22.52 - Termina qui il primo tempo supplementare. Sempre 1-1 fra Serbia e Scozia.

22.54 - Inizia il secondo tempo supplementare.

109' - Ci prova la Serbia con un cross dalla destra di Lazovic per la testa di Jovic, il pallone si perde sul fondo controllato da Marshall.

114' - Mladenovic si fa vedere sulla corsia di sinistra. Il suo passaggio a rimorchio è per Katai ma la sua conclusione è preda di Marshall.

119' - Ancora padroni di casa in avanti con Lazovic che prova ancora un traversone dalla destra, Gallagher di testa allontana la minaccia.

23.10 - Finiscono 1-1 i 120 minuti di Serbia-Scozia. Si andrà ai calci di rigore.

23.16 - Inizia la sequenza dei rigori.

-Segno Griffiths e Tadic, parità per il momento.

-Non sbagliano nemmeno McGregor, Jovic, McTominay e Gudelj.

-A segno anche McBurnie e Katai.

-Realizza il proprio rigore McLean ma Mitrovic si fa neutralizzare il tiro dal dischetto da Marshall.

23.22 - Dopo i calci di rigore la Scozia elimina la Serbia e accede alla fase finale di Euro2020.

UNGHERIA-ISLANDA 2-1

20.45 - Fischio d’inizio.

4' - Ci prova l'Islanda con Gylfi Sigurdsson che crossa alla volta di Palsson ma il suo colpo di testa è debile e centrale, Gulacsi può neutralizzare.

11' - Gol di Gylfi Sigurdsson!! Islanda in vantaggio!! Calcio di punizione del numero 10 islandese con il pallone che supera la barriera e supera Gulacsi.

14' - Ha preso coraggio l'Islanda con Gudmundsson che avanza e prova un passaggio filtrante verso un compagno, si chiude però la difesa ungherese.

18' - Prova una reazione l'Ungheria con Holender che prova una conclusione verso la porta ma non colpisce bene, può bloccare Halldorsson.

23' - Calcio d'angolo per l'Ungheria, Orban più in alto di tutti ma non riesce a dare potenza al suo colpo di testa. Neutralizza Halldorsson.

25' - Finnbogason!! Occasione per l'Islanda!! Colpo di testa dell'attaccante su cross di Palsson, Gulacsi salva sotto la traversa.

27' - Botka!! L'esterno ungherese colpisce di testa inseguito ad un calcio di punizione, il pallone termina a fondo campo.

33' - Sallai!! Ungheria vicina al pareggio!! Azione personale dell'attaccante della Nazionale di casa che arresta poi il pallone e calcia dal limite, bellissima la risposta di Halldorsson.

36' - Holender!! Occasione per l'Ungheria!! Conclusione dall'interno dell'area da parte dell'esterno ma ancora una volta Halldorsson si supera.

41' - Szoboszlai!! Calcio di punizione affidato al calciatore del Salisburgo. Il pallone termina alto sopra la traversa non di molto.

45' - Ancora Szoboszlai!! Occasione per l'Ungheria!! Conclusione su calcio di punizione del centrocampista ma Halldorsson salva tutto.

46' - Sigurdsson!! Occasione per l'Islanda!! Capovolgimento di fronte con il centrocampista che si trova a battere in area ma Gulacsi compie un grande intervento.

21.31 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con l'Islanda avanti 1-0 sull'Ungheria.

21.47 - Riprende il match

49' - Attacca a testa bassa in questo inizio di ripresa l'Ungheria con Kalmar che prova un cross verso il centro dell'area, libera la difesa islandese.

52' - Ancora Ungheria con Szalai che controlla bene e calcia dalla distanza. Il pallone carambola sul corpo di un avversario e termina in corner.

57' - Gylfi Sigurdsson si incarica della battuta di un calcio di punizione. Il suo cross verso il centro dell'area viene allontanato dalla difesa di casa.

62' - L'Ungheria fa girare molto il pallone nel tentativo di trovare varchi in attacco, si difende e riparte l'Islanda, avanti grazie al gol di Gylfi Sigurdsson.

66' - Sempre padroni di casa in avanti alla ricerca del pareggio ma la conclusione di Botka viene respinta da un avversario.

70' - Si fa vedere adesso l'Islanda con Finnbogason ma la sua conclusione dalla distanza termina alta sopra la traversa.

75' - Ci stiamo avviando verso l'ultimo quarto d'ora di gioco con l'Islanda sempre in vantaggio per 1-0 sull'Ungheria ma spinge la squadra di casa.

77' - Gylfi Sigurdsson riceve palla ma commette fallo ai danni di Orban. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione in favore dell'Ungheria.

82' - Nikolics accelera sulla corsia di sinistra. Il suo traversone verso il centro dell'area viene respinto dall'intervento di Palsson, sarà calcio d'angolo per i padroni di casa.

83' - Si accende una mischia sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, alla fine la retroguardia islandese si salva spazzando il più lontano possibile.

88' - Gol di Nego!! Pareggia l'Ungheria!! Conclusione ravvicinata del francese naturalizzato ungherese e risultato che si riequilibra.

92' - Gol di Szoboszlai!! Incredibile Ungheria!! Gran conclusione dalla distanza del giocatore del Salisburgo e Halldorsson battuto.

22.38 - Finisce qui! L'Ungheria dopo una grande rimonta accede a Euro2020 superando 2-1 l'Islanda.