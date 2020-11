live DIRETTA EURO2020 - Serbia pericolosa in area di rigore con Lukic

E' l'ultima fase di qualificazione ai prossimi Europei. Questa sera conosceremo i nomi delle quattro nazionali che prenderanno parte alla competizione internazionale che si giocherà la prossima estate. Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per le finali playoff di Euro2020.

Finali playoff

Georgia-Macedonia del Nord 0-1 (56' Pandev) giocata alle 18

Irlanda del Nord-Slovacchia. 0-1 (17' Kucka)

Serbia-Scozia 0-0

Ungheria-Islanda 0-1 (11' G. Sigurdsson)

in grassetto le qualificate a Euro2020

IRLANDA DEL NORD-SLOVACCHIA 0-1

20.45 - Inizia il match

2' - Parte subito forte l'Irlanda del Nord con una verticalizzazione di Magennis per Washington ma l'attaccante viene colto in posizione irregolare.

8' - McNair!! Occasione per l'Irlanda del Nord!! Colpo di testa del centrocampista che chiama alla grande respinta in tuffo Rodak.

10' - Rusnak!! Occasione per la Slovacchia!! Rispondono subito gli ospiti con il loro numero 10 che riceve un assist di Pekarík ma la sua conclusione termina di un soffio alta sopra la traversa.

12' - Si fa vedere ancora la Slovacchia con un cross verso Mak ma l'esterno non riesce ad agganciare il pallone.

17' - Gol di Kucka!! Slovacchia in vantaggio!! Il centrocampista del Parma approfitta di un errore difensivo per superare Peacock-Farrell con una conclusione angolata.

SERBIA-SCOZIA 0-0

20.45 - Calcio d’inizio

6' - Dykes si allarga sulla corsia di destra e va subito al traversone verso il centro dell'area. Il suo suggerimento è troppo potente e non viene raccolto da Christie.

11' - McGregor si incarica della battuta di un calcio di punizione dal lato sinistro del campo. La sua conclusione verso Rajkovic è debole, blocca il portiere serbo.

15' - Milinkovic-Savic prova ad innescare Lazovic sulla fascia destra. Robertson controlla l'esterno del Verona e può recuperare il pallone.

20' - Lukic!! Occasione per la Serbia!! Sponda di Mitrovic per il centrocampista del Torino ma il suo destro di prima intenzione si perde sul fondo di un soffio.

UNGHERIA-ISLANDA 0-1

20.45 - Fischio d’inizio

4' - Ci prova l'Islanda con Gylfi Sigurdsson che crossa alla volta di Palsson ma il suo colpo di testa è debile e centrale, Gulacsi può neutralizzare.

11' - Gol di Gylfi Sigurdsson!! Islanda in vantaggio!! Calcio di punizione del numero 10 islandese con il pallone che supera la barriera e supera Gulacsi.

14' - Ha preso coraggio l'Islanda con Gudmundsson che avanza e prova un passaggio filtrante verso un compagno, si chiude però la difesa ungherese.

18' - Prova una reazione l'Ungheria con Holender che prova una conclusione verso la porta ma non colpisce bene, può bloccare Halldorsson.