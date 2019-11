LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 16.50 - Getafe in vantaggio, perde lo United!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Astana-Manchester United 2-1

1' Si parte!

5' Greenwood pericoloso! Lo United sfiora il gol, ma il tiro del giovane attaccante è respinto.

10' Vantaggio Manchester United! Segna Lingard! Prima rete stagionale per il calciatore inglese che così corona il buon inizio dei Red Devils!

22' Rotariu! Primo squillo dei padroni di casa con il tiro del giocatore di casa, palla che sfila a lato non di molto!

30' Ancora Astana e ancora Rotariu, ma la mira non è delle migliori.

31' Lingard! Ancora Manchester United in avanti, ma il tiro dell'attaccante finisce a lato!

37' Ancora Greenwood insidoso, ma il suo tiro viene parato.

Fine primo tempo!

46' Si riparte!

50' Subito Manchester United in spinta, l'Astana, invece, si affida a giocate estemporanee.

53' Cosa sbaglia Chong! Tutto solo il giocatore del Manchester Utd che doveva solo metterla in rete, ma manda alto sopra la traversa!

54' Pareggio Astana!!! Shomko! Pareggia la squadra di casa, rispettando l'adagio "gol sbagliato, gol subito".

61' Vantaggio Astana! Sfortunata autorete di Bernard che infila nella propria porta su cross teso dalla destra. Festeggiano i kazaki!

70' Il Manchester United va a caccia del pareggio!

73' Pessima copertura difensiva dello United, per poco l'Astana non siglava il terzo gol!

Trabzonspor-Getafe 0-1

1' Si parte!

10' Getafe in avanti, ma il Trabzonspor resiste. Prima fase di gara più di marca spagnola.

22' Gara più equilibrata in questa fase.

30' Ci prova il Trabzonspor, ma il Getafe resiste.

Fine primo tempo

46' Si riparte!

50' Vantaggio Getafe! Mata! Arriva il gol degli iberici con il controllo e tiro dell'attaccante da posizione centrale!

Krasnodar-Basilea 0-0

1' Si parte!

6' Wanderson ci prova da limite dell'area, ma la sua conclusione termina a lato.

22' Vola via la prima parte del primo tempo, sempre 0-0 tra le due squadre.

30' Spinge adesso il Krasnodar, il Getafe, adesso, è più guardingo.

Fine primo tempo

46' Si riparte!

55' Sempre grande equilibrio tra le due squadre!

16.35 Gentili lettrici e lettori di TuttoMercatoWeb.com, un cordiale saluto da Andrea Carlino e benvenuti a Diretta Europa League. Seguiremo tre gare che sono state anticipate alle 16.50.