LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Tris del Siviglia, pari Chelsea

Rapid Vienna-Rangers Glasgow 1-0

Villarreal-Spartak Mosca 2-0

Olympique Marsiglia-Apollon Limassol 1-3

Genk-Sarpsborg 4-0

Besiktas-Malmo 0-1

Akhisarspor-Standard Liegi 0-0

Siviglia-Krasnodar 3-0

Dynamo Kiev-Jablonec 0-1

Rennes-Astana 2-0

MOL Vidi-Chelsea 2-2

PAOK Salonicco-BATE Borisov 1-3

RAPID VIENNA-RANGERS GLASGOW 1-0

FISCHIO D’INIZIO

20' - Traversa di Goldson!! Occasione per il Rangers!! Calcio di punizione affidato da Tavernier. Il suo cross è per il centrale che stacca di testa ma il pallone impatta sul montante della porta di Strebinger.

36' - Spinge ancora il Rangers con Middleton che parte palla al piede ma la retroguardia del Rapid si chiude molto bene.

40' - Ultimi istanti del primo tempo a Vienna: 0-0 fra Rapid e Rangers.

—INTERVALLO—

53' - Knasmullner!! Conclusione dalla distanza del giocatore del Rapid Vienna, McGregor si distende e respinge.

61' - Spinge ancora il Rapid Vienna con un traversone verso il centro dell'area di Berisha, allontanato dalla difesa del Rangers.

71' - Si fa vedere il Rangers con Jack che entra in area di rigore e prova a concludere, si salva la difesa del Rapid.

83' - Gol di Ljubicic!! Rapid Vienna in vantaggio!! Azione manovrata della formazione austriaca che culmina con un diagonale vincente del neoentrato.

FISCHIO FINALE

VILLARREAL-SPARTAK MOSCA 2-0

FISCHIO D’INIZIO

10' - Gol di Chukwueze!! Vantaggio del Villarreal!! Diagonale perfetto del numero 30 del Submarino Amarillo e vantaggio spagnolo.

27' - Spinge il Villarreal con un cross teso dalla destra di Chukwueze che però non viene intercettato da Ekambi.

37' - Rasskazov!! L'esterno dello Spartak conclude in porta trovando l'opposizione provvidenziale di Alvaro in scivolata.

—INTERVALLO—

46' - Glushakov!! Calcio di punizione per lo Spartak Mosca affidato al centrocampista, il pallone si perde non lontano dalla porta di Fernandez.

48' - Gol di Ekambi!! Raddoppio del Villarreal!! L'attaccante scambia con Moreno, entra una area e trova il gol con un preciso diagonale.

63' - Si fa vedere lo Spartak Mosca con una conclusione di Melgarejo che si perde sul fondo.

75' - Un quarto d'ora alla fine del match, Villarreal avanti 2-0 sullo Spartak Mosca.

89' - Rosso per Costa!! Villarreal in dieci!! Intervento brutto ai Dani di Ananidze, espulsione per l'esterno della formazione di casa.

FISCHIO FINALE

OLYMPIQUE MARSIGLIA-APOLLON LIMASSOL 1-3

FISCHIO D’INIZIO

7' - Calcio di rigore per l'Apollon!! Intervento falloso di Kamara che strattona Schembri in area. Massima punizione per i ciprioti e rosso al difensore dell'OM per chiara occasione da gol.

8' - Gol di Maglica!! Vantaggio dell'Apollon!! Esecuzione perfetta dell'attaccante ed Escales battuto.

11' - Gol di Thauvin!! Pareggia il Marsiglia!! Colpo di testa dell'attaccante che fulmina subito Vale.

23' - Ocampos!! Cross teso di Luiz Gustavo alla ricerca dell'ex Milan e Genoa abile ad anticipare Vale ma poco fortunato nella conclusione.

29' - Gol di Maglica!! Apollon ancora avanti!! Cross al bacio di Stylianou per la testa del centravanti che realizza la sua doppietta personale.

37' - Adrian!! Conclusione potente dell'esterno d'attacco dell'Apollon, si salva in scivolata Caleta-Car.

—INTERVALLO—

56' - Gol di Stylianou!! Terzo gol dell'Apollon Limassol!! Bolide dal limite dell'area dell'esterno cipriota, sfera che si insacca all'incrocio dei pali.

68' - Payet!! Occasione per il Marsiglia!! Calcio di punizione potente del francese e pallone che esce di poco sul fondo.

72' - Ancora una calcio di punizione affidato a Payet, pallone che sbatte sulla barriera questa volta.

80' - Dieci minuti al termine del match al "Velodrome", Apollon sempre avanti 3-1 sull'Olympique Marsiglia.

90' - Rosso a Ocampos!! Marsiglia in nove uomini!! Doppia ammonizione per l'ex Milan e Genoa che termina anzitempo la sfida.

FISCHIO FINALE

GENK-SARPSBORG 4-0

FISCHIO D’INIZIO

2' - Gol di Gano!! Genk in vantaggio!! Traversone di Berg dalla corsia di destra per l'inserimento del centravanti che gonfia la rete di prima intenzione.

5' - Gol di Paintsill!! Il raddoppio del Genk!! Passaggio filtrante di Pozuelo per l'esterno d'attacco che conclude sul primo palo, Vasyuti non perfetto e 2-0 dei belgi.

24' - Paintsill!! L'attaccante del Genk parte sulla corsia di destra, entra in area e calcia in diagonale. La sfera scheggia il palo e si perde sul fondo.

37' - Heintz si incarica della battuta di un calcio di punizione, il pallone sbatte sulla barriera.

—INTERVALLO—

50' - Calcio d'angolo per il Genk con Pozuelo che fa partire un bel traversone verso il centro dell'area, libera la difesa del Sarpsborg.

63' - Gol di Berge!! Terzo gol del Genk!! Colpo di testa di Gano sugli sviluppi di un corner, il centrocampista devia da pochi passi e trova il tris.

67' - Gol di Aidoo!! Il Genk cala il poker!! Il difensore della formazione belga stacca di testa e trafigge Vasyutin per il 4-0.

75' - Match che ha ormai poco da chiedere. Il Genk è avanti 4-0 sul Sarpsborg.

FISCHIO FINALE

BESIKTAS-MALMO 0-1

FISCHIO D’INIZIO

11' - Doppio legno del Besiktas!! Pektemek conclude di prima intenzione da posizione ravvicinata ma la sfera viene respinta dal palo. Vagner Love si avventa sulla respinta ma la sua conclusione viene deviata sulla traversa.

31' - Pektemek!! Ancora una conclusione dell'attaccante del Besiktas, sfera che si perde sul fondo non di molto.

35' - Bengtsson!! Colpo di testa del centrale difensivo del Malmo sugli sviluppi di un corner, pallone sopra la traversa della porta di Karius.

—INTERVALLO—

50' - Gol di Antonsson!! Malmo in vantaggio!! Accelerazione sulla corsia di destra dell'attaccante che entra in area e supera Karius.

68' - Rosso a Quaresma!! Besiktas in dieci!! Intervento killer dell'ex Inter ai danni di un avversario ed espulsione più che giusta.

75' - Adesso spinge il Malmo forte della superiorità numerica con Rieks ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

93' - Larin!! Occasione per il Besiktas!! Il neo entrato conclude verso la porta ma il pallone si perde di poco a lato.

FISCHIO FINALE

AKHISARSPOR-STANDARD LIEGI 0-0

FISCHIO D’INIZIO

12' - Spinge l'Akhisarspo con Josue che prova un suggerimento verso il centro, libera la retroguardia dello Standard.

33' - Barbosa!! Occasione per l'Akhisaspor!! Conclusione angolata dell'esterno d'attacco dei padroni di casa e sfera che si perde sul fondo.

38' - Marin!! Occasione per lo Standard!! Colpo di testa dell'esterno che termina a lato.

—INTERVALLO—

58' - Spinge l'Akhisarspor con Manu, l'attaccante però viene controllato molto bene da Vanheusden.

69' - Sa!! Occasione per lo Standard!! L'attaccante riceve in area di rigore e prova il diagonale che si spegne a fondo campo.

80' - Non si sblocca il punteggio fra Akhisarspor e Standard Liegi, è sempre 0-0.

FISCHIO FINALE

SIVIGLIA-KRASNODAR 3-0

FISCHIO D’INIZIO

5' - Gol di Ben Yedder!! Siviglia in vantaggio!! Errore di Wanderson che tocca male all'indietro. Il pallone arriva all'attaccante che non ci pensa due volte a superare Kritsyuk.

12' - Gol di Ben Yedder!! Raddoppia il Siviglia!! Lancio lungo di Escudero per l'attaccante che entra in area e supera per la seconda volta Kritsyuk.

28' - Reagisce il Krasnodar con una conclusione dalla distanza di Ramirez, Vaclik in due tempi neutralizza il pallone.

39' - Pereyra!! Occasione per il Krasnodar!! Diagonale potente del centrocampista ospite, Vaclik si oppone con un bel riflesso.

—INTERVALLO—

48' - Calcio di rigore per il Siviglia!! Ramirez si sostituisce a Kritsyuk e para un colpo di testa di André Silva. Massima punizione e rosso per il difensore.

49' - Gol di Banega!! Terzo gol del Siviglia!! Trasformazione impeccabile del centrocampista biancorosso.

68' - Ancora Siviglia in avanti con un traversone di Promes verso il centro dell'area, libera la difesa ospite.

75' - Ritmi più bassi in questa seconda frazione di gara. Siviglia in controllo del match sul Krasnodar.

FISCHIO FINALE

DYNAMO KIEV-JABLONEC 0-1

FISCHIO D’INIZIO

2' - Ci prova subito la Dybamo con Tsygankov che entra in area e prova la conclusione, Hovrka devia in corner in scivolata.

12' - Gol di Dolezal!! Vantaggio dello Jablonec!! Incornata imperiosa del centravanti che termina alle spalle di Bushchan.

34' - Tsygankov!! L'attaccante riceve palla sugli sviluppi di un corner e conclusione che si perde sul fondo.

37' - Jovovic!! Occasione per lo Jablonec!! Gran botta dalla distanza del giocatore della formazione ospite, ottima la risposta di Bushchan.

45' - Dolezal!! Occasione per lo Jablonec!! Discesa di Jovovic che crossa per il centravanti. La sua conclusione viene respinta ottimamente da Paschalakis.

—INTERVALLO—

47' - Chramosta!! Ancora un'occasione per la formazione ospite con una conclusione a botta sicura del trequartista che si perde alta sopra la traversa.

61' - Palo di Besiedin!! Occasione per la Dynamo!! Azione personale di Tsitaishvili che poi serve al centro l'attaccante. La sua conclusione ravvicinata si stampa sul montante.

70' - Continua a spingere la Dynamo Kiev alla ricerca del gol che riequilibrerebbe il match.

79' - Palo di Verbic!! Dynamo Kiev vicina al pareggio!! Mischia in area di rigore dello Jablonec. Prova a risorveta l'esterno d'attacco che calcia sul palo.

FISCHIO FINALE

RENNES-ASTANA 2-0

FISCHIO D’INIZIO

16' - Colpo di testa di Andre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il pallone si perde lontano dallo specchio della porta.

28' - Cross teso di Ben Arfa alla ricerca dell'inserimento di Sarr, recupera molto bene la retroguardia dell'Astana.

34' - Traoré!! Il difensore riceve dopo un ottimo scambio fra Sarr e Siebatcheu e calcia in porta trovando l'ottima risposta di Eric.

—INTERVALLO—

57' - Calcio di punizione in favore del Rennes affidato a Bourigeaud, ma la sua conclusione viene respinta dalla barriera.

65' - Calcio di rigore per il Rennes!! Nessun dubbio per il direttore di gara che sanziona un'entrata in ritardo di Kleinheisler su Sarr.

67' - Gol di Sarr!! Rennes in vantaggio!! Bourigeaud calcia ma Eric respinge. Sulla ribattuta c'è Sarr che trova il vantaggio.

73' - Gol di Sarr!! Il raddoppio del Rennes!! Bolide dalla distanza dell'attaccante rossonero e pallone che si insacca all'incrocio dei pali.

FISCHIO FINALE

MOL VIDI-CHELSEA 2-2

FISCHIO D’INIZIO

15' - Se n'è andato via il primo quarto d'ora di match. Reti bianche fra MOL Vidi e Chelsea.

29' - Gol di Willian!! Chelsea in vantaggio!! Grandissimo calcio di punizione del brasiliano che aggira la barriera e si insacca in rete.

32' - Autorete di Ampadu!! Il pareggio del MOL Vidi!! Sugli sviluppi di un corner è sfortunato il difensore del Chelsea che tocca alle spalle di Caballero.

40' - Ritmi bassi fra MOL Vidi e Chelsea e risultato in parità fra le due formazioni.

—INTERVALLO—

49' - Giroud, entrato in campo per Morata, stoppa di petto in area ma l'attaccante francese viene pescato in posizione irregolare.

56' - Gol di Nego!! MOL Vidi in vantaggio!! Conclusione al volo del centrocampista che non lascia scampo a Caballero.

70' - Giroud!! Occasione per il Chelsea L'attaccante francese si coordina bene in area di rigore ma la sua conclusione si perde alto di un soffio.

75' - Gol di Giroud!! Il pareggio del Chelsea!! Gran calcio di punizione dell'attaccante francese e risultato in parità.

FISCHIO FINALE

PAOK SALONICCO-BATE BORISOV 1-3

FISCHIO D’INIZIO

17' - Gol di Skavysh!! BATE Borisov in vantaggio!! Pallone in area di rigore deviato dall'esterno d'attacco alle spalle di Paschalakis.

30' - Stasevich!! Il numero 22 del BATE si divora il raddoppio ricevendo a centro area da Skavysh ma calciando in curva.

40' - Calcio di rigore per il BATE Borisov!! Intervento falloso di Matos ai danni di Stasevich, nessun dubbio per il direttore di gara.

42' - Gol di Signevich!! Il raddoppio del BATE Borisov!! L'attaccante spiazza Paschalakis e porta a due le marcature.

46' - Gol di Signevich!! Terzo gol del BATE Borisov!! Contropiede da manuale della formazione ospite chiuso dalla doppietta del centravanti.

—INTERVALLO—

58' - Gol di Prijovic!! Il PAOK accorcia le distanze!! Cross dalla destra per l'attaccante della formazione greca che da pochi passi non sbaglia.

63' - Espulso Signevich!! BATE in dieci!! Brutta entrata dell'attaccante su un avversario, espulsione diretta.

73' - Mauricio!! Colpo di testa del centrocampista del PAOK, ottima la risposta di Scherbitsky.

80' - Ancora Paok in avanti con un cross di Warda, libera però la retroguardia del BATE.

FISCHIO FINALE

