LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 21 - Eliminato il Lipsia!

22.57 Ecco i risultati finali delle gare giocate alle 21.00

Aek Larnaca-Bayer Leverkusen 1-5

Ludogorets-Zurigo 1-1

Lipsia-Rosenborg 1-1

Celtic-Strasburgo 1-2

Copenaghen-Bordeaux 0-1

Slavia Praga-Zenit 2-0

Dinamo Zagabria-Anderlecht 0-0

Spartak Trnava-Fenerbahce 1-0

Sporting Lisbona-Vorskla Poltava 3-0

Arsenal-Qarabag 1-0

Dudelange-Betis Siviglia 0-0

AEK LARNACA-BAYER LEVERKUSEN 1-5

1' SI PARTE!

26' GOOOL AEK LARNACA!!! CATALA! Colpo di testa su cross dalla sinistra di Tete, nulla da fare per Kirschbaum!

27' GOOOL BAYER LEVERKUSEN!!! KOHR! Immediato pareggio dei tedeschi! Diagonale da posizione vantaggiosa al limite dell'area.

40' GOOOOL BAYER LEVERKUSEN!!! ALARIO!!! Rete su calcio di rigore per l'attaccante argentino!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

68' GOOOOOOOL BAYER LEVERKUSEN!! DOPPIETTA DI KOHR! Arriva il tris dei tedeschi con la doppietta di Kohr!

78' GOOOOOL BAYER LEVERKUSEN!!! PAULINHO! Dilagano i tedeschi con Paulinho. Gara chiusa a Larnaca.

87' GOOOOL BAYER LEVERKUSEN! DOPPIETTA DI ALARIO! Arriva anche la doppietta per l'argentino.

FINALE!

LUDOGORETS-ZURIGO 1-1

1' SI PARTE!

19' GOOOOOL ZURIGO! ODEY! Colpo di testa dell'attaccante sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nulla da fare per Broun.

46' GOOOOOL LUDOGORETS!!! SWIERCZOK! Pareggio per i bulgari con un bel gol in diagonale della squadra bulgara.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

FINALE!

LIPSIA-ROSENBORG 1-1

1' SI PARTE!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

48' GOOOOL LIPSIA! CUNHA!!! Vantaggio del Lipsia con l'attaccante abile a mettere in rete dopo bella azione corale.

87' GOOOL ROSENBORG!!! PAREGGIA REGIUNIUSSEN!!! Pareggiano i norvegesi, il Celtic così sarebbe dentro!

FINALE! Clamorosa eliminazione del Lipsia!

CELTIC-SALISBURGO 1-2

1' SI PARTE!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

67' GOOOOOOL SALISBURGO!!! DABBOUR! Vantaggio degli austriaci con l'attaccante. Così gli scozzesi sarebbero fuori!

75' GOOOOOL SALISBURGO! GULBRANDSEN! Sbaglia Gordon in uscita, il neoentrato ne approfitta e deposita in rete!

95' GOOOOL CELTIC! NTCHAM!!! Arriva il gol del Celtic su calcio di rigore!

FINALE! Finisce a Glasgow! Vittoria del Salisburgo, ma il Celtic è qualificato.

COPENAGHEN-BORDEAUX 0-1

1' SI PARTE!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

74' GOOOOL BORDEAUX! BRIAND! Vantaggio dei francesi! Bellissima azione con Karamoh e Briand protagonisti: quest'ultimo poi deposita in rete con un bello spunto!

FINALE!

SLAVIA PRAGA-ZENIT 2-0

1' SI PARTE!

31' GOOOOL SLAVIA PRAGA!!! ZMRHAL! Arriva il vantaggio dei cechi con l'attaccante che mette dentro da pochi passi su assist di Husbauer.

41' GOOOOL SLAVIA PRAGA! RADDOPPIA STOCH! Bel tiro a giro del centrocampista ceco, arriva il raddoppio per i padroni di casa.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

FINALE!

DINAMO ZAGABRIA-ANDERLECHT 0-0

1' SI PARTE!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

FINALE!

SPARTAK TRNAVA-FENERBAHCE 1-0

1' SI PARTE!

41' GOOOOOOL SPARTAK TRNAVA!!! YILMAZ! Vantaggio dei padroni di casa con il turco che mette a segno con un bel diagonale.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

FINALE! Vince lo Spartak Trnava per 1-0 contro il Fenerbahce. Decide la rete di Yilmaz.

SPORTING LISBONA-VORSKLA-POLTAVA 3-0

1' SI PARTE!

17' GOOOOOOOL SPORTING!!! MONTERO! Tacco di Bruno Fernandes per Acuno: cross in area per Montero che di testa mette in rete.

31' GOOOOL SPORTING!!! LUIS!!! Luis mette dentro su assist di Bruno Fernandes: tutto facile per i lusitani.

42' GOOOOOL SPORTING!!! ANCORA MONTERO! Tutto facile sull'asse Fernandes-Montero: palla in rete per l'attaccante che firma la doppietta personale.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

FINALE!

ARSENAL-QARABAG 1-0

1' SI PARTE!

16' GOOOOL ARSENAL!!! LACAZETTE! Destro in diagonale, nulla da fare per Vagner.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

FINALE

DUDELANGE-BETIS SIVIGLIA 0-0

1' SI PARTE!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

FINALE!

Lettori di TMW buonasera da Andrea Carlino e benvenuti alla diretta testuale delle gare delle 21.00 valide per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League.