LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 21 - Vantaggio per il Bayer

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

LUDOGORETS-AEK LARNACA 0-0

1' - PARTITI!

33' - Sempre 0-0 dopo più di 30' di gioco. Gara molto equilibrata.

21.45 FINE PRIMO TEMPO!

22.02 SI RIPARTE!

BAYER LEVERKUSEN-ZURIGO 1-0

1' - PARTITI!

25' - Leverkusen in pressing, Zurigo in attesa, ma fin qui è dominio, sterile, dei padroni di casa.

21.45 FINE PRIMO TEMPO!

22.02 SI RIPARTE!

59' GOL BAYER LEVERKUSEN! JEDVAJ! Vantaggio dei tedeschi con il colpo di testa del difensore, ex Roma, sugli sviluppi di un calcio d'angolo!

CELTIC-RB LIPSIA 1-0

1' - PARTITI!

11' - GOL CELTIC!!! TIERNEY! Gli scozzesi passano in vantaggio con il bel diagonale del terzino, nulla da fare per Mvogo.

21.45 FINE PRIMO TEMPO!

22.02 SI RIPARTE!

ROSENBORG-RB SALISBURGO 2-5

1' - PARTITI!

5' - GOL SALISBURGO! MINAMINO! Vantaggio degli austriaci con il destro in diagonale del giapponese, classe 1995!

13' - Prosegue il dominio del Salisburgo che è andato vicino al gol in più di una circostanza.

19' - GOL SALISBURGO! ANCORA MINAMINO! - Lancio di oltre 40 metri di Ramalho, tiro al volo del giapponese! Che gol! Raddoppio per gli austriaci.

36' GOL SALISBURGO! TRIS CON GULBRANDSEN! Bella azione degli austriaci che stanno letteralmente dominando! La gara è praticamente chiusa dopo il primo tempo!

44' GOL SALISBURGO! POKER CON MINAMINO! Rimpallo che favorisce il giapponese che mette dentro e si porta a casa il pallone: hat-trick per lui!

21.45 FINE PRIMO TEMPO!

22.02 SI RIPARTE!

47' GOL ROSENBORG! ADEGBENRO! Accorcia le distanze il Rosenborg che cerca di rendere meno amara la sconfitta.

57' GOL SALISBURGO! AUTORETE DI HOVLAND! Ancora un gollonzo per il Salisburgo, c'è sempre lo zampino di Minamino, la palla carambola sul difensore del Rosenborg e finisce in rete.

70' GOL ROSENBORG! BENDTNER! Arriva anche il 2-5 a Trondheim! Con un altro gol abbastanza fortunoso.

SLAVIA PRAGA-COPENAGHEN 0-0

1' - PARTITI!

29' - Grande equilibrio a Praga, il risultato rimane bloccato sullo 0-0.

21.45 FINE PRIMO TEMPO!

22.02 SI RIPARTE!

BORDEAUX-ZENIT 1-0

1' - PARTITI!

24' - Match equilibrato, un'occasione pericolosa per i francesi con Cornelius.

33' - Palo di Sankharé! Azione insidiosa del centrocampista, palla che sbatte sul legno! Si salva lo Zenit.

34' - RIGORE PER IL BORDEAUX!

35' - GOL BORDEAUX! KAMANO! Vantaggio dei francesi con il rigore realizzato dall'attaccante che spiazza Lunev.

21.45 FINE PRIMO TEMPO!

22.02 SI RIPARTE!

DINAMO ZAGABRIA-SPARTAK TRNAVA 2-1

1' - PARTITI!

2' - Fitta nebbia a Zagabria. Per ora nessuna difficoltà per le due squadre, ma non è escluso che il meteo possa peggiorare.

21' - GOL DINAMO ZAGABRIA! GOJAK! Altro colpo di tacco della serata: Gavranovic serve il compagno che da pochi passi batte Chudy con un tocco di classe.

34' - RADDOPPIO DINAMO ZAGABRIA! AUTORETE DI KADLEC! Arriva il raddoppio dei croati con l'autorete sfortunata del terzino destro.

21.45 FINE PRIMO TEMPO!

22.02 SI RIPARTE!

62' - GOL SPARTAK TRNAVA! CHANTURISHVILI! Accorcia le distanze la squadra ospite! Gara riaperta a Zagabria!

ARSENAL-SPORTING CLUB 0-0

1' - PARTITI!

20' - Partita vibrante all'Emirates. Equilibrio in campo, ma da qualche minuto è aumentato il pressing dell'Arsenal.

29 - Problemi per Welbeck che è costretto ad uscire dal campo dopo un colpo alla testa: al suo posto c'è Aubameyang.

21.50 FINE PRIMO TEMPO!

22.02 SI RIPARTE!

47' TRAVERSA DI AUBAMEYANG! Pericoloso l'Arsenal che sfiora il vantaggio, ma il tiro dell'attaccante si infrange sul legno.

VORSKLA-QARABAG 0-1

1' - PARTITI!

11' - CALCIO DI RIGORE PER IL QARABAG!

12 - GOL QARABAG! ABDULLAYEV! Preciso il rigore segnato dall'attaccante, nulla da fare per Shust.

21.45 FINE PRIMO TEMPO!

22.02 SI RIPARTE!

64' Gara momentaneamente sospesa per lancio di fumogeni.

OLYMPIACOS-DUDELANGE 4-0

1' - PARTITI!

5' - GOL OLYMPIACOS! TOROSIDIS! Che gol dell'ex Roma che mette dentro di tacco su tiro di Camara. Vantaggio greco contro la squadra lussemburghese.

13' - RADDOPPIO OLYMPIACOS! FORTOUNIS! Tutto troppo facile per i greci che trovano il raddoppio con il centrocampista. Con lo svantaggio del Milan contro il Betis, l'Olympiacos sale al secondo posto, attualmente, con un punto di vantaggio sui rossoneri.

26' - TRIS OLYMPIACOS! CHRISTODOULOPOULOS! Che gol dell'ex Bologna! Una splendida rovesciata a battere ancora Bonnefoi. Partita archiviata, dopo meno di 30', per i greci.

36' - POKER OLYMPIACOS! DOPPIETTA DI FORTOUNIS Arriva anche il quarto gol per i greci: il match contro il Dudelange è ormai ridotto ad un allenamento.

21.45 FINE PRIMO TEMPO!

22.02 SI RIPARTE!

21.51 - Fine primo tempo. Pareggio per l'Arsenal, bene Olympiacos e Salisburgo (4-0 con Dudelange e Rosenborg). Vincono Bordeaux e Dinamo Zagabria. Vince anche il Celtic. Perde, invece, il Milan contro il Betis.

20.58 - Formazioni sul terreno di gioco. Pochissimi istanti e inizieranno le gare.

20.52 - Manca poco, tra meno di 10 minuti l'inizio dei primi tempi delle sfide.

20.49 - Da segnalare, nelle gare delle 19, la vittoria per 2-1 della Lazio contro il Marsiglia. I biancocelesti passano alla fase successiva.

20.45 - Tra poco scenderà anche in campo il Milan che affronta il Betis a Siviglia. All'andata, al Meazza, vittoria per gli spagnoli per 1-2.

20.40 - Cari amici di TMW, un saluto da Andrea Carlino e benvenuti a Diretta Europa League, la cronaca testuale della quarta giornata della fase a gironi della seconda competizione europea. Vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite delle 21.00 sapranno regalarci.