live Domani Fiorentina-Hellas Verona, Prandelli: "Dobbiamo dare continuità alle prestazioni"

Già vigilia di campionato per la Fiorentina, reduce dal pareggio interno di mercoledì sera (1-1) contro il Sassuolo. In vista della gara di domani alle 15 contro l'Hellas Verona, a prendere la parola è il tecnico Cesare Prandelli. Segui su TMW il live della conferenza!

Si sono visti dei passi in avanti col Sassuolo? "Dobbiamo dare continuità alla prova di mercoledì: col Sassuolo abbiamo fatto una buona partita contro una formazione temibile, lo spirito e l'atteggiamento mi è piaciuto. C'era un bel clima".

Nell'1-1 contro il Sassuolo si è vista la consapevolezza di dover lottare per la salvezza, almeno per il momento? "L'atteggiamento dell'altra sera era quello di una squadra che non voleva perdere. Dobbiamo assolutamente continuare così".

Perché la scelta del cambio di modulo? "Rivedendo gli allenamenti e la partita che abbiamo fatto con 4 difensori c'erano un po' di incertezze, volevo togliere tutti gli alibi alla squadra e volevo responsabilizzarla. Sono sempre convinto che quando si parla di fase difensiva questa va fatta al meglio. Io non mi vergogno a difendere un risultato o una gara difficile. Spesso cercando il bel gioco tante squadre si sono trovate coinvolte nella lotta per la salvezza. A noi serve concentrazione. L'energia vista l'altra sera la voglio rivedere domani".

Come sta Callejon? "E' un professionista molto serio, è importante per noi come calciatore e come uomo. Sta recuperando bene la condizione. Il problema non è mai il ruolo, anche se non lo vedo mai come quinto a centrocampo. Se gioca, il centrocampo deve disporsi in maniera diversa".