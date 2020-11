live Domani Milan-Fiorentina, Prandelli: "Obiettivo essere squadra. Milan forte anche con Ibra out"

Dopo la vittoria in Coppa Italia con l'Udinese, la Fiorentina cerca il ritorno al successo anche in campionato. Domani, alle 15, c'è però l'insidiosa gara di campionato col Milan del grande ex Stefano Pioli (assente causa Covid e rimpiazzato da Bonera). A presentare la sfida, valida per il nono turno di Serie A, fra pochi minuti sarà come di consueto mister Cesare Prandelli. Segui qui il live di TMW con tutte le sue dichiarazioni in tempo reale!

14.04 - Inizia la conferenza stampa di mister Prandelli, interpellato per prima cosa sugli obiettivi della sua Fiorentina: "Prima di tutto dobbiamo portare questa Fiorentina a essere una squadra. Poi dipende tutto dalle prestazioni... Io intanto ai miei giocatori ho chiesto di trovare uno spirito di squadra. Sono convinto che possiamo bruciare anche le tappe, ma oggi non possiamo fare voli pindarici perché la classifica è quella che è. Domani affrontiamo un Milan maturo e completo, che gioca in maniera molto fluida, e ci aspetta quindi un test molto significativo".

Che idea si è fatto del "problema gol" e di Dusan Vlahovic in particolare?

"Lo alleno da una settimana. Con lui sono stato subito chiaro, ho analizzato le sue gare e gli ho detto cosa deve migliorare secondo me: Vlahovic lo sta facendo. Poi è chiaro che il giudizio sulla sua prestazione è legato anche ai gol. Dusan finora ha avuto due-tre opportunità e, se avesse segnato, sarebbe cambiato tutto. Posso dirvi che Vlahovic mi ha dato grande disponibilità".

Quanto sarà un vantaggio per voi l'assenza di Ibrahimovic domani?

"Dipende tutto se riusciremo a sfruttare questo vantaggio. Il Milan è una squadra molto forte, anche senza Ibrahimovic".

Che opinione ha su Montiel, il match winner di Coppa?

"Lui e Vlahovic hanno la stessa età ma danno un apporto diverso: Tofol si deve completare fisicamente, anche se ha un mancino molto importante. Sarebbe interessante capire, dopo una stagione con noi, se può essere un titolare o un'alternativa. Ora ho recuperato Borja, Callejon e Bonaventura, per cui le scelte sono queste. Sicuramente davanti a sé Montiel ha un percorso importante".

Che effetto le fa vedere Daniele Bonera sulla panchina del Milan?

"Daniele non mi sorprende: è sempre stato un ragazzo di testa, è uno dei pochi giocatori pensanti a 360°. Vedeva gioco, ha giocato in tutti i ruoli della difesa. Sicuramente diventerà primo allenatore".

Dove pensa di sfruttare le qualità e l'esperienza di Bonaventura?

"Ha tanta esperienza così come altri: voglio però pensare a 18 titolari. I 5 cambi possono fare la differenza".

Come ha risposto la squadra a livello fisico nella gara di Udine?

"Questa Fiorentina ha una grande base aerobica, ma dobbiamo migliorare sull'intensità".

Questo Milan è da Scudetto?

"Ci sono molte squadre che quest'anno posso rompere l'egemonia della Juve, anche se i bianconeri rimangono i chiari favoriti per tutto quello che hanno fatto nelle ultime stagioni".

Che rapporto ha con mister Pioli?

"Con Stefano abbiamo sempre avuto un buon rapporto, l'ho sempre considerato un allenatore pragmatico e capace di trasformare le squadre in difficoltà in squadre che abbiano un senso. Le sue squadre hanno sempre giocato un calcio propositivo e piacevole".