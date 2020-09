live Domani Parma-Napoli, Liverani: "Osimhen o Mertens è un bel dubbio, lo vorrei anche io"

17.15 - Inizierà domani il campionato del Parma, allo stadio Tardini contro il Napoli nel match delle 12.30. Mister Fabio Liverani parlerà tra pochi minuti in conferenza stampa per presentare la sfida di domani agli azzurri. Inizio fissato per le 17.30: TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore crociato in diretta.

17.30 - Comincia la conferenza. Prende la parola il tecnico crociato: "E' una settimana atipica. La squadra ha lavorato bene, sapendo le difficoltà che possiamo incontrare. Il Napoli ha mantenuto quasi integralmente la rosa e ha fatto un acquisto da 70/80 milioni: sarà un ostacolo un pochino più grande dato che hanno cambiato poco dalla scorsa stagione. Ho chiesto di fare una partita per vedere a che punto siamo. La squadra è in costruzione, c'è stato un cambio di proprietà: dobbiamo vedere a che punto siamo".

Come si aspetta il Napoli?

"E' una squadra organizzata che concede poco e riparte molto bene. Servirà attenzione per non prestare il fianco alle loro ripartenze, sapendo che soffriremo, ma vogliamo farli soffrire anche noi".

Cos'ha portato il cambio di proprietà e la sua presentazione alla squadra di stamane?

"Ha portato definizione. E' stata una presentazione in stile giusto, che prosegue un progetto già impostato dalla vecchia proprietà. Ad oggi abbiamo fatto le presentazioni, ora ci sarà da lavorare perché il tempo stringe. Mi auguro che questi giorni di mercato scorrano veloci, per poi chiudere e chi c'è c'è".

Mancherà Gervinho. Ha già fatto scelte?

"Ci sono cinque cambi, potremo cambiare la partita in corso. Valuteremo se giocare con due punti o una sola. Devo ancora fare qualche valutazione. Karamoh è un giocatore come gli altri, devo fare valutazioni se può partire o meno. Nella totalità della rosa abbiamo fatto 4 o 5 allenamenti, non di più, però ho visto la rosa lavorare bene. Faremo un partita di sostanza".

Possono giocare insieme Inglese e Cornelius?

"La squadra deve adattarsi al modo di giocare degli attaccanti che avremo in campo. Tutti i nostri attaccanti possono coesistere: Inglese svaria molto più di Cornelius. Dovremo essere bravi a far ruotare chi avremo a disposizione. Questa squadra ha perso Kulusevski e Caprari: 14/15 gol della passata stagione. Dobbiamo essere bravi a fare in modo che il 6 di ottobre ci sia una squadra completa, con magari qualche giovane che possa inserirsi grazie all'ossatura già presente".

A che punto siamo con il cambiamento del gioco del Parma?

"Dobbiamo mantenere gli equilibri. Mettere il nuovo senza perdere il vecchio. Qualche manovra di costruzione per alzarci nella metà campo avversaria. Ma questo non vuol dire che non ci saranno partite in cui dovremo aspettare nella nostra metà campo".

Si parla del dubbio Osimhen-Mertens in casa Napoli:

"Osimhen o Mertens è un bel dubbio che vorrei anche io. C'è anche Petagna. Abbiamo analizzato tutte le possibili varianti in fase difensiva, servirà un lavoro di squadra, sia di difesa e centrocampo che dei tre davanti"

Manca un trequartista in questa squadra. Lo cercherete sul mercato?

"Kucka può fare quel ruolo, ma dovrà essere bravo tutto il centrocampo a muoversi di reparto. Io do caratteristiche al direttore, poi sarà lui a muoversi sul mercato. Cercheremo di essere doppi in ogni ruolo".

Quanto è importante fare gruppo?

"E' un valore molto alto, chi ha un gruppo forte e unito ha più possibilità di fare bene. Nella mia vita calcistica, le grandi soddisfazioni sono arrivate con un grande gruppo. Mi piace aver visto la squadra al completa l'altra sera a cena. Mi ha fatto piacere. E' un appuntamento che mi piacerebbe mantenere durante l'anno, ha un valore molto alto".

Com'è il suo rapporto con Gattuso?

"Abbiamo condiviso tante partite. Sia io che Rino abbiamo dovuto pagare la cena l'altra sera. E' un amico. Non firmerei per il pareggio, non lo farei mai se non per un obiettivo definitivo".

17.48 - Si chiude qui la conferenza stampa di mister Liverani.