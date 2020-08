live Domani Siviglia-Inter, Joan Jordan: "Essere in finale è un orgoglio"

vedi letture

Poco più di 24 ore al fischio d'inizio di Siviglia-Inter, finale di Europa League in programma domani sera alle 21 in quel di Colonia. Sarà Joan Jordan, centrocampista degli andalusi, a fare compagnia al tecnico Julen Lopetegui nella conferenza stampa che inizierà alle 18.45. Segui la diretta testuale delle sue parole su TuttoMercatoWeb.com.

18.46 - Jordan primo a parlare - "Per me è un orgoglio essere arrivati a questa finale, abbiamo il diritto di sognare. Sapevo di essere arrivato in una squadra molto forte, ho avuto un anno molto bello. Dovevo soltanto lavorare, la squadra è cresciuta in maniera molto positiva e adesso ci mancano 90 minuti, è una partita che abbiamo preparato nella maniera migliore".

Vi aspetta una partita difficile.

"Sì, abbiamo molto rispetto per l'Inter. Cercheremo di giocare una partita complicata, lavorando sui dettagli che possono fare la differenza. Abbiamo preparato la partita nella miglior maniera possibile e seguiremo il nostro piano. Questa rosa è fatta per lottare sia per le coppe che per il campionato, abbiamo un grupppo molto valido, che si merita questa finale. Cercheremo di farci riconoscere e di vincere questa partita".

18.48 - Si conclude la conferenza stampa di Joan Jordan.