LIVE TMW - Domani Tottenham-Liverpool, Klopp: "Firmino sta bene, è in forma"

© foto di Imago/Image Sport

E' arrivata la vigilia della finale di Champions League. Domani sera alle 21, al Wanda Metropolitano di Madrid, Tottenham e Liverpool si sfideranno nell'ultimo atto della competizione. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con la conferenza stampa stampa del tecnico del Reds, Jurgen Klopp:

17.05 - Inizia la conferenza stampa.

Ci sono similitudini con la finale dello scorso anno? "E' una partita diversa dalla finale della passata stagione, è una squadra diversa rispetto alla passata finale. Domani le circostanze sono completamente diverse. Quindi non c'è nulla da imparare dalle partite precedenti".

Quali sono le condizioni di Roberto Firmino? "Sta bene, si è allenato ed è in forma. Non dovrebbe avere problemi ad essere della partita. Ma non ho intenzione di dire la formazione che ho in testa".

Quanto è cresciuto il Liverpool rispetto a un fa? "Adesso siamo più maturi. Abbiamo giocato un anno in più tutti assieme, Alexander-Arnold ad esempio ha 50 gare in più nelle gambe, abbiamo più esperienza generale. Rispetto all'anno scorso, quando anche noi siamo stati sorpresi di essere arrivati in finale, quest'anno siamo stati più consapevoli e coerenti con il nostro cammino".

E' cambiato il modo di giocare? "Il modo in cui ci muoviamo in campo come un gruppo in diverse situazioni è cambiato, ma non volevamo cambiare la nostra velocità e le nostre capacità tecniche rispetto all'anno scorso. Ecco perché abbiamo conquistato 97 punti, dovremmo essere coerenti domani".

Abbiamo chiuso con 26 punti di vantaggio in Premier? "Se pensassi che la mia squadra avesse un vantaggio, mi arrabbierei. Pochettino lo stesso, penso. La gente probabilmente lo può pensare, anche perché abbiamo vinto tutti e due gli scontri diretti in campionato. Il risultato però è sempre stato di 2-1 per noi, quindi sono state sempre partite combattute".

Un pensiero sulle ultime finali perse. "Pensate davvero che abbia avuto finora una carriere sfortunata? Dal 2012, a parte nel 2017, ho sempre raggiunto una finale. Sono probabilmente il detentore del record mondiale di semifinali vinte negli ultimi sette anni. Io la vedo così. Se mi vedessi come un perdente, avrei un problema".