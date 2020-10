live Dortmund, Favre: "Haaland e Reus non possono essere sfruttati troppo"

Dopo Inzaghi, tocca al tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre parlare in conferenza alla vigilia della gara contro la Lazio. L'allenatore dei tedeschi, che in quattro occasioni non ha mai battuto i biancocelesti, è atteso preso la sala stampa dell'Olimpico alle 17.30. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 17.50 - Inizia la conferenza stampa:

Ci può dare informazioni sugli indisponibili?

"Non so darvi una risposta su tutti, come Piszczek: domani vedremo e tireremo le conclusioni. Anche con le assenze però abbiamo fatto bene".

La condizione degli attaccanti:

"Haaland non può essere sfruttato troppo, ha giocato sempre con la sua nazionale. Reus? È stato fermo per un infortunio, anche lui deve riguardarsi".

Se non dovesse essere disponibile Piszczek, Meunier può giocare difensore?

"Vedremo dovremo trovare una soluzione. Meunier? A Pargi non ha mai giocato come difensore in una linea a cinque e in Belgio una sola volta".

Ore 17.59 - Finisce la conferenza stampa.