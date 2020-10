live Dortmund, Hummels: "Attenzione a Immobile. Le assenze? Dobbiamo aiutarci"

Sarà Mats Hummels ad accompagnare Lucien Favre nella conferenza della vigilia di Lazio-Borussia Dortmund. Il difensore centrale tedesco parlerà alle 17.30 presso la sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 17.45 - Inizia la conferenza stampa:

Hai giocato con Immobile, come si può fermare?

"Dobbiamo concedergli meno possibilità di farlo tirare. È veloce, rapido e freddo sotto porta. Dobbiamo stare molto attenti".

Ci saranno molte assenze in difesa...

"Sarà una sfida per noi. Dipenderà anche molto dal lavoro dei centrocampisti, dobbiamo aiutarci a vicenda per gestire al meglio la gara".

Il comportamento della difesa è migliorato rispetto alla stagione scorsa?

"Ne potremo parlare per ore. Forse quest'anno i giocatori in attacco riescono ad aiutarci di più in difesa. Inoltre siamo anche molto più concentrati".

Sei stato escluso dalla Nazionale...

"Le scelte del mister non si discutono mai, staremo a vedere".

Come si gestisce questa stagione in cui si gioca ogni tre giorni?

"Come cittadino devo dire che sono sempre molto attento e responsabile. Noi del calcio dobbiamo dare il nostro contributo. Non è sempre facile giocare ogni tre giorni, soprattutto quando ci sono le nazionali. Dobbiamo centellinare le energie, è una sfida per tutti, anche per il mister che deve gestire la squadra".

Ore 17.57 - Finisce la conferenza stampa.