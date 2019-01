LIVE TMW - Dramma Sala, disperso l'aereo che lo stava portando a Cardiff

12.56 - La Guardia Costiera inglese ha reso noto circa l'aereo disperso con a bordo Emiliano Sala che l'incidente è avvenuto al di fuori dell'aerea inglese, nonostante siano stati inviati due elicotteri alla ricerca del veivolo. John Fitzgerald, capo esecutivo del Channel Islands Airsearch, ha dichiarato: "Siamo stati contattati dalla Guardia Costiera del Guernsey alle 20.30, a seguito di un aereo finito fuori dai radar e siamo arrivati all'isola di Alderney alle 21. Siamo rimasti lì fino a mezzanotte prima di tornare a Guernsey per cambiare l'equipaggio e fare rifornimento. C'era una visibilità da 15 a 20 miglia, quindi abbiamo potuto vedere piuttosto bene durante la prima ricerca, tuttavia le scialuppe di salvataggio hanno trovato difficoltà. Quella zona è piuttosto agitata ma le ricerche sono continuate fino alle 2 o 3 di notte quando abbiamo dovuto interrompere a seguito delle condizioni climatiche. Le ricerche sono riprese alle 8 del mattino". Fitzgerald ha aggiunto che l'aereo avrebbe potuto planare per circa cinque-sei miglia senza il motore funzionante. "Sono sicuro che troveremo qualcosa. L'aereo stava volando a 2000 piedi (poco più di 600 metri) quando è uscito dai radar. Non sappiamo se ci sia stato un ammaraggio controllato, nel caso ci aspetteremmo di trovare una zattera di salvataggio. Se l'ammaraggio non fosse controllato mi aspetto una chiazza di petrolio e che il relitto possa essere trovato".

12.24 - Secondo quanto riporta Ouest France Emiliano Sala aveva fatto temporaneamente ritorno ieri a Nantes per salutare gli ex compagni di squadra prima di tornare immediatamente in Galles. L'attaccante argentino aveva già firmato il contratto col Cardiff il 19 gennaio. Era stato il difensore Nicolas Pallois ad accompagnarlo all'aeroporto.

12.16 - Radio Continental ha contattato Horacio Sala, padre di Emiliano, circa la scomparsa dell'aereo che trasportava il figlio nella serata di ieri da Nantes a Cardiff: "Non so nulla, sono in Argentina. Ho parlato domenica con Emiliano".

11.55 - Arrivano le parole del presidente del Cardiff, Mehmet Dalman, attraverso le colonne del Mirror: "Aspettiamo conferme prima di pronucniarci. Siamo molto preoccupati per Emiliano Sala".

11.47 - Nato nel 1990, Emiliano Sala è l'acquisto più caro della storia del Cardiff. I gallesi hanno sborsato 17 milioni di euro per arrivare all'argentino. L'accordo con i bluebirds è fino al 2022.

#CardiffCity is delighted to announce the Club-record signing of @EmilianoSala1 , subject to international clearance.

11.20 - Ulteriori aggiornamenti dalla Polizia dell'Isola di Guernsey alle ore 11,20 italiane: ci sono due elicotteri, due aerei e una scialuppa di salvataggio alla ricerca dell'aereo PA 46 Malibu che trasportava Emiliano Sala da Nantes a Cardiff. Seguiranno aggiornamenti.

Aircraft Search: 10.20am update.

There are currently two helicopters, two planes and one lifeboat searching

Further information as it is available

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 gennaio 2019