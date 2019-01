LIVE TMW - Dramma Sala, riprese le ricerche dell'aereo scomparso

Fonte: Ha collaborato Michele Pavese

09.26 - Primo comunicato di giornata emesso dalla Guernsey Police, che ha ripreso le ricerche dell'aereo su cui era a bordo Emiliano Sala, scomparso nel nulla: "Abbiamo ripreso la ricerca. Due aerei stanno decollando e cercheranno in modo mirato, nei punti in cui crediamo ci sia la più alta probabilità di trovare qualche cosa. Le aree costiere intorno ad Alderney e le isole saranno setacciate per via aerea. Forniremo aggiornamenti quando avremo le informazioni".

00.30 - Il portale argentino Clarin ha pubblicato un audio di Emiliano Sala, registrato proprio sull'aereo che poi sarebbe scomparso dai radar. Le parole del giocatore, preoccupato per lo stato del mezzo di trasporto, suonano come un tremendo presagio: "Sono (stanco) morto... Sono stato a Nantes per fare delle cose, tante cose, sembrano non finire più. Sono sull'aereo, tra un po' cade a pezzi. Sto andando a Cardiff, domani pomeriggio iniziamo ad allenarci. Vediamo cosa succederà. Se tra un'ora e mezza non avrete mie novità, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno. Che paura!".

🛑 El estremecedor audio de Emiliano Sala desde arriba de la avioneta desaparecida. pic.twitter.com/msfQFUJ2Bl — Clarín (@clarincom) 22 gennaio 2019

20.56 - Il capitano del porto di Guernsey, David Barker, ha parlato alla BBC delle difficili ricerche, lasciando intendere che potrebbero essere sospese a causa del maltempo: "Arriva il momento in cui è impossibile, anche con risorse illimitate, continuare le ricerche. Le previsioni del tempo per domani non sono buone come oggi, quindi al mattino prenderemo una decisione molto difficile: continuare o meno la ricerca".

18.45 - Più di mille tifosi del Nantes si sono ritrovati presso Place Royale. Davvero emozionante l'omaggio per il loro ex attaccante, disperso da diverse ore.

Émotion à Nantes, les supporters se recueillent Place Royale et scandent le nom d'Emiliano Sala pic.twitter.com/v1SHjFeu9R — L'ÉQUIPE (@lequipe) 22 gennaio 2019

18.30 - Sono ore di grande apprensione per le sorti dell'attaccante Emiliano Sala. Non poteva mancare il pensiero di Claudio Ranieri, attuale tecnico del Fulham che ha allenato l'argentino nella stagione 2017-18 al Nantes: "Come tutti sono sconvolto per la notizia. Emiliano è una persona meravigliosa, un vero combattente. È un calciatore fantastico, che ha sempre dato il massimo nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme. Il mondo del calcio è unito e spera che arrivino notizie positive. Nel frattempo, insieme al Fulham e al Nantes, prego per lui e la sua famiglia".

18.08 - Le ricerche, per la giornata di oggi, terminano qui: "Le operazioni di ricerca e salvataggio saranno sospese al tramonto. Il piano prevede di riprendere all'alba di domani. Non ci saranno ulteriori aggiornamenti stasera", riporta il profilo Twitter della Guernsey Police.

17.57 - Nuove notizie dalla Guernsey Police: "Durante le 15 ore di ricerca, che sono state effettuate per via aerea e marittima, sono stati individuati diversi oggetti galleggianti. Tuttavia, non siamo in grado di confermare che tali oggetti appartengano al velivolo. Non ci sono segni dei passeggeri: se l'atterraggio è avvenuto in mare, le possibilità di sopravvivenza, adesso, sono purtroppo minime. Due aerei e una scialuppa di salvataggio sono tuttora alla ricerca. Una decisione sulle ricerche notturne sarà presa a breve".

17.35 - Anche Sergio Conceiçao, ex tecnico di Sala al Nantes, ha voluto lasciare un suo pensiero: "Un grande giocatore, un uomo enorme. Un ragazzo che dà tutto, sul terreno come nella vita. Dedizione e determinazione incredibili. Se esistono miracoli, vorrei chiederne uno ora. Il mio cuore, i miei pensieri sono con la sua famiglia e la famiglia Nantes".

Un grand joueur, un énorme homme. Quelqu’un qui donne tout, sur le terrain comme dans la vie. Dédication et détermination incroyables. Si les miracles existent, j’en demanderait un maintenant. Mon cœur, mes pensées sont avec toi, ou que tu sois ta famille, et la famille nantaise. pic.twitter.com/9KE97msWm9 — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) 22 gennaio 2019

17.23 - Queste le parole dell'amministratore delegato del Cardiff, Ken Choo, a Sky News: "Emiliano è una persona eccezionale, era così felice di questa nuova esperienza. Si poteva vedere dalla sua espressione che era pronto per cominciare, aveva voglia di scendere in campo subito. Siamo davvero tristi ma continuiamo a pregare affinché arrivino notizie positive".

17.06 - Anche il Leicester, colpito dalla tragedia aerea nella quale è morto il patron Vichai Srivaddhanaprabha, ha voluto mostrare la propria vicinanza al Cardiff in queste ore di grande apprensione. "Tutti i nostri pensieri sono con voi", il messaggio delle Foxes.

All our thoughts are with you, @CardiffCityFC 💙 https://t.co/k5OvU4yqSA — Leicester City (@LCFC) 22 gennaio 2019

16.55 - Vahid Halilhodzic, tecnico del Nantes (la squadra che Sala ha appena lasciato per trasferirsi al Cardiff), ha parlato al quotidiano Voix du Nord, in questo momento di grande angoscia: "Siamo in attesa, è una situazione molto difficile. Non ci sono molte speranze, ci aspettiamo anche il peggio".

16.51 - Ulteriore aggiornamento sulle ricerche del velivolo su cui era a bordo Emiliano Sala. Il profilo Twitter della Guernsey Police ha scritto: "Un aereo e una scialuppa di salvataggio stanno ancora cercando, mentre un altro aereo si unirà alla ricerche dopo aver fatto rifornimento. Sono state perlustrate 1155 miglia quadrate. Al tramonto verrà deciso se continuare le ricerche anche durante la notte".

16.10 update This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 gennaio 2019

16.43 - Comunicato ufficiale del Nantes su Emiliano Sala: "L'aereo con destinazione Cardiff si sarebbe schiantato in mare a largo delle isole del Canale della Manica. La direzione e tutto il club mantengono la speranza e prega che Emiliano e gli altri passeggeri possano essere trovati sani e salvi. "Sto pensando ai suoi amici, alla sua famiglia. Ho ancora speranza, non è finita, potrebbe essere da qualche parte. Nell'attesa di novità che speriamo siano positive, siamo molto colpiti dal sostegno ricevuto da stamattina" ha precisato il presidente Waldemar Kita.

16.12 - Il Nantes si unisce all'appello dei tifosi di riunirsi questa sera alle 18.30 al Palazzo reale di Nantes per posare un tulipano giallo ai piedi della fontana.

15.47 - Comunicato ufficiale del Cardiff relativo a Emiliano Sala, disperso insieme al pilota dell'aereo che ieri sera avrebbe dovuto riportarlo in Galles dopo aver salutato i suoi ex compagni di squadra del Nantes: "Siamo scioccati nell'apprendere la notizia dell'aereo scomparso. Aspettavamo Sala ieri notte e oggi sarebbe stato il suo primo giorno con la squadra. Il nostro proprietario, Tan Sri Vincet Tan, e i presidente, Mehmet Dalman, sono addolorati per la situazione. Abbiamo deciso di interrompere la sessione di allenamento della squadra. Tutti noi del Cardiff City FC vorremmo ringraziare i nostri sostenitori e l'intera famiglia del calcio per il proprio supporto in questo momento difficile. Continuiamo a pregare per notizie positive. Cardiff City Football Club rilascerà un ulteriore comunicato ufficiale non appena ci saranno informazioni disponibili".

14.44 - Comunicato ufficiale della Guernsey Police: "Ci sono attualmente due aerei, due elicotteri e una scialuppa di salvataggio alla ricerca dell'aereo. Non si hanno ancora tracce. Le condizioni durante la ricerca la scorsa notte sono state difficoltose, con altezze d'onda fino a due metri, pioggia intensa e scarsa visibilità. Oggi il mare è molto più calmo, la visibilità buona. Ora la situazione sta peggiorando. La ricerca continua, una decisione sulla ricerca nel corso della notte verrà presa al tramonto.

14.16 - I tifosi del Nantes si ritroveranno oggi pomeriggio alle 18.30 alla Place Royale della città, lasciando un tulipano giallo in segno di preghiera per Emiliano Sala, disperso assieme a un altro passeggero dell'aereo turistico che lo stava portando da Nantes a Cardiff.

14.11 - La Assocated Press riporta come il capo ufficiale della Channel Island Air Search, John Fitzgerald, abbia dichiarato di non aspettarsi di ritrovare sopravvissuti: "Non mi aspetto di trovare nessuno in vita. Non lo pensa nemmeno la guardiacostiera. Non sappiamo come abbia fatto l'aereo a sparire". Intervenuto telefonicamente, Fitzgerald ha aggiunto che l'aereo: "È completamente sparito. Non ci sono state comunicazioni radio".

14.08 - I tifosi del Cardiff si stanno ritrovando davanti al campo di allenamento della squadra per avere novità riguardanti Emiliano Sala. Serpeggia la disperazione e l'incredulità fra i tifosi dei bluebirds. Nella capitale gallese massiccia presenza dei media.

14.05 - Numerosi i messaggi di preghiera da parte degli addetti ai lavori nel mondo del calcio per Emiliano Sala, fra cui Tiemoué Bakayoklo, avversario dell'argentino durante la sua esperienza in Ligue 1, e Kévin Malcuit. Arrivano ulteriori messaggi da parte dei familiari del calciatore. Il padre Horacio alla TV argentina: "Sono disperato, spero che tutto vada per il meglio". La madre Mercedes: "Siamo tutti sotto shock, non sappiamo cosa pensare".

Nous sommes EMILIANO SALA.

Que le bon Dieu te ramène avec nous 💛💚 — T.Bakayoko14 (@TimoeB08) 22 gennaio 2019

Emi 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — K.Malcuit 25 (@KevzRose) 22 gennaio 2019

13.47 - A seguito della sparizione dell'aereo che portava Emiliano Sala a Cardiff, la partita fra Entente Sannois e Nantes, valida per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia e in programma originariamente domani sera è stata spostata a domenica. Conseguentemente, la partita di campionato fra Nantes e Saint-Etienne, prevista inizialmente per sabato alle 17, è stata posticipata a data da destinarsi.

12.57 - Nuovo comunicato dalla Polizia del Guernsey, aggiornato alle 12.45 italiane: "Per ora la ricerca si è estesa per 1.000 miglia quadrate con un totale di cinque aerei e due scialuppe di salvataggio sotto la coordinazione del Centro di Controllo dei Servizi d'Emergenzia congiunti. Non sono state trovate tracce del velivolo. La ricerca continua.

11.45am update So far over 1,000sq miles have been searched by a total of five aircraft and two lifeboats. It is being co-ordinated by the Joint Emergency Services Control Centre. There has been no trace of the aircraft. The search is continuing. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 gennaio 2019

12.56 - La Guardia Costiera inglese ha reso noto circa l'aereo disperso con a bordo Emiliano Sala che l'incidente è avvenuto al di fuori dell'aerea inglese, nonostante siano stati inviati due elicotteri alla ricerca del veivolo. John Fitzgerald, capo esecutivo del Channel Islands Airsearch, ha dichiarato: "Siamo stati contattati dalla Guardia Costiera del Guernsey alle 20.30, a seguito di un aereo finito fuori dai radar e siamo arrivati all'isola di Alderney alle 21. Siamo rimasti lì fino a mezzanotte prima di tornare a Guernsey per cambiare l'equipaggio e fare rifornimento. C'era una visibilità da 15 a 20 miglia, quindi abbiamo potuto vedere piuttosto bene durante la prima ricerca, tuttavia le scialuppe di salvataggio hanno trovato difficoltà. Quella zona è piuttosto agitata ma le ricerche sono continuate fino alle 2 o 3 di notte quando abbiamo dovuto interrompere a seguito delle condizioni climatiche. Le ricerche sono riprese alle 8 del mattino". Fitzgerald ha aggiunto che l'aereo avrebbe potuto planare per circa cinque-sei miglia senza il motore funzionante. "Sono sicuro che troveremo qualcosa. L'aereo stava volando a 2000 piedi (poco più di 600 metri) quando è uscito dai radar. Non sappiamo se ci sia stato un ammaraggio controllato, nel caso ci aspetteremmo di trovare una zattera di salvataggio. Se l'ammaraggio non fosse controllato mi aspetto una chiazza di petrolio e che il relitto possa essere trovato".

12.24 - Secondo quanto riporta Ouest France Emiliano Sala aveva fatto temporaneamente ritorno ieri a Nantes per salutare gli ex compagni di squadra prima di tornare immediatamente in Galles. L'attaccante argentino aveva già firmato il contratto col Cardiff il 19 gennaio. Era stato il difensore Nicolas Pallois ad accompagnarlo all'aeroporto.

12.16 - Radio Continental ha contattato Horacio Sala, padre di Emiliano, circa la scomparsa dell'aereo che trasportava il figlio nella serata di ieri da Nantes a Cardiff: "Non so nulla, sono in Argentina. Ho parlato domenica con Emiliano".

11.55 - Arrivano le parole del presidente del Cardiff, Mehmet Dalman, attraverso le colonne del Mirror: "Aspettiamo conferme prima di pronucniarci. Siamo molto preoccupati per Emiliano Sala".

11.47 - Nato nel 1990, Emiliano Sala è l'acquisto più caro della storia del Cardiff. I gallesi hanno sborsato 17 milioni di euro per arrivare all'argentino. L'accordo con i bluebirds è fino al 2022.

11.20 - Ulteriori aggiornamenti dalla Polizia dell'Isola di Guernsey alle ore 11,20 italiane: ci sono due elicotteri, due aerei e una scialuppa di salvataggio alla ricerca dell'aereo PA 46 Malibu che trasportava Emiliano Sala da Nantes a Cardiff. Seguiranno aggiornamenti.

Aircraft Search: 10.20am update. There are currently two helicopters, two planes and one lifeboat searching Further information as it is available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 gennaio 2019

11.00 - La polizia del Guernsey si sta occupando del caso. Attraverso il proprio profilo Twitter gli aggiornamenti:

Searching for the light aircraft PA 46 Malibu resumed at 8am this morning. No trace has currently been found It was en route from Nantes, France to Cardiff, Wales with 2 people More info when available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 gennaio 2019

10.45 - Il 19 gennaio l'argentino ha esibito la sua nuova maglia: "Non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti, conoscere i miei nuovi compagni di squadra e iniziare a lavorare".

🗣 @EmilianoSala1: "I can’t wait to start training, meet my new teammates and get down to work." 👉 https://t.co/qhYX2deJ9G#CityAsOne 🔵⚽️🔵⚽️ pic.twitter.com/vgpAHRgdQC — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 19 gennaio 2019

10.30 - La polizia del Guernsey ha reso noto in questi minuti che sono in corso le ricerche dell'aereo PA 46 Malibu che trasportava l'attaccante argentino Emiliano Sala. Al momento non si hanno tracce del velivolo. Il piccolo aereo da turismo era decollato dall'aeroporto di Nantes ieri sera alle ore 19,15 ed è sparito dai radar alle ore 20, una ventina di km a nord dell'isola di Guernsey. Seguiranno aggiornamenti.

10.00 - Non si hanno notizie dell'aereo che avrebbe dovuto portare Emiliano Sala al Cardiff. Grande preoccupazione riguardo l'argentino, che lunedì aveva salutato i suoi compagni di squadra al Nantes e che era atteso nella stessa giornata in Galles. Secondo ulteriori informazioni insieme a Sala ci sarebbe anche un'altra persona. Al momento due elicotteri e una nave hanno avviato le ricerche del velivolo in mare.