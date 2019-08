LIVE TMW - Dybala ha aperto al Tottenham. Ora è la Juve a ripensarci?

Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

12.05 - Clamoroso BBC: adesso è la Juventus ad averci ripensato - Secondo quanto riportato dalla BBC la Juventus ha deciso di non cedere più Paulo Dybala. Il Tottenham a questo punto ha sei ore di tempo per correre ai ripari. Nel frattempo Giovani Lo Celso è arrivato a Londra per sostenere le visite mediche.

12.00 - Sullo sfondo c'è l'Inter - Non dovesse concretizzarsi il trasferimento di Paulo Dybala al Tottenham, attenzione all'Inter. Nei giorni della rottura con la Juventus, che l'ha messo sul mercato, l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta l'ha corteggiato e confermato l'interesse del club nerazzurro. Che è pronto a metter su negli ultimi giorni una trattativa che coinvolgerebbe anche Mauro Icardi.

11.55 - Visite mediche per Lo Celso - Intanto, il Tottenham sta mettendo a segno un altro acquisto decisamente importante: definito l'accordo col Betis Siviglia, il giocatore è già a Londra per le visite mediche.

11.50 - Può essere il giorno di Dybala al Tottenham - Paulo Dybala ha aperto al trasferimento al Tottenham. C'è poco tempo a disposizione, ma l'attaccante argentino - a differenza di quanto era accaduto col Manchester United - ha aperto a un trasferimento agli spurs. I contatti in queste ore sono febbrili, per un affare tutt'altro che semplice tra ingaggio, costo del cartellino e commissioni.