LIVE TMW - Emerson-Chelsea, è fatta. Salta la trattativa per Dzeko

Fonte: Con la collaborazione di Tommaso Bonan

20.00 -

Secondo le indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo, la Roma avrebbe intenzione di tesserare Aleix Vidal del Barcellona solo nel caso in cui non partisse Edin Dzeko. La cessione del bosniaco, infatti, costringerebbe Monchi a concentrare gli sforzi per rinforzare il reparto offensivo.

18:30 -

È fatta per il passaggio di Emerson Palmieri al Chelsea. C'è l'accordo tra i due club per il terzino sinistro: alla Roma andranno 20 milioni di euro più 8 di bonus. L'italo-brasiliano dovrebbe essere a Londra già domani. Come riporta Sky Sport, inoltre, è saltato il trasferimento di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, quindi, rimarrà alla Roma fino al termine della stagione.

16.36 -

Edin Dzeko è sempre più lontano dal Chelsea: il problema rimane nelle richieste di ingaggio del bosniaco, che per scelta societaria non rientrano nei parametri del Chelsea. La risposta, questa volta definitiva, dei Blues, è attesa già in serata. Ricordiamo che il giocatore ha chiesto un accordo di tre anni a 8 milioni a stagione, mentre l'accordo tra club c'è da tempo.

15.35 -

Arrivano conferme anche dalla redazione di TMW sulla trattativa che dovrebbe portare Edin Dzeko ed Emerson Palmieri dalla Roma al Chelsea. Per il bosniaco la chiusura dell'affare non sembra vicina: il giocatore, tramite i suoi agenti, non riesce a trovare l'accordo perché chiede 8 milioni di stipendio per due anni. Oggi, invece, dovrebbe arrivare l'ufficialità per Emerson, che si trasferirà a Londra sponda Blues per 24 milioni di euro.

14.15 -

Verso la fumata nera. Dzeko e il Chelsea, ad ora, non sono riusciti a trovare un punto di incontro: il club ha prima proposto un contratto da 8 milioni fino al 2019, mentre il giocatore ne avrebbe preferito uno a cifre più basse (6,5-7 milioni) fino al 2020; a Londra hanno poi pensato di allungare la durata dell'accordo, ma alle stesse cifre che il centravanti percepisce in Italia, circa 4,5-5 milioni, e Dzeko ha rilanciato chiedendo di nuovo un contratto più lungo, fino al 2021.

13.14 -

Ultimi aggiornamenti da Sky Sport 24. Al momento il club inglese giudica eccessive le richieste di Dzeko. Andrà avanti, invece, la trattativa per Emerson Palmieri.

12.40 -

L'affare Dzeko, al momento, sembra comunque destinato alla fumata nera. Lo riportano anche i colleghi bosniaci di TV N1 Sarajevo, secondo cui mancherebbe l'accordo fra le tre parti, con l'affare verso il no definitivo. Il Chelsea resta comunque pronto all'ultimo assalto.

12.30 -

Il Chelsea, intanto, studia le alternative: nel mirino dei Blues è entrato prepotentemente Olivier Giroud e la novità, riportata questa mattina dal Daily Mail, è l'apertura dell'Arsenal. Costo dell'operazione: 40 milioni di euro.

12.15 -

Edin Dzeko va al Chelsea, o resta a Roma? Dopo la sconfitta di ieri contro la Sampdoria, i tifosi giallorossi aspettano di conoscere il futuro del proprio centravanti. Al momento, il club inglese non ha ancora raggiunto l'accordo con il club inglese. Diverso il discorso per quanto riguarda Emerson Palmieri, pronto a trasferirsi a Stamford Bridge.