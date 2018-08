LIVE TMW - E' finito il mercato europeo: il PSG chiude con Choupo-Moting

Ultime ore di calciomercato in Europa. Ultimi botti per le squadre di Bundes, Liga e Ligue 1.

Fonte: hanno collaborato Marco Conterio, Daniel Uccellieri e Marco Frattino

00.00 E' FINITO IL CALCIOMERCATO NELLE GRANDI LEGHE EUROPEE - E' ufficialmente terminato il calciomercato in Ligue 1, in Liga e Bundesliga (per la Germania gong già nel tardo pomeriggio). Dopo le chiusure di Premier League e Serie A anticipate, adesso restano aperte pochissime finestre, soprattutto extra-europee. Oggi hanno chiuso tra le altre anche Turchia, Belgio, Grecia e Olanda. Per tutte le altre ufficialità che usciranno dalla mezzanotte in poi, vi rimandiamo alle news di Tuttomercatoweb.com.

00.00 LIGA - Sebastian Cristoforo lascia la Fiorentina sul finale del mercato. Va in prestito al Getafe.

23.59 LIGUE 1 Sul gong finale del mercato europeo, Eric Choupo-Moting è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain.

23.57 OLANDA - Charly Musonda lascia il Chelsea in prestito. Il classe '96 di Genk va in Olanda al Vitesse.

23.45 LIGUE 1 - Yannis Salibur (27) non è più un calciatore del Guingamp, almeno per i prossimi mesi. Il Saint-Etienne, infatti, ha raggiunto l'intesa per avere l'attaccante fino al termine della stagione 2018-19.

23.41 PORTOGALLO - Mikel Agu lascia il Porto in prestito. Il giocatore torna al Vitoria Setubal dove aveva giocato, sempre in prestito, nella stagione 2016/2017. Il venticinquenne centrocampista nigeriano era fuori dai piani della prima squadra di Sergio Conceicao.

23.37 INGHILTERRA - Tre addii in prestito per il Wolverhampton. Si tratta di Michal Ziro, passato al Pogon Szczecin, di Phil Ofosu-Ayeh, all'Hansa Rostock in Germania fino a gennaio e Paul Gladon. Il ventiseienne sarà del Saint-Truiden fino alla fine dell'anno.

23.32 OLANDA - La punta francese Jean-Christophe Bahebeck vola in Olanda. Il venticinquenne saluta il Paris Saint-Germain per firmare un contratto fino al giugno del 2020 coi biancorossi dell'FC Utrecht.

23.27 FRANCIA - Lenny Pintor lascia il Brest per il Lione. L'attaccante è costato cinque milioni di euro più quattro di bonus. Il classe 2000 ha finora collezionato otto presenze nella nazionale Under 19 francese con tre gol all'attivo. Al Brest, inoltre, andrà il 15% di una futura rivendita.

23.13 GRECIA - Il PAOK Salonicco riporta in patria Nikolaos Karelis. La punta, ventiseienne, arriva dal Genk in prestito con diritto di riscatto.

23.09 LIGA - Sergio Sanchez ha ufficialmente rescisso il contratto che lo legava agli spagnoli dell'Espanyol.

23.08 BELGIO - Il Saint-Truiden prende in prestito Paul Gladon dal Wolverhampton e Daichi Kamada dall'Eintracht Francoforte.

23.05 OLANDA - La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019 il calciatore Ricardo Kishna all'ADO Den Haag.

23.04 LIGUE 1 - La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Duje Javorcic all’Amiens Sporting Club.

23.00 LIGA - Giovani Lo Celso è un nuovo giocatore del Betis Siviglia. L'annuncio è arrivato sui social del club andaluso.

22.57 BELGIO - Il difensore Gabriele Angella torna all'estero: dopo l'esperienza inglese col Watford, il centrale dell'Udinese va in Belgio dove si lega in prestito per una stagione allo Charleroi. Con lui, arriva ai belgi anche David Henen dall'Everton.

22.54 LIGA - Sebastian Cristoforo lascia la Fiorentina e torna in Spagna. Come raccolto da Firenzeviola.it il centrocampista uruguaiano passerà al Getafe con la formula del prestito.

22.50 TURCHIA - Yassine Benzia saluta il Lille. La punta franco-algerina classe 1994 vola in Turchia e firma con il Fenerbahce.

22.46 LIGA - Sabin Merino, esterno d'attacco basco, saluta l'Athletic Club e va in prestito al Leganes. Scelta la maglia numero 18.

22.42 LIGUE 1 - Sikou Niakaté, difensore centrale del Valenciennes, passa al Guingamp. Nazionale Under 20 francese, ha firmato per 5 stagioni ma resta in Ligue 2 per una stagione.

22.38 LIGA - Juanjo Narváez saluta il Betis Siviglia per trasferirsi all'Almeria, in seconda divisione spagnola. Il centrocampista offensivo colombiano è stato ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2018-19.

22.32 SCOZIA - Moussa Dembélé si trasferisce al Lione. Il Celtic, attraverso un comunicato ufficiale, fa sapere di aver ricevuto e accettato l'offerta arrivata dal club francese. L'allenatore Brendan Rodgers ha dichiarato: "Ogni decisione presa da me e dal club è sempre rivolta al bene della Società e dei nostri tifosi. Ringraziamo Moussa e gli auguriamo il meglio per il futuro".

22.25 LIGA - Manuel Iturra lascia il Malaga. Il centrocampista cileno, che vanta esperienze all'Udinese e al Granada, ha salutato il club andaluso dopo aver accordato la rescissione consensuale. Lo ha annunciato proprio il Malaga mediante i propri canali ufficiali.

22.05 LIGUE 1 - Il Nimes ha annunciato l'arrivo in prestito di Faitout Maouassa dal Rennes per la stagione in corso.

21.52 LIGUE 1 - FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo annuale del calciatore Yann Karamoh alla società FC Girondins de Bordeaux.

21.50 INGHILTERRA - Il Charlton Athletic ha annunciato l'ingaggio di Jamie Ward (32), attaccante che saluta il Nottingham Forest.

21.34 PORTOGALLO - Gedson Fernandes, talento del centrocampo del Benfica, titolare anche nell'ultima uscita nei play-off di Champions League, ha rinnovato con le Aquile. Nuovo accordo fino all'estate del 2023.

21.31 INGHILTERRA - Kasper Schmeichel, portiere danese, ha rinnovato il suo contratto con il Leicester City. Nuovo accordo fino al 2023.

21.30 RUSSIA - Il CSKA Mosca ha preso l'islandese Arnor Sigurdsson dal Norkkoping. 4 milioni di euro al club svedese, firma fino al 2023.

21.20 UCRAINA - La Dinamo Kiev ha preso il trequartista Mikkel Duelund dal Midtjylland. Ventuno anni, arriva a titolo definitivo in Ucraina.

21.10 LIGUE 1 - Non solo Andreas Cornelius. C'è la firma di Yann Karamoh dall'Inter al Bordeaux, attesa l'ufficialità.

21.09 LIGA - Il Leganes, club di Primera Division spagnola, ha preso Recio dal Malaga. Contratto di quattro stagioni per il centrocampista.

21.03 LIGUE 1 - Colpo a sorpresa del Bordeaux. I gironini hanno annunciato la punta Andreas Cornelius in prestito per una stagione dall'Atalanta.

20.55 LIGA - Antonio Dominguez saluta Valladolid. Il Real ha raggiunto l'accordo con il Sabadell per il prestito del calciatore.

20.51 BELGIO - Il polacco Bartosz Kapustka lascia il Leicester City. Il giocatore, che era stato accostato anche al Benevento in estate, va in prestito in Belgio: lo aspetta l'OH Leuven.

20.48 LIGA - Darko Brasanac lascia il Betis Siviglia. il serbo passa in prestito al Deportivo Alaves.

20.30 LIGA - L'Eibar ha annunciato l'arrivo del terzino Marc Cucurella dal Barcellona B. Classe '98, è nazionale giovanile iberico e va nei Paesi Baschi in prestito con diritto di riscatto.

20.29 INGHILTERRA - Il difensore Saidy Janko è del Nottingham Forest. Lo svizzero arriva in prestito dal Porto.

20.23 TURCHIA - Il ventisettenne terzino sinistro Omer Bayram è un nuovo giocatore del Galatasaray. Arriva dall'Akhisarspor.

20.18 TURCHIA - Tolga Cigerci (26) prosegue la sua carriera in Turchia. Il calciatore nato in Germania, ma di origini turche, e cresciuto nel settore giovanile del Wolfsburg, saluta il Galatasaray per sposare il progetto tecnico del Fenerbahce.

20.15 TURCHIA - Papis Demba Cissè torna in Europa. L'ex punta del Newcastle lascia lo Shandong e vola all'Alanyaspor.

20.12 LIGUE 1 - Colpo da novanta per i francesi dell'Amiens. In prestito dal Siviglia arriva il brasiliano Paulo Henrique Ganso.

20.11 TURCHIA - La punta del Derby County, Cameron Jerome, vola in Turchia. E' infatti un nuovo rinforzo del Goztepe.

19.52 PORTOGALLO - Il Porto ha annunciato il suo centrocampista. E' Riechedly Bazoer, olandese che arriva dal Wolfsburg.

19.50 LIGA - Bebè, portoghese ex meteora del Manchester United, è del Rayo Vallecano. Arriva dall'Almeria, contratto fino al 2021.

19.48 LIGA - La Real Valladolid annuncia l'arrivo fino al 2023 del difensore Joaquin dall'Almeria.

19.38 LIGUE 1 - Juan Bernat Velasco è un nuovo giocatore del PSG. Il difensore spagnolo, che arriva dal Bayern Monaco, ha firmato fino al 2021.

19.19 LIGA - Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha comunicato di aver ceduto al Levante, in prestito fino al termine della stagione, l'attaccante Borja Mayoral.

19.01 BELGIO - Kylian Hazard passa al Cercle Brugge. L'attaccante classe '95, fratello di Eden e Thorgan, è stato ceduto dal Chelsea in prestito al club belga.

18.49 PREMIER LEAGUE - Tammy Abraham, centrocampista classe '97 del Chelsea, è stato ceduto all'Aston Villa in prestito fino al termine della stagione.

18.27 PORTOGALLO - Fabio Coentrao torna al Rio Ave. Il terzino portoghese classe '88 torna nel club che dove è cresciuto. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito allo Sporting Club.

18.25 LIGA - Nuovo prestito al Girona per Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano di proprietà del City, vestirà la maglia del club catalano per il secondo anno consecutivo.

18.10 LIGA - Rinforzo a centrocampo per il Caen. Dal Marsiglia arriva in prestito secco il tunisino classe '95 Saîf-Eddine Khaoui.

17.50 TURCHIA - Doppio colpo in entrata per il Bursarspor. Il club turco ha prelevato dall'Hull City, in prestito fino al termine delle stagione, il centrocampista polacco Kamil Grosicki. Dal Rennes, sempre in prestito, arriva l'attaccante Diafra Sakho.

17.34 LIGA - David Timor lascia il Girona. Il club catalano ha comunicato di aver ceduto al Las Palmas il centrocampista il centrocampista spagnolo classe '89.

17.21 LIGUE 1 - L'Angers piazza il colpo in attacco. Il club francese ha acquistato a parametro zero l'attaccante spagnolo Cristian Lopez.

17.12 OLANDA - Rinforzo in difesa per il PSV. I club olandese ha acquistato dal Bursaspor il difensore australiano Aziz Behich. Per lui contratto fino al 2022.

16.53 BUNDESLIGA - È tornato ad inizio estate dal periodo trascorso in prestito al Roda, ma per Tsiy William Ndenge neanche questa stagione sarà vissuta nella rosa del Borussia Moenchengladbach. La compagine tedesca ha fatto partire il centrocampista tedesco di origini camerunensi verso la Svizzera, dato che è approdato nel Lucerna.

16.45 LIGUE 1 - Clement Michelin, terzino destro francese di 21 anni, ha lasciato momentaneamente il Tolosa. La società di Ligue 1 ha ceduto a titolo temporaneo il proprio giovane difensore all'Ajaccio: nella squadra corsa, che milita in Ligue 2, potrà accumulare maggiore esperienza.

16.36 TURCHIA - Adem Ljajic riparte dalla Turchia. Attraverso i suoi canali il club turco ha ufficializzato l'acquisto del fantasista serbo dal Torino.

16.27 PREMIER LEAGUE - Josh Onomah, centrocampista offensivo anglo-nigreriano di 21 anni, ha lasciato a titolo temporaneo il Tottenham e si è accasato in prestito allo Sheffield Wednesday, squadra che milita nella seconda lega inglese, per la prossima stagione.

16.20 BUNDESLIGA - Roland Sallai riparte dalla Germania. Il centrocampista ungherese, che in Italia ha vestito la maglia del Palermo, passa dall'APOEL Nicosia al Friburgo.

16.13 PREMIER - Reiss Nelson, giovanissima promessa del vivaio dell'Arsenal, è stato prestato all'Hoffenheim per la prossima stagione. Prima però ha rinnovato il suo contratto per una durata non precisata ma ipotizzata di cinque stagioni.

15.58 BUNDESLIGA - Nuri Sahin è un nuovo giocatore del Werder Brema. Il centrocampista turco ha rescisso il suo contratto con il Borussia Dortmund ed ha firmato con il Werder.

15.35 LIGUE 1 - L'Amiens prova il colpo ad effetto in mezzo al campo. Come riporta L'Equipe il club francese ha messo nel mirino il brasiliano Ganso. Il classe '89 ha un contratto con il Siviglia in scadenza nel 2021.

15.22 SCOZIA - Il Celtic ha piazzato il colpo in mezzo al campo. Il club scozzese ha acquistato a parametro zero il centrocampista congolese Youssouf Mulumbu. Contratto fino al 2020.

15.10 LIGA - Svincolatosi pochi giorni fa dall'Eibar, il difensore Alejandro Galvez ha trovato subito una nuova sistemazione, ancora in Liga: il Rayo Vallecano, con cui ha firmato un contratto annuale.

14.59 OLANDA - Due cessioni del Sassuolo verso l'Olanda: Gianluca Scamacca e Alessandro Tripaldelli. Entrambi i giocatori sono andati in prestito al PEC Zwolle.

14.48 PREMIER - Isaiah Brown lascia ancora una volta la rosa del Chelsea, nella quale era aggregato alla squadra U23. Per l'attaccante 21enne pronta una nuova esperienza, di nuovo in prestito, al Leeds United.

14.34 LIGUE 1 - Nuovo acquisto per il Nantes, che ha annunciato Charles Traoré, terzino sinistro di 26 anni preso dal Troyes per circa 500mila euro. Il laterale di difesa ha firmato un contratto di durata triennale con la sua nuova squadra.

14.01 PREMIER - Scende in terza lega Josh Cullen, giovane centrocampista di proprietà del West Ham. La società londinese ha girato il 22enne in prestito al Charlton, che milita appunto in Ligue 1, per la prossima stagione.

13.39 LIGA - È arrivata la comunicazione ufficiale: Quincy Promes è un nuovo calciatore del Siviglia. La società spagnola fa sapere di aver trovato l'accordo con lo Spartak Mosca per l'esterno offensivo 26enne olandese che si ritiene essere costato 20 milioni di euro. Ha firmato per i prossimi cinque anni con gli andalusi.

13.25 LIGA - Betis pronto ad un nuovo colpo: si tratta di Giovani Lo Celso, talentuoso centrocampista del PSG che, come si apprende da un video pubblicato dai colleghi di Deportes Cope Sevilla, è appena sbarcato nella città dell'Andalusia dove firmerà poi il contratto con la società bianco-verde.

13.16 LIGUE 1 - Il Reims ha ufficializzato l'approdo in suolo francese di Thomas Foket, terzino destro prelevato dal Genk. Alla società belga sono andati 3,5 milioni di euro per il trasferimento del classe '94, che ha firmato un contratto di durata quinquennale.

13.01 SVIZZERA - Tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale, il Lugano ha annunciato di aver acquistato due rinforzi dalla Serie A: Roman Macek della Juventus e Alexandre Cavagnera dal Milan.

12.50 LIGUE 1 - Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore Thomas Tuchel ha di fatto ufficializzato due nuovi innesti nella rosa dei parigini, confermando che presto nella capitale francese arriveranno Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante camerunense di proprietà dello Stoke City, e Juan Bernat, terzino del Bayern Monaco.

12.36 - LIGUE 1 - Il portiere tedesco Kevin Trapp ha lasciato, anche se a titolo temporaneo, il PSG nel quale era diventato la terza scelta tra i pali, e torna in patria. L'Eintracht Francoforte ne ha infatti annunciato l'acquisto in prestito fino al prossimo 30 giugno.

12.13 BUNDESLIGA - Continuerà in Danimarca la carriera del trequartista Besar Halimi. Il 23enne tedesco-kosovaro è stato ceduto dal Mainz, club di Bundesliga, al Brondby.

12.00 LIGA - Il terzino Roberto Rosales proseguirà la sua avventura in Liga nonostante la retrocessione patita dal suo Malaga. Il difensore colombiano è stato girato in prestito all'Espanyol fino al prossimo 30 giugno.

11.41 PREMIER - Ai margini della rosa del Liverpool, l'esterno Lazar Markovic cerca nuova sistemazione. Come riferito da Sky Sports UK, l'Anderlecht è interessato a riprenderlo ma sul calciatore è segnalato anche il PAOK.

11.24 LIGUE 1 - Lo Strasburgo ha preso Lebo Mothiba, punta classe '96 che arriva dal Lille. Per il calciatore sudafricano sono stati versati 4 milioni di euro, con l'attaccante che ha firmato per le prossime cinque stagioni.

11.10 LIGA - Riscattato qualche giorno fa dall'Eibar, il portiere Yoel Rodriguez lascia subito i Paesi Baschi, a titolo temporaneo. È stata resa nota la sua cessione in prestito ai neo-promossi del Valladolid.

10.55 LIGUE 1 - Jorge, terzino sinistro del Monaco di nazionalità brasiliana, è un nuovo calciatore del Porto. I Dragoes, come si apprende dal comunicato ufficiale, l'hanno rilevato dal Monaco in prestito con diritto di riscatto a proprio favore.

10.42 LIGUE 1 - L'attaccante M'Baye Niang è stato ceduto a titolo temporaneo in Francia, al Rennes. Ad annunciare la buona conclusione dell'affare è stata la società transalpina, che nel comunicato ufficiale rende noto di aver prelevato l'attaccante ex Milan in prestito con diritto di riscatto.

10.30 - Ultime ore di calciomercato in Europa. La finestra dei trasferimenti chiuderà alle ore 18 in Germania, mentre si protrarrà fino alle ore 24 in Francia e Spagna, oltre a Olanda, Svizzera, Turchia e Belgio. Un'ora prima si concluderanno gli affari in Grecia e Russia.