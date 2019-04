LIVE TMW - È il giorno di Ajax-Juve, la formazione ufficiale degli olandesi

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

19.52 - Formazione ufficiale Ajax - Tutto confermato nell'Ajax, che ha ufficializzato pochi minuti fa la propria formazione per stasera.

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Schone, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.All: Ten Hag.

19.46 - Continuano gli scontri - Proseguono gli scontri fuori dallo stadio, tra tifosi olandesi e polizia locale. I tifosi della Juve, oltre tremila, sono tutti già all'intorno dello stadio.

19.40 - Giocatori Ajax in campo - I giocatori di casa sono in campo, per tastare il manto erboso a poche ore dalla gara. Quelli della Juve sono invece appena arrivati alla Johan Cruijff ArenA.

19.36 - Pirlo: "Chiellini out peserà" -Ospite in studio di Sky Sport 24, Andrea Pirlo ha parlato della sfida di stasera: "L'assenza di Chiellini può pesare di più del recupero di Ronaldo. Uno come lui è fondamentale in queste partite, però la Juve penso che arrivi con la testa giusta dopo quanto ha fatto con l'Atletico".

19.12 - Cariche polizia contro tifosi Ajax - Nessun collegamento tra il fermo dei tifosi bianconeri e gli scontri di cui avevamo parlato in precedenza. Le cariche della polizia fuori dalla Johan Cruijff ArenA sono infatti avvenute esclusivamente nei confronti dei tifosi dell'Ajax, come potete vedere grazie alle immagini dei nostri inviati.

19.09 - Fermati decine di tifosi bianconeri - Sarebbero 119 i tifosi della Juventus fermati ad Amsterdam: lo ha annunciato il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook pochi minuti fa. I sostenitori bianconeri sarebbero stati trovati in possesso di "oggetti non esattamente appropriati per andare ad uno stadio". Lo stesso Salvini ha invitato i tifosi che si trovano in Olanda per assistere alla gara contro l'Ajax di "tenere la testa sulle spalle".

18.49 - Tifosi quasi a contatto - Momenti di tensione fuori dallo stadio, a circa due ore dal fischio d'inizio. Le due tifoserie sono venute infatti a contatto ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per spegnere diversi fumogeni accesi proprio all'ingresso della Johan Cruijff Arena.

18.02 - Focus su Ronaldo - Ha deciso la gara con l'Atletico, è l'uomo più atteso anche stasera ad Amsterdam. Non è certo strano che la Juve twitti Cristiano Ronaldo.

17.36 - Aumenta il pubblico - Continuano ad arrivare i primi tifosi alla Johan Cruijff Arena, accoglienti anche dalle classiche bancarelle di magliette e sciarpe, delle squadre impegnate oggi e non soltanto.

17.03 - Johan Cruijff ArenA: comincia l'ingresso dei tifosi - Comincia l'ingresso dei tifosi bianconeri e biancorossi all'interno della Johan Cruijff ArenA: in tanti rimarranno fuori, perché lo stadio è sold out e, bagarinaggio a parte, non c'è possibilità di ulteriori ingressi.

16.37 - Amsterdam si colora di bianconero - Immagini provenienti dai dintorni della Johan Cruijff ArenA che parlano di numerosi tifosi bianconeri pronti a sostenere la Juventus stasera nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions: i tifosi juventini ad Amsterdam sono 3020 e per esserci hanno pagato un biglietto la bellezza di 61 euro. Allo Stadium, per il ritorno, i prezzi saranno anche più alti: un posto per gli ospiti costerà 75 euro.

16.27 - Bernardeschi controsorpassa Douglas Costa - E' il ballottaggio tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi ad animare le ore che separano da Ajax-Juventus: l'italiano ora sembra il favorito, a differenza di quanto sembrava nel primo pomeriggio. Duello serratissimo comunque, nella rifinitura sono stati provati entrambi e una staffetta, stasera, sembra molto probabile.

16.05 - Can: "L'Ajax è una squadra giovane e coraggiosa" - In un'intervista rilasciata a DAZN, Emre Can ha parlato della sua prima stagione alla Juventus: "Fin qui tutto bene, ma non abbiamo ancora vinto nulla, stiamo entrando nel momento cruciale della stagione. Vogliamo vincere lo Scudetto e la Champions League, in particolare la voglia di alzare quella coppa è tantissima nel club e nell'intera città. Certo ci sono concorrenti forti, ma faremo di tutto per vincerla. L'Ajax è una squadra giovane e coraggiosa, ha dimostrato contro il Real Madrid quanto sono forti. Ma preferisco parlare di noi, che siamo un gruppo forte e molto esperto. Se tiriamo fuori le nostre qualità sono sicuro che raggiungeremo le semifinali".

15.42 - Douglas Costa verso una maglia da titolare - Aumentano le possibilità di vedere Douglas Costa dal primo minuto contro l'Ajax. L'esterno brasiliano è in netta crescita e potrebbe tentare il sorpasso dell'ultimo minuto su Federico Bernardeschi, a dispetto delle parole spese ieri da Allegri per l'ex Fiorentina. Douglas Costa potrebbe quindi completare il tridente con Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

15.26 - Benatia a sostegno di Rugani: "Pronto per partite così" - L’assenza di Chiellini non preoccupa Mehdi Benetia, che ai microfoni di gazzetta.it spiega: "Ruga è fortissimo, maturo e assolutamente in grado di disputare partite così. E’ ovvio che non si può fare il paragone con Chiellini, che è un mostro e probabilmente il miglior difensore al mondo. Ma lui è pronto, io ad esempio alla sua età non so se lo sarei stato, anzi sicuramente no. Il suo pregio migliore? La mentalità, è uno che non molla mai, anche quando non gioca".

15.15 - Ajax-Juve: stasera l'episodio IX - Simpatica, e indicativa, statistica circa la super stagione che sta disputando Dusan Tadic dell’Ajax proposta da OptaPaolo: solo Lionel Messi (11) ha preso parte attiva a più gol rispetto al serbo dell’Ajax (9 - sei reti, tre assist) in questa Champions League.

14.48 - Ajax-Juve: stasera l'episodio IX - L'Ajax e la Juventus si affronteranno per la nona volta in Coppa dei Campioni/Champions League, per la prima volta dal novembre 2004. La squadra olandese non batte i bianconeri nella competizione dalla finale di Coppa dei Campioni del 1973 a Belgrado (1- 0). Il più dolce dei precedenti per la Juventus è quello della finale vinta ai rigori a Roma nel 1996.

14.23 - I tifosi dell'Hutteen dalla Siria per tifare Juve - Dalla Siria ad Amsterdam per tifare la Juve: i tifosi dell'Hutteen, piccola squadra siriana, sono stati immortalati dal nostro inviato in Olanda mentre mostrano con orgoglio lo striscione recante il nome della loro squadra (foto a fondo articolo), che esporranno stasera alla Cruijff ArenA durante la sfida tra lancieri e Juventus. Parteggiando per Cristiano Ronaldo e compagni, ma con la Siria sempre nel cuore.

14.00 - In corso il pranzo tra i vertici dei due club - Il pranzo di rappresentanza fra i due club è iniziato alle 13.30 dentro alla Johan Cruijff ArenA, rivela gazzetta.it: le due delegazioni si sono ritrovate nella suite dell’impianto dedicato alla leggenda olandese. A rappresentare la Juve, su tutti, il presidente Andrea Agnelli mentre per l’Ajax Edwin van der Sar: presidente e vicepresidente dell’ECA, nel menu non mancherà di certo la politica sportiva, oltre alla sfida del campo programmata per stasera.

13.27 - Fuochi d'artificio sotto l'albergo della Juve in nottata - Massimiliano Allegri se lo aspettava. "Tanto i nostri giocatori non dormono mai la notte...". Tra il serio e il faceto, aveva già preventivato la possibilità che poi è diventata realtà: i tifosi dell'Ajax hanno accompagnato la notte dei giocatori della Juventus, sotto al loro hotel, con fuochi d'artificio, scooter a gas aperto e clacson. Per disturbare il sonno bianconero e per avere un piccolo vantaggio a favore per i propri beniamini. Non il massimo della sportività in scena stanotte ad Amsterdam...

Ajax fan group @FSideNL arranged a late night firework display outside Juventus' Amsterdam hotel, trying to keep the players awake ahead of tonight's Champions League match. pic.twitter.com/OoB88lYydG — Sport Witness (@Sport_Witness) 10 aprile 2019

13.06 - Tutto esaurito alla Johan Crujiff Arena - Biglietti a disposizione terminati per la sfida di questa sera tra Ajax e Juventus. All'interno della Johan Crujiff Arena ci saranno dunque circa 55.000 spettatori, pronti a trascinare la squadra di casa. Tra i 3000 e i 4000 i tifosi bianconeri.

12.49 - Poldervaart a TMW - Adrie Poldervaart, tecnico fresco di dimissioni con l'Excelsior, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "L'Ajax è una squadra, vera. Ha tante individualità ma giocano come una squadra, verticali. Corrono tanto, soprattutto gli esterni bassi come Mazraoui e Tagliafico. In mezzo De Jong ricorda Pirlo, è meraviglioso, cambia le partite. Possono giocare con la palla tra i piedi e dietro giocano uno contro uno. Le debolezze? Quando pressano, lasciano spazi in transizione e gli avversari possono approfittarne. Dopo la pausa invernale hanno preso più gol per questo ma ora stanno giocando alla grande. Sì, lasciano spazi dietro quando pressano, ma adesso spiccano di più i pregi".

12.16 - Van der Sar a La Gazzetta dello Sport L'amministratore delegato dell'Ajax, nonché ex portiere della Juventus, Edwin Van der Sar, ha parlato della sfida di questa sera valida per i quarti di finale di Champions League alla Gazzetta dello Sport: "La Juventus è una seria candidata alla vittoria della Champions perché ha Ronaldo e per l'organizzazione della società, a cominciare da Agnelli. Il presidente lo conosco da quando giocavo a Torino. E' intelligente e ha già fatto molte cose buone. De Ligt? E' stato straordinario per l'Ajax, il più giovane capitano a giocare una finale europea per noi. So che i grandi club sono dietro di lui, è ovvio. Il prezzo? Economicamente siamo stabili, non abbiamo bisogno di vendere. Ronaldo? Ho giocato con lui fino al 2009. Tanti giovani dicono di voler diventare il migliore ma lui lavorava per esserlo".

12.04 - Tifosi juventini ad Amsterdam - Alcuni tifosi della Juventus sono nel centro di Amsterdam in attesa della sfida di questa sera. Sciarpe e bandiere bianconere nei pressi di piazza Dam.

11.56 - L'agente di Tadic a TMW - Milos Malenovic, agente di Tadic, ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Dusan sta facendo una grandissima stagione, ha segnato 30 gol e realizzato 19 assist. È un leader nato e ha una mentalità vincente. Non mi piace fare paragoni con altri giocatori, ma Tadic e l'Ajax stanno facendo un lavoro strepitoso quest'anno. È sotto gli occhi di tutti. La Juventus è sicuramente favorita, parliamoci chiaro. La rosa di Allegri ha molta più esperienza rispetto all'Ajax. I bianconeri però non dovranno sottovalutare il loro avversario, mi aspetto delle sorprese a livello tattico da ambedue le parti".

11.31 - La giornata della Juventus - Programma fitto per la Juve in vista della gara di questa sera contro l'Ajax. La squadra di Massimiliano Allegri si è svegliata intorno alle 9 e dopo aver fatto colazione ha svolto il consueto risveglio muscolare a partire dalle 11. Per le 13 è in programma il pranzo, mentre alle 19 Ronaldo e compagni partiranno per lo stadio dove alle 21 inizierà la partita.

11.19 - Le ultime dall'Olanda - Ultime di formazioni sulla Juventus direttamente da Amsterdam. Cristiano Ronaldo recupera e scenderà dal campo dal primo minuto: out invece Paulo Dybala, pronto a subentrare a gara in corso. Nel video del nostro inviato tutte le ultime dall'Olanda:

10.49 - Krol a TMW - Ruud Krol, ex giocatore dell'Ajax, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Quella olandese è una squadra giovane e con poca esperienza in Champions League, ma che ha dalla sua l'entusiasmo dei giovani più alcuni elementi di esperienza che li stanno aiutando a crescere. Il Real Madrid ha commesso l'imperdonabile errore di sottovalutarli, con Ramos che si fa addirittura ammonire per saltare la partita di ritorno. Adesso però non ci sarà più l'effetto sorpresa e sotto questo aspetto la Juventus è favorita, perché sa già con chi avrà a che fare, preparando per tempo le contromisure".

10.37 - Tanti juventini ad Amsterdam - Saranno tra i 3000 e i 4000 i tifosi della Juventus presenti questa sera alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam. Già in mattinata i sostenitori bianconeri faranno sentire il loro calore al centro della città, in attesa del fischio d'inizio fissato per le 21.

10.30 - Vink a TMW - Marciano Vink, ex giocatore dell'Ajax, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Sono una squadra molto giovane ma con grandi talenti come De Jong e De Ligt. Sono giocatori di grandissimo livello, i migliori prodotti del settore giovanile. Frenkie è il più importante per la squadra, lo dimostra anche in Olanda: con lui gli Orange giocano meglio, è la chiave di questa stagione. La sua forza è vedere gli spazi prima degli altri, mi ricorda Pirlo come tipo di giocatore. Ha un talento eccezionale, sa dare i tempi al gioco, quando ce l'ha lui sa dettarlo: altri fanno casino, sa sempre cosa fare. E' un direttore della squadra. E' un po' come lui".

10.23 - Grygera al Corriere di Torino - Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al doppio ex della sfida tra Ajax e Juventus Zdenek Grygera: "Con l'Ajax il calcio è totale, ma la difesa balla". L'ex difensore bianconero avverte Allegri: "Stia attento all'organizzazione e all'entusiasmo degli olandesi. La Juve è comunque favorita anche perché i Lancieri giocano bene ma subiscono tanti gol".

10.16 - Il De Telegraaf in prima pagina - Il De Telegraaf di questa mattina, apre in prima pagina con la partita di Champions di questa sera titolando: "Ajax pronto per gli invasori". Gli olandesi venderanno cara la pelle alla Johan Cruijff Arena e l'obiettivo dei Lancieri è quello di replicare l'impresa compiuta contro il Real Madrid agli ottavi di finale.

10.08 - Il QS sulla sfida di Amsterdam - Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre con la Champions League titolando: "Juve e CR7, scocca l'ora della verità". Allegri recupera il suo leader contro l'Ajax ma avverte: "Guai a non segnare". Chiellini va ko, resta a casa e al suo posto scenderà in campo Rugani. Dubbio a centrocampo: Khedira in vantaggio rispetto a Bentancur.

10.02 - Le probabili formazioni - Pochi dubbi di formazione per entrambi gli allenatori che sono pronti a darsi battaglia a caccia di un risultato positivo che potrebbe proiettare le loro squadre in semifinale. Queste le probabili scelte dei tecnici:

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, Blind, De Ligt, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Neres, Ziyech, Tadić.

Allenatore: Erik Ten Hag.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

9.49 - Tuttosport in prima pagina - "Pensateci voi". Questo il titolo di apertura di Tuttosport di questa mattina in vista della sfida di questa sera in Champions League tra la Juventus e l'Ajax ad Amsterdam. Ronaldo, Mandzukic, Bernardeschi, Kean (in panchina ma pronto a entrare): servono i loro gol per prenotare la semifinale. Allegri sicuro: "Non finisce 0-0". Chiellini resta a Torino, gioca Rugani.

9.44 - L'apertura del Corriere dello Sport - Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la sfida di questa sera tra Ajax e Juventus valida per i quarti di finale di Champions League: "Un sogno di nome Wanda". Allegri lancia l'assalto agli olandesi: "CR7 gioca, bisogna segnare". Quattro tappe verso la finale di Madrid, obiettivo sbandierato dai bianconeri fin dall'estate. Chiellini si arrende, al suo posto c'è Rugani.

9.38 - La prima de La Gazzetta dello Sport - La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la Champions League titolando: "Juve Van Gol". Notte stellata ad Amsterdam per i quarti di finale: torna Cristiano Ronaldo e sfida i talenti dell'Ajax. Rugani prenderà il posto dell'infortunato Chiellini.

9.30 - Alle 21 il fischio d'inizio alla Johan Crujiff Arena - Il giorno dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Ajax e Juventus ad Amsterdam è finalmente arrivato e Massimiliano Allegri è pronto a rilanciare Cristiano Ronaldo dopo l'infortunio patito con la maglia della sua Nazionale. Dopo la tripletta all'Atletico Madrid il portoghese vuole essere ancora una volta protagonista e l'occasione è dietro l'angolo. Segui su TuttoMercatoWeb.com la marcia d'avvicinamento alla partita.