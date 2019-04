LIVE TMW - È il giorno di Ajax-Juventus: CR7 pronto a tornare protagonista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

11.31 - La giornata della Juventus - Programma fitto per la Juve in vista della gara di questa sera contro l'Ajax. La squadra di Massimiliano Allegri si è svegliata intorno alle 9 e dopo aver fatto colazione ha svolto il consueto risveglio muscolare a partire dalle 11. Per le 13 è in programma il pranzo, mentre alle 19 Ronaldo e compagni partiranno per lo stadio dove alle 21 inizierà la partita.

11.19 - Le ultime dall'Olanda - Ultime di formazioni sulla Juventus direttamente da Amsterdam. Cristiano Ronaldo recupera e scenderà dal campo dal primo minuto: out invece Paulo Dybala, pronto a subentrare a gara in corso. Nel video del nostro inviato tutte le ultime dall'Olanda:

10.49 - Krol a TMW - Ruud Krol, ex giocatore dell'Ajax, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Quella olandese è una squadra giovane e con poca esperienza in Champions League, ma che ha dalla sua l'entusiasmo dei giovani più alcuni elementi di esperienza che li stanno aiutando a crescere. Il Real Madrid ha commesso l'imperdonabile errore di sottovalutarli, con Ramos che si fa addirittura ammonire per saltare la partita di ritorno. Adesso però non ci sarà più l'effetto sorpresa e sotto questo aspetto la Juventus è favorita, perché sa già con chi avrà a che fare, preparando per tempo le contromisure".

10.37 - Tanti juventini ad Amsterdam - Saranno tra i 3000 e i 4000 i tifosi della Juventus presenti questa sera alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam. Già in mattinata i sostenitori bianconeri faranno sentire il loro calore al centro della città, in attesa del fischio d'inizio fissato per le 21.

10.30 - Vink a TMW - Marciano Vink, ex giocatore dell'Ajax, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Sono una squadra molto giovane ma con grandi talenti come De Jong e De Ligt. Sono giocatori di grandissimo livello, i migliori prodotti del settore giovanile. Frenkie è il più importante per la squadra, lo dimostra anche in Olanda: con lui gli Orange giocano meglio, è la chiave di questa stagione. La sua forza è vedere gli spazi prima degli altri, mi ricorda Pirlo come tipo di giocatore. Ha un talento eccezionale, sa dare i tempi al gioco, quando ce l'ha lui sa dettarlo: altri fanno casino, sa sempre cosa fare. E' un direttore della squadra. E' un po' come lui".

10.23 - Grygera al Corriere di Torino - Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al doppio ex della sfida tra Ajax e Juventus Zdenek Grygera: "Con l'Ajax il calcio è totale, ma la difesa balla". L'ex difensore bianconero avverte Allegri: "Stia attento all'organizzazione e all'entusiasmo degli olandesi. La Juve è comunque favorita anche perché i Lancieri giocano bene ma subiscono tanti gol".

10.16 - Il De Telegraaf in prima pagina - Il De Telegraaf di questa mattina, apre in prima pagina con la partita di Champions di questa sera titolando: "Ajax pronto per gli invasori". Gli olandesi venderanno cara la pelle alla Johan Cruijff Arena e l'obiettivo dei Lancieri è quello di replicare l'impresa compiuta contro il Real Madrid agli ottavi di finale.

10.08 - Il QS sulla sfida di Amsterdam - Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre con la Champions League titolando: "Juve e CR7, scocca l'ora della verità". Allegri recupera il suo leader contro l'Ajax ma avverte: "Guai a non segnare". Chiellini va ko, resta a casa e al suo posto scenderà in campo Rugani. Dubbio a centrocampo: Khedira in vantaggio rispetto a Bentancur.

10.02 - Le probabili formazioni - Pochi dubbi di formazione per entrambi gli allenatori che sono pronti a darsi battaglia a caccia di un risultato positivo che potrebbe proiettare le loro squadre in semifinale. Queste le probabili scelte dei tecnici:

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, Blind, De Ligt, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Neres, Ziyech, Tadić.

Allenatore: Erik Ten Hag.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

9.49 - Tuttosport in prima pagina - "Pensateci voi". Questo il titolo di apertura di Tuttosport di questa mattina in vista della sfida di questa sera in Champions League tra la Juventus e l'Ajax ad Amsterdam. Ronaldo, Mandzukic, Bernardeschi, Kean (in panchina ma pronto a entrare): servono i loro gol per prenotare la semifinale. Allegri sicuro: "Non finisce 0-0". Chiellini resta a Torino, gioca Rugani.

9.44 - L'apertura del Corriere dello Sport - Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la sfida di questa sera tra Ajax e Juventus valida per i quarti di finale di Champions League: "Un sogno di nome Wanda". Allegri lancia l'assalto agli olandesi: "CR7 gioca, bisogna segnare". Quattro tappe verso la finale di Madrid, obiettivo sbandierato dai bianconeri fin dall'estate. Chiellini si arrende, al suo posto c'è Rugani.

9.38 - La prima de La Gazzetta dello Sport - La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la Champions League titolando: "Juve Van Gol". Notte stellata ad Amsterdam per i quarti di finale: torna Cristiano Ronaldo e sfida i talenti dell'Ajax. Rugani prenderà il posto dell'infortunato Chiellini.

9.30 - Alle 21 il fischio d'inizio alla Johan Crujiff Arena - Il giorno dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Ajax e Juventus ad Amsterdam è finalmente arrivato e Massimiliano Allegri è pronto a rilanciare Cristiano Ronaldo dopo l'infortunio patito con la maglia della sua Nazionale. Dopo la tripletta all'Atletico Madrid il portoghese vuole essere ancora una volta protagonista e l'occasione è dietro l'angolo. Segui su TuttoMercatoWeb.com la marcia d'avvicinamento alla partita.