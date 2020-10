live È il giorno di Dinamo Kiev-Juventus: Pirlo alla prima, col dubbio Dybala

vedi letture

.La Champions League riapre i battenti, riparte l'inseguimento di chi sogna di alzare la coppa dalle grandi orecchie. A cominciare dalla Juventus: i bianconeri di Andrea Pirlo, all'esordio da allenatore in una competizione già vinta da calciatore, sfideranno la Dinamo Kiev alle 18.55. Segui l'avvicinamento alla gara grazie alla diretta testuale TMW.

14.06 - Come sta la Dinamo? Bene, decisamente bene se guardiamo ai risultati in campionato di questo avvio di stagione. La formazione di Lucescu ha disputato sei gare, vincendone quattro e pareggiandone due. Attualmente, è primo in classifica a pari punti con il Vorskla, anche se va precisato che finora ha incontrato soprattutto squadre destinate verosimilmente alla parte destra della classifica. Nei preliminari di Champions ha eliminato il Gent e l'AZ Alkmaar, mentre a fine agosto (a inizio stagione per l'Ucraina) ha vinto la Supercoppa nazionale battendo lo Shakhtar Donetsk.

13.04 - Lucescu-Pirlo? 104-0 - Se la gara di stasera dovesse decidersi in base all'esperienza, non vi sarebbe storia. Per il tecnico della Dinamo sarà infatti la panchina numero 104 in Champions League (escludendo anche le 31 gare di preliminari), mentre per quello della Juventus sarà l'esordio da allenatore nella competizione, dopo tre partite in Serie A. Se guardiamo alla Champions in bacheca, però, il rapporto cambia: Lucescu non l'ha mai vinta. Pirlo da allenatore neanche, ma da calciatore ne ha due in palmares.

11.50 - Morata l'uomo copertina - Non a caso, è il centravanti spagnolo l'uomo scelto dalla Juve per veicolare sui social l'appuntamento di questa sera. Con Cristiano Ronaldo out e Dybala ancora non al meglio, l'ex Atlético è la vera certezza di Pirlo in vista della sfida agli ucraini.

11.13 - La squadra arbitrale - A dirigere la gara ci sarà il romeno Ovidiu Haţegan: due i precedenti con la Juve, vittoriosa nel 2017 sul Porto e sconfitta nel 2018 dal Manchester United. Gli assistenti arbitrali saranno Octavian Șovre e Sebastian Gheorghe, anche loro romeni, così come il quarto uomo Sebastian Colţescu. Tedesca la formazione video:

Bastian Dankert sarà il VAR, Harm Osmers l'AVAR.

10.55 - I precedenti sorridono alla Juve - La formazione bianconera non ha mai perso in Champions League contro la Dinamo Kiev, incontratta in quattro occasioni. 2-1 in Ucraina e 5-0 a Torino nella fase a gironi del 2002/2003, 1-1 a Torino e 4-1 (sempre per la Juve) a Kiev nei quarti di finale del 1997/1998. Dodici i gol siglati dai bianconeri, tre quelli degli ucraini. Che a livello europeo vantano uno score deficitario contro le italiane: su 12 partite giocate, una sola vittoria (contro la Roma nel 2004), tre pareggi e otto sconfitte.

10.40 - Le parole di Pirlo - Dall'arrabbiatura di Dybala al confronto con Lucescu, l'allenatore che lo ha fatto esordire ai tempi del Brescia. Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico della Juve ha affrontato la gara a 360°. Rivivi le sue parole.

10.30 - Le probabili formazioni - Il grande interrogativo, nei bianconeri, è legato all'impiego di Paulo Dybala: dopo il malumore col Crotone, il tecnico bresciano potrebbe schierarlo dal primo minuto. L'alternativa porta a Kulusevski, con Ramsey che in ogni caso dovrebbe agire da trequartista. Morata confermato in attacco, si rivede Chiellini in difesa. Qui le probabili formazioni della gara.