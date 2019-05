LIVE TMW - E' il giorno di Godin all'Inter: nerazzurri mai citati in sala stampa

Premere F5 per aggiornare la pagina

13.33 - Inter mai citata in sala stampa - S'è conclusa la conferenza stampa di Diego Godin (Clicca qui per la conferenza stampa integrale). La particolarità è che nel botta e risposta coi giornalisti non è mai stata citata la sua prossima destinazione, cioè l'Inter. Un dettaglio quasi certamente concordato precedentemente perché in questa conferenza stampa Godin ha voluto parlare solo della sua avventura all'Atletico Madrid durata nove stagioni.

13.23 - "L'Inter dopo la fumata nera per il rinnovo del contratto" - La decisione di andare all'Inter da parte di Diego Godin è stata maturata solo dopo il mancato accordo con l'Atletico Madrid per ciò che riguarda il rinnovo del contratto. L'ha dichiarato lo stesso difensore uruguagio: "Mi sono riunito tante volte col club per parlare del rinnovo, ma com'è evidente non abbiamo trovato un accordo". Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

13.10 - "Volevo comunicare l'addio all'Atletico Madrid in prima persona" - In conferenza stampa, Diego Godin ha confermato che le prossime saranno le due ultime gare con la maglia dell'Atletico Madrid e ha aggiunto. "Questa conferenza stampa l'ho decisa per comunicare in prima persona questa notizia".

13.00 Il link per seguire la conferenza stampa di Godin integrale - Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa di Diego Godin al Wanda Metropolitano: clicca qui per la trascrizione integrale delle sue dichiarazioni.

12.10 - Wanda Metropolitano tutto esaurito per Atletico Madrid-Siviglia - Sono rimasti solo 700 biglietti per la sfida del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Siviglia, ultima partita stagionale dei colchoneros tra le mura amiche. Sarà il giorno del saluto e del tributo a Diego Godin.

11.14 - Otto trofei con l'Atletico Madrid - In questi nove anni con la maglia dell'Atletico Madrid Diego Godin ha vinto 8 trofei: 1 Liga, 1 Coppa del Re, 1 Supercoppa di Spagna, 2 Europa League, 3 Supercoppe Europee.

10.19 - All'Atletico Madrid 387 match ufficiali - E' al decimo posto dei calciatori con più presenze con la maglia dell'Atletico Madrid il difensore uruguagio Diego Godin. Sbarcato nella capitale spagnola nel 2010, il centrale di difesa classe '87 ha collezionato in queste nove stagioni numeri incredibili: 387 presenze e 27 reti.

09.55 - Addio al Wanda Metropolitano contro il Siviglia - La conferenza stampa di Godin arriva nella settimana che anticipa l'ultima gara stagionale al Wanda Metropolitano dell'Atletico Madrid, contro il Siviglia. In quella occasione, il capitano dei colchoneros avrà modo di salutare quelli che per nove stagioni sono stati i suoi tifosi.

09.40 - Conferenza stampa alle 13.00 - La conferenza stampa di Diego Godin, capitano dell'Atletico Madrid, è prevista per le ore 13.00: la decisione di parlare alla stampa è stata resa nota nel tardo pomeriggio di ieri.

09.30 - E' il giorno di Diego Godin all'Inter. Quest'oggi, nella sala stampa del Wanda Metropolitano, il difensore uruguaiano annuncerà il suo addio all'Atletico Madrid dopo 9 stagioni. TMW seguirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.