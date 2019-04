LIVE TMW - È il giorno di Juve-Ajax, anche Conte e Deschamps attesi a Torino

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dagli inviati Marco Conterio e Giovanni Albanese

E' il giorno di Juventus-Ajax, sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma stasera a Torino alle ore 21.00 (diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!): si parte dall’1-1 della “Johan Cruijff Arena” di Amesterdam quindi sarà molto importante non subire reti perché un pareggio con gol, per esempio, porterebbe all’eliminazione mentre l’1-1 prolungherebbe la partita ai supplementari. Dalla parte di CR7 e compagni ci sarà l’urlo dell’Allianz Stadium, stadio in cui i bianconeri hanno sempre vinto senza mai subire gol.

12.25: allo Stadium anche gli ex Conte e Deschamps - C'è spazio anche per un pizzico di "turismo" per tre giocatori dell'Ajax, rivela il nostro inviato. Van de Beek, Tadic e Labyad si sono presi qualche ora una passeggiata a Torino, come evidente dalla foto pubblicata. Intanto è arrivato anche un doppio ex come Grygera all'hotel dell'Ajax, attualmente direttore sportivo dello Zlin.

12.14: allo Stadium anche gli ex Conte e Deschamps - All'Allianz Stadium ci saranno due super procuratori come Mendes e Raiola, saranno presenti anche due allenatori che potrebbero venire presi in considerazione in caso di addio di Allegri. Il primo è Antonio Conte, chiacchieratissimo tecnico che è tornato a vivere in Piemonte ma che è stato anche accostato a un possibile ritorno in bianconero. Il secondo è l'attuale ct della Francia Deschamps che sarà ufficialmente sugli spalti per assistere al match.

11.56: Stadium esaurito, nuovo record di incassi - Il record di incassi fatto registrare nella gara contro l’Atletico Madrid di un mese fa si prepara a essere battuto: 5,5 milioni di euro, inclusi i servizi di hospitality era la cifra incassata per la grande rimonta e questa sera si presume che quella cifra possa essere ritoccata. Oggi come allora sono stati venduti tutti i 41mila tagliandi. Complessivamente, gli incassi dello stadio per le partite di Champions finora hanno superato i 16 milioni di euro. La cifra che la Juventus incassava per tutta la stagione al vecchio Comunale, evidenzia Tuttosport.

11.49: anche Raiola stasera a Torino per la sfida - Mino Raiola questa sera sarà presente all'Allianz Stadium ovviamente per seguire la sfida tra Juventus e Ajax ma anche per parlare di calciomercato. Previsto un summit per arrivare all'accelerata decisiva per il rinnovo di Moise Kean, ma anche per parlare del futuro del difensore olandese De Ligt, obiettivo sensibile dei bianconeri, come anche del Barcellona e di tutti i top club del mondo. A riportarlo è Il Corriere di Torino.

11.38: l'Allianz Stadium è pronto - L'Ajax, attraverso il proprio account, fa sapere che l'Allianz Stadium è pronto: giornata di sole su Torino al momento, le condizioni ideale per la disputa di una grande gara.

11.29: De Jong fondamentale - "Se oggi non dovesse farcela, zero chances per l'Ajax". Lo dice il volto di Fox Sports Olanda, Milan van Dongen, ai nostri microfoni : "E' la fonte universale del gioco della squadra, è stato in grado di accendere una nuova luce anche nella Nazionale. De Ligt alla Juve? Non credo: è amico di De Jong, sogna il Barcellona e... Credo finirà lì".

11.11: anche Chiellini si allena all'Allianz Stadium - Novità dell'ultim'ora : c'è anche Giorgio Chiellini sul pullman della Juve che si è diretto allo Stadium per la rifinitura. Il capitano non è convocato, Allegri ieri aveva annunciato che avrebbe seguito la squadra e dovrebbe fare persino l'allenamento della mattina per provare in extremis a rientrare in gioco per la partita. Il giocatore, teoricamente, potrebbe anche rientrare in extremis nella squadra di stasera visto che fino alla consegna della distinta all'arbitro i convocati non costituiscono una restrizione "formale". L'impressione, comunque, Le condizioni del difensore lasciano pensare però, che siano sedute in vista delle prossime gare, sabato c'è la sfida allo Stadium contro la Fiorentina.

10.56: Emre Can non si allena, ma non preoccupa - Allarme rientrato per quanto riguarda Emre Can : il giocatore, non al top della condizione dopo l'infortunio rimediato contro il Milan, stamane ha preferito fare trattamenti piuttosto che scendere in campo per la rifinitura. La sua presenza per la sfida all'Ajax al momento però non è assolutamente in dubbio.

10.45: l'Ajax ci crede e sfida la Vecchia Signora - Un messaggio semplice ma chiaro dall'Ajax, attraverso i social, che in vista della gara di stasera manifesta fiducia massimo nella squadra di Ten Hag: "We believe".

10.41: variabili tattiche a confronto per stasera - Senza l’infortunato Mandzukic, sottolinea Tuttosport, Allegri potrà puntare ancora di più su quell’attacco della profondità che a Amsterdam non sempre era stato perfetto. Gli olandesi attaccano in tanti e in uno spazio stretto, però spesso si trovano a difendere in pochi e in tanti metri. E a campo aperto anche i difensori migliori del mondo vanno in difficoltà con Cristiano Ronaldo, Bernardeschi o Douglas Costa, che come all’andata Allegri conta di recuperare per “spaccare” la partita nell’ultima mezzora. Dybala, Kean e Cancelo - i tre indiziati a occupare la casella lasciata vuota da Mandzukic - hanno caratteristiche diverse. I principi di gioco della Juve saranno, però, simili: sfruttare gli spazi tra le linee, gli aggiramenti e sorprendere l’Ajax con gli “attacchi preventivi”. Kean ha movimenti opposti alla Joya: attacca la porta dritto per dritto. Ecco perché con l’azzurro in campo, toccherà a Bernardeschi un maggior lavoro di raccordo per armare Kean, Ronaldo e tutti gli altri contropiedisti bianconeri. Cancelo avanzato, con De Sciglio alle sue spalle, sarebbe una via di mezzo: la tecnica del portoghese migliorerebbe il palleggio (e quindi l’uscita dalla pressione) e le sue percussioni potrebbero essere letali per aprire l’Ajax.

10.30: nell'Ajax tocca a Mazraoui, De Jong al 90% - Nell’Ajax in costante crescita le quotazioni di Mazraoui come terzino sinistro, mentre Veltman va verso la conferma a destra. In mezzo aumenta ora dopo ora la fiducia per De Jong, ieri tutta la seduta coi compagni ma ancora non hanno il 100% di certezze che ci sarà. Jurgen Ekkelenkamp favorito per l'eventuale sostituzione del gioiello già prenotato dal Barcellona.

10.11: Emre Can assente alla rifinitura - Emre Can non è salito sul pullman coi compagni diretti allo Stadium per la rifinitura pre-Ajax. Il centrocampista ha lasciato poco prima il ritiro bianconero, riferisce Sportmediaset. Ancora da capire i motivi che hanno portato il tedesco a scegliere un'altra destinazione per la mattinata, verifiche in corso.

9.50: Allegri chiede la partita perfetta - Massimiliano Allegri parla così in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Ajax di stasera: "Loro hanno fatto meglio a Madrid che in casa, forse perché dovevano recuperare o perché erano spensierati. Dovremo far bene quando aggrediremo, non ci sarà gestione: sarà un colpo noi e uno loro, anzi. Tre noi e uno loro, che è meglio. Servirà una gara fisica, dovremo fargli sentire la fisicità. Tecnicamente, invece, potevamo e dovevamo fare meglio".

9.34: Cristiano si prende tutta la stampa, o quasi - È il giorno di Juve-Ajax: grande attenzione alla sfida dei bianconeri sui quotidiani: tanti si dedicano alla presenza di Cristiano Ronaldo, piuttosto che per l'assenza di Mandzukic. Solo il Corriere di Torino si dedica ai fatti fuori dal campo, con 54 ultrà espulsi e rispediti in Olanda. Stasera allo Juventus Stadium si gioca una grande partita, ecco i titoli di oggi:

Tuttosport: "Cristiano al 100%". Il portoghese unica certezza

Juventus-Ajax, Corriere dello Sport: "Huevos!"

La Gazzetta dello Sport su CR7: "Il mio trono non si tocca"

Juventus-Ajax, Corriere della Sera: "L'asso di coppe"

Juve-Ajax, De Telegraaf e le parole di Onana: "Non siamo così male"

Juve-Ajax, Corriere di Torino: "Dall'Olanda armati, espulsi 54 ultrà"

È il giorno di #JuveAjax: grande attenzione alla sfida dei bianconeri sui quotidiani#Tmw pic.twitter.com/Qyci9CpUYf — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 16 aprile 2019

9.13: due possibilità. 4-3-3 o 4-4-2 - L'assenza di Mandzukic pone Massimiliano Allegri di fronte alla necessità di rivedere la fase offensiva per il match di stasera contro l'Ajax. Nelle ipotesi di formazioni fatte ieri, Kean non sarebbe tra le prime scelte del tecnico. Piuttosto, l'ipotesi di un 4-3-3 con Paulo Dybala se la giocherebbe con un meno spregiudicato 4-4-2, con De Sciglio terzino destro e Cancelo esterno sulla linea mediana. Stando alle ultime indiscrezioni però salgono le quotazioni di De Sciglio , che dovrebbe essere preferito a Cancelo, anche col 4-3-3.

LA JUVENTUS COL 4-3-3: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

LA JUVENTUS COL 4-4-2: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo.