LIVE TMW - E' il giorno di Juve-Atletico, Cerezo: "Incontro piacevole"

15.20 - Cerezo: "Ora aspettiamo la partita..." - All'uscita dal 'Ristorante del Cambio' dove c'è stato il pranzo UEFA, il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha rilasciato solo una battuta ai cronisti presenti: “Incontro piacevole, ora aspettiamo la partita”.

15.08 - I marcatori della Juventus in questa Champions League - La Juventus è andata in gol 9 volte in questa edizione della Champions League. Cinque di queste marcature sono arrivate in casa, fra le mura dell'Allianz Stadium. Capocannoniere dei bianconeri è Paulo Dybala con 5 marcature, seguito da Pjanic con due, Mandzukic e Ronaldo con 1.

14.57 - Concluso il pranzo UEFA, circa 50 tifosi all'esterno del ristorante - S'è da pochi minuti concluso il pranzo UEFA. Circa 50 tifosi hanno atteso all'uscita il presidente della Juventus Andrea Agnelli per far sentire il loro supporto al numero uno del club bianconero.

14.10 - Parla Cristiano Ronaldo a DAZN - Cristiano Ronaldo ha parlato della sfida di questa sera contro l'Atletico Madrid nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di DAZN: "Sarà una partita difficile, l'Atlético è una squadra che ha giocato due finali di Champions negli ultimi quattro anni. È una squadra candidata a vincere la Champions League, sappiamo che sarà difficile ma, se la Juventus gioca bene, passeremo".

13.51 - Piccolo spiraglio per Dybala dal 1'? - Secondo 'Sportmediaset', non è così certa l'assenza di Paulo Dybala dall'undici titolare, anche se Federico Bernardeschi è largamente favorito per una maglia da titolare. In difesa ci sarà Spinazzola con Caceres in panchina.

13.05 - Iniziato il pranzo ufficiale - Andrea Agnelli è appena arrivato al 'Ristorante del Cambio' dove avverrà il consueto pranzo UEFA.

12.49 - Le dichiarazioni del presidente dell'Atletico Madrid - Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a Torino ai microfoni dei cronisti presenti fuori l'albergo dei colchoneros: “Speriamo di fare una buona gara. Vediamo come andrà ma siamo convinti di poter passare. Vogliamo fare bene, non abbiamo timore ma c’è da lottare. Abbiamo il desiderio di giocare la finale di. Champions in casa nostra, è un trofeo che inseguiamo da anni. Simeone? È tranquillo. Ronaldo e le cinque Champions? È un grandissimo giocatore, magnifico, non tutti hanno la fortuna di avere le Champions che ha lui. Se lo temo? È un gran giocatore, pericoloso, può aiutare molto la Juve. Real e PSG eliminati? Sta a noi, più andiamo avanti più opzioni abbiamo di vincere”.

12.41 - Il presidente Enrique Cerezo ha raggiunto la squadra - Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha raggiunto la squadra nell'albergo a Torino. Tra poco le sue dichiarazioni.

12.35 - Tre giocatori del Torino nell'albergo dell'Atletico Madrid - Tre giocatori del Torino hanno fatto visita all'Atletico Madrid a poche ore dalla sfida contro la Juventus, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si tratta di Tomas Rincon, Soualiho Meitè e Iago Falque.

Visita speciale per l’@atleti prima di #juveatletico. Ci sono Rincon, Iago Falque e Meite del Torino #juventus #tmw tuttomercatoweb_official @ Allegroitalia Golden Palace https://t.co/kMzvGAZTdg — Ivan F. Cardia (@ivanfcardia) 12 marzo 2019

12.20 - Cristiano Ronaldo, 22 gol in 32 sfide contro l'Atletico Madrid - Sono 22 i gol realizzati da Cristiano Ronaldo nelle 32 gare fin qui disputate contro l'Atletico Madrid, tutti con la camiseta blanca del Real Madrid. Dovrà essere lui a trascinare questa sera la Juventus che, se vorrà accedere ai quarti di finale di Champions League, dovrà ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano.

11.46 - Stasera tre squalificati - Sono tre i calciatori che non potranno prendere parte alla gara di questa sera per squalifica: si tratta di Alex Sandro, Thomas Partey e Diego Costa.

11.45 - La probabile formazione dell'Atletico Madrid - Non ci saranno gli squalificati Thomas Partey e Diego Costa e gli infortunati Filipe Luis e Lucas Hernandez questa sera all'Allianz Stadium. Questa la probabile formazione dei colchoneros: Oblak; Arias, Godin, Gimenez, Juanfran; Saul, Koke, Rodri, Lemar; Morata, Griezmann. Clicca qui per l'approfondimento

11.05 - Stasera niente sciopero del tifo - Non si vivrà questa sera all'Allianz Stadium un'atmosfera simile a quella di venerdì sera contro l'Udinese. La Curva Sud ha infatti deciso di sospendere lo sciopero del tifo per il match contro l'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

10.50 - 300 giornalisti, 1700 tifosi ospiti, incasso da 5 milioni di euro - Serata da record quella che vivrà questa sera. Accreditati per la sfida dell'Allianz Stadium circa 300 giornalisti provenienti da tutto il mondo. I tifosi dell'Atletico Madrid saranno circa 1700 in uno stadio che sarà tutto esaurito: l'incasso dovrebbe sfiorare i 5 milioni di euro.

10.43 - Per Allegri un solo dubbio di formazione - Spinazzola o Caceres? E' questo l'unico dubbio di formazione per Allegri in vista del match di questa sera. Con l'ex Atalanta bianconeri in campo con la difesa a quattro, altrimenti sarà una retroguardia a tre con Cancelo spostato sulla linea dei centrocampisti: clicca qui per l'approfondimento . La probabile formazione: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

10.25 - La Juve si qualifica se... - La Juventus sarà chiamata a ribaltare questa sera il 2-0 incassato al Wanda Metropolitano. La squadra di Allegri per accedere ai quarti di finali dovrà vincere con tre gol di scarto.

Solo in un caso i bianconeri potranno sperare nella qualificazione segnando solo due gol: se la partita al 90esimo sarà sul 2-0 si andrà ai supplementari e se dopo 120 minuti il risultato resterà lo stesso decisivi saranno i calci di rigore.

10.10 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'Allianz Stadium, fischio d'inizio alle ore 21.00: la squadra di Allegri sarà chiamata a ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano.