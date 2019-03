LIVE TMW - E' il giorno di Juve-Atletico: per stasera tre squalificati

Fonte: Da Torino, Ivan Cardia

11.46 - Stasera tre squalificati - Sono tre i calciatori che non potranno prendere parte alla gara di questa sera per squalifica: si tratta di Alex Sandro, Thomas Partey e Diego Costa.

11.45 - La probabile formazione dell'Atletico Madrid - Non ci saranno gli squalificati Thomas Partey e Diego Costa e gli infortunati Filipe Luis e Lucas Hernandez questa sera all'Allianz Stadium. Questa la probabile formazione dei colchoneros: Oblak; Arias, Godin, Gimenez, Juanfran; Saul, Koke, Rodri, Lemar; Morata, Griezmann. Clicca qui per l'approfondimento

11.05 - Stasera niente sciopero del tifo - Non si vivrà questa sera all'Allianz Stadium un'atmosfera simile a quella di venerdì sera contro l'Udinese. La Curva Sud ha infatti deciso di sospendere lo sciopero del tifo per il match contro l'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

10.50 - 300 giornalisti, 1700 tifosi ospiti, incasso da 5 milioni di euro - Serata da record quella che vivrà questa sera. Accreditati per la sfida dell'Allianz Stadium circa 300 giornalisti provenienti da tutto il mondo. I tifosi dell'Atletico Madrid saranno circa 1700 in uno stadio che sarà tutto esaurito: l'incasso dovrebbe sfiorare i 5 milioni di euro.

10.43 - Per Allegri un solo dubbio di formazione - Spinazzola o Caceres? E' questo l'unico dubbio di formazione per Allegri in vista del match di questa sera. Con l'ex Atalanta bianconeri in campo con la difesa a quattro, altrimenti sarà una retroguardia a tre con Cancelo spostato sulla linea dei centrocampisti: clicca qui per l'approfondimento . La probabile formazione: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

10.25 - La Juve si qualifica se... - La Juventus sarà chiamata a ribaltare questa sera il 2-0 incassato al Wanda Metropolitano. La squadra di Allegri per accedere ai quarti di finali dovrà vincere con tre gol di scarto.

Solo in un caso i bianconeri potranno sperare nella qualificazione segnando solo due gol: se la partita al 90esimo sarà sul 2-0 si andrà ai supplementari e se dopo 120 minuti il risultato resterà lo stesso decisivi saranno i calci di rigore.

10.10 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'Allianz Stadium, fischio d'inizio alle ore 21.00: la squadra di Allegri sarà chiamata a ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano.