LIVE TMW - E' il giorno di Juventus-Atalanta: in panchina Higuain e Gomez

Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.45 - Stasera Juve-Atalanta: parla Percassi - Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, tramite i taccuini del quotidiano 'Il Giorno' s'è soffermato sulla gara di stasera: "Mezza Italia tifa per noi? Lo so, lo so. Mi aspetto una buona prestazione da parte dei ragazzi ma non mi piace sentirmi arbitro del campionato". Sulle colonne di TMW l'intervista integrale.

12.40 - Confronto Allegri-Gasperini - Attraverso il suo profilo twitter, la Juventus ha messo a confronto i due allenatori che si sfideranno quest'oggi all'Allianz Stadium.

11.50 - Tante defezioni per stasera - Sono tanti i giocatori destinati a partire dalla panchina questa sera all'Allianz Stadium. Allegri dovrebbe rinunciare, almeno dall'inizio, a Gonzalo Higuain. Il Pipita non è al meglio dopo il colpo alla caviglia sinistra e verrà risparmiato in vista dei prossimi impegni.

Ben più corposa la lista dei giocatori dell'Atalanta che non partiranno dall'inizio: Caldara andrà in panchina, così come Gomez, Petagna, Spinazzola e Berisha.

11.25 - E' il giorno di Juventus-Atalanta, recupero della 26esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri, reduce dalla vittoria contro l'Udinese, ha l'obiettivo di allungare ulteriormente sul Napoli e portarsi a +4. Mentre l'Atalanta è ancora in lotta per la qualificazione alla prossima Europa League e deve dare continuità alla vittoria di Bologna. Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic.

Indisponibili - Cuadrado, Bernardeschi, Howedes.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, Haas, Freuler, Gosens; Cristante; Ilicic, Cornelius.

Indisponibili - Bastoni, Rizzo.